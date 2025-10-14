Advertisement
इस दिग्गज IT कंपनी को मिला ₹14,000 करोड़ का ऑर्डर, सैलरी मैनेज करने वाले सिस्टम पर करेगी काम

इंफोसिस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 15 साल की इस पार्टनरशिप के तहत इंफोसिस 'फ्यूचर NHS वर्कफोर्स सॉल्यूशन' नाम से एक डेटा-बेस्ड वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करेगी. ये मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉफ रिकॉर्ड (ESR) सिस्टम की जगह लेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 14, 2025, 06:53 PM IST
इंफोसिस ने एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि 15 साल की इस पार्टनरशिप के तहत इंफोसिस 'फ्यूचर NHS वर्कफोर्स सॉल्यूशन' नाम से एक डेटा-बेस्ड वर्कफोर्स मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म तैयार करेगी. ये मौजूदा इलेक्ट्रॉनिक स्टॉफ रिकॉर्ड (ESR) सिस्टम की जगह लेगा.

 19 लाख कर्मचारियों के पेरोल मैनेजमेंट का काम 

बता दें, ये नया सिस्टम इंग्लैंड और वेल्स में NHS के 19 लाख कर्मचारियों के पेरोल मैनेजमेंट का काम जारी रखेगा. ये सिस्टम हर साल 55 अरब पाउंड से ज्यादा के सैलरी पेमेंट को कवर करता है.

NHSBSA, UK स्थित नेशनल हेल्थ सर्विस का हिस्सा है. NHS संगठनों, NHS ठेकेदारों, मरीजों और जनता को कई जरूरी सर्विस देती है. नया NHS वर्कस्पेस सॉल्यूशन, NHS की 10 साल पुरानी स्वास्थ्य योजना और भविष्य के लिए उपयुक्त वर्कफोर्स तैयार करने के मिशन पर काम करेगा.

इस बड़े आर्डर के मिलने के बाद शेयर मार्केट में NSE पर कंपनी के शेयर 0.22% गिरकर ₹1,489.90 पर बंद हुए. जबकि बेंचमार्क Nifty 50 में 0.32% की बढ़त रही और दिन के दौरान शेयर 1.42% तक बढ़कर ₹1,514.40 तक पहुंच गए थे. बता दें,  पिछले 12 महीनों में इंफोसिस के शेयर 23.94% बढ़े हैं और साल की शुरुआत से अब तक 20.75% की बढ़त दर्ज की गई है.

NHSBSA ने क्या कहा?

NHSBSA के CEO माइकल ब्रॉडी ने कहा है कि नया मैनेजमेंट सिस्टम लागू करना 10-वर्षीय हेल्थ प्लान के लक्ष्यों को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. ये साल्यूशन केवल मौजूदा ईएसआर (ESR) सिस्टम को बदलने तक सीमित नहीं रहेगा. बल्कि भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स तैयार करने में एक रणनीतिक भूमिका निभाएगा.

 

