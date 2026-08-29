/नेपाल में आई बाढ़ के बाद इंफोसिस के आला अधिकारी गोपीसेट्टी लापता, कंपनी ने जारी किया बयान

आईटी कंपनी ने यह नहीं बताया है कि गोपीसेट्टी से आखिरी बार कब या कहां संपर्क हुआ था. यह घटनाक्रम नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बीच हुआ है, जिससे कई इलाके प्रभावित हुए हैं और ट्रांसपोर्ट व कम्युनिकेशन नेटवर्क बाधित हुए हैं. बचाव और राहत एजेंसियां प्रभावित इलाकों में ऑपरेशन चला रही हैं, जबकि अधिकारी फंसे हुए या लापता लोगों का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं. आपको बता दें इंफोसिस पब्लिक सर्विसेज, इंफोसिस की एक सब्सिडियरी कंपनी है और मुख्य रूप से अमेरिका और कनाडा में पब्लिक-सेक्टर संगठनों को टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है.