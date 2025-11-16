इंफोसिस ने सितंबर तिमाही का बोनस जारी किया, कर्मचारियों को मिला 75% एवरेज पेआउट

Infosys September quarter payouts : IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी इंफोसिस ने अपनी सितंबर तिमाही के लिए बोनस पेआउट जारी कर दिए हैं. कंपनी ने शुक्रवार को विभिन्न जॉब लेवल्स पर कर्मचारियों को बोनस लेटर भेजे हैं. इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस तिमाही में औसतन 75% बोनस दिया गया है. जबकि कुछ कर्मचारियों को 83% तक का पेआउट मिला है. लेकिन कर्मचारियों के अनुसार ये बोनस पिछली तिमाही में दिए गए बोनस से थोड़ा कम है.

हालांकि, कंपनी की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं मिली है. रिपोर्ट में कहा गया कि जॉब लेवल बढ़ने के साथ बोनस प्रतिशत थोड़ा घटा है. लेकिन सभी श्रेणियों में औसत पेआउट 70.5% से 83% के बीच रहा है. कई कर्मचारियों ने बताया कि ये तिमाही पिछली (अप्रैल–जून) तिमाही से लगभग 7–8% कम है. तब औसत पेआउट करीब 80% था और 75–89% के बीच था.

किन कर्मचारियों को मिला बोनस?

बोनस लेवल 4, 5 और 6 के कर्मचारियों को जारी किया गया है, जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, टीम लीडर्स और सीनियर मैनेजर्स शामिल हैं.

किस आधार पर मिला बोनस?

इस तिमाही बोनस साइकिल के दौरान जॉब लेवल 4 के कर्मचारियों को परफॉरमेंस के आधार पर अलग-अलग बोनस मिला है. कंपनी के स्टाफ के मुताबिक, 'उत्कृष्ट' रेटिंग वालों को 83%, 'प्रशंसनीय' वालों को 78.5% और 'अपेक्षाओं पर खरे उतरने वाले' कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों को 75% बोनस दिया गया है.