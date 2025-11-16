Advertisement
trendingNow13006313
Hindi Newsबिजनेस

इंफोसिस ने सितंबर तिमाही का बोनस जारी किया, कर्मचारियों को मिला 75% एवरेज पेआउट

इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में औसतन 75% बोनस दिया गया है. जबकि कुछ कर्मचारियों को 83% तक का पेआउट मिला है. लेकिन कर्मचारियों के अनुसार ये बोनस पिछली तिमाही में दिए गए बोनस से थोड़ा कम है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 04:59 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इंफोसिस ने सितंबर तिमाही का बोनस जारी किया, कर्मचारियों को मिला 75% एवरेज पेआउट

Infosys September quarter payouts : IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने अपनी सितंबर तिमाही के लिए बोनस पेआउट जारी कर दिए हैं. कंपनी ने शुक्रवार को विभिन्न जॉब लेवल्स पर कर्मचारियों को बोनस लेटर भेजे हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में औसतन 75% बोनस दिया गया है. जबकि कुछ कर्मचारियों को 83% तक का पेआउट मिला है. लेकिन कर्मचारियों के अनुसार ये बोनस पिछली तिमाही में दिए गए बोनस से थोड़ा कम है.

हालांकि, कंपनी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. रिपोर्ट में कहा गया कि जॉब लेवल बढ़ने के साथ बोनस प्रतिशत थोड़ा घटा है. लेकिन सभी श्रेणियों में औसत पेआउट 70.5% से 83% के बीच रहा है. कई कर्मचारियों ने बताया कि ये तिमाही पिछली (अप्रैल–जून) तिमाही से लगभग 7–8% कम है. तब औसत पेआउट करीब 80% था और 75–89% के बीच था.

यह भी पढ़ें : इस दिन नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से शुरू होगी इंडिगो और अकासा एयर की पहली उड़ान

Add Zee News as a Preferred Source

किन कर्मचारियों को मिला बोनस?

बोनस लेवल 4, 5 और 6 के कर्मचारियों को जारी किया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम लीडर्स और सीनियर मैनेजर्स शामिल हैं.

किस आधार पर मिला बोनस?

इस तिमाही बोनस साइकिल के दौरान जॉब लेवल 4 के कर्मचारियों को परफॉरमेंस के आधार पर अलग-अलग बोनस मिला है. कंपनी के स्टाफ के मुताबिक, 'उत्कृष्ट' रेटिंग वालों को 83%, 'प्रशंसनीय' वालों को 78.5% और 'अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले' कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 75% बोनस दिया गया है. 

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Infosys Bonus

Trending news

'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
Delhi
दिल्ली धमाका मामले में कश्मीर से गिरफ्तार हुईं डॉक्टर प्रियंका शर्मा? जानिए सच्चाई
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
Today Latest Hindi News
'टीएमसी नेताओं की हत्या के लिए हथियार देना बंद करें...', कल्याण बनर्जी का बयान
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
Jammu Kashmir
दिल्ली धमाका: पूछताछ के लिए काजीगुंड से उठाए गए थे दो लड़के, पिता ने खुद को आग लगाई
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
Bhavnagar Murder
शादी के घर में मातम; दूल्हे ने खुद ही उजाड़ दिया सुहाग, लोहे के पाइप से वार और फिर..
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
India Sri Lanka Ties
मित्र शक्ति: भारत की सेना, श्रीलंका और सांप... होश उड़ाने के लिए काफी है ये नजारा
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
Bihar Chunav Results
'बिहार चुनाव में लुटाया वर्ल्ड बैंक से लिया 14000 करोड़ का लोन...', क्या बोला NDA?
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
Delhi blast
20 लाख कैश और जैश का हैंडलर... दिल्ली धमाके की साजिश पर सबसे नया खुलासा
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
Delhi blast
दिल्ली में धमाके वाली जगह मिले जिंदा कारतूस, एक बुलेट का खोखा बरामद; कौन था टारगेट?
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित
Bihar Election 2025 Analysis
NDA और महागठबंधन दोनों के लिए 'ठंडा-गरम' साबित हुए PK? इन 35 सीटों से समझिए गणित