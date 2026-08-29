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नेपाल में आई बाढ़ के बाद इंफोसिस के आला अधिकारी गोपीसेट्टी लापता, कंपनी ने जारी किया बयान

Lax Gopisetty Missing: नेपाल में भीषण बाढ़ आने के बाद से इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के सीईओ लक्ष गोपीसेट्टी लापता बताये जा रहे हैं. इंफोसिस की तरफ से ऑफिशियल बयान जारी कर इस बारे में जानकारी दी गई. कंपनी ने बताया कि वह निजी यात्रा पर नेपाल गए थे.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 29, 2026, 02:40 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 02:40 PM IST
नेपाल में आई बाढ़ के बाद इंफोसिस के आला अधिकारी गोपीसेट्टी लापता, कंपनी ने जारी किया बयान
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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