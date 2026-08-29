/नेपाल में आई बाढ़ के बाद इंफोसिस के आला अधिकारी गोपीसेट्टी लापता, कंपनी ने जारी किया बयान

Lax Gopisetty Missing in Nepal Flood: नेपाल में आई भयानक बाढ़ और भूस्खलन के कारण देश के कई हिस्सों में कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ठप हो गई है. ऐसे में इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज (Infosys Public Services) के सीईओ लक्ष गोपीसेट्टी (Lax Gopisetty) समेत कर्नाटक के 17 लोग लापता हैं. कर्नाटक सरकार इन लोगों के बारे में जानकारी जारी कर सकती है, क्योंकि कुछ लोगों की लोकेशन का पता चल गया है.
कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने कहा था कि राज्य सरकार नेपाल में फंसे या जिनका पता नहीं चल पा रहा है, उन लोगों का पता लगाने के लिए 24 घंटे कोशिश कर रही है. कई लोगों का पता नहीं चल पाया है. 17 लोगों के बारे में जानकारी जुटाई जानी है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक से कई लोग नेपाल गए थे. कुछ लोगों की लोकेशन का पता चल गया है, लेकिन बाकी के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. उनकी जानकारी जल्द जारी की जाएगी. कुछ लोग संपर्क में हैं और अपने परिवारों से बात कर रहे हैं.
इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज के प्रमुख गोपीसेट्टी प्राइवेट यात्रा पर नेपाल गए थे. बाढ़ के बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पाया, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. कंपनी ने कहा कि वह नेपाल में संबंधित अधिकारियों और एजेंसियों के संपर्क में हैं और उनके ठिकाने के बारे में जानकारी जुटाने और उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है. कंपनी ने बताया कि इंफोसिस गोपीसेट्टी के परिवार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है और उन्हें हर जरूरी मदद दे रही है.
आईटी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि गोपीसेट्टी से आखिरी बार कब या कहां संपर्क हुआ था. यह घटनाक्रम नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच हुआ है, जिससे कई इलाके प्रभावित हुए हैं और ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन नेटवर्क बाधित हुए हैं. बचाव और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रही हैं, जबकि अधिकारी फंसे हुए या लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको बता दें इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज, इंफोसिस की एक सब्सिडियरी कंपनी है और मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में पब्लिक-सेक्टर संगठनों को टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है.