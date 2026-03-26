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Hindi Newsबिजनेस5300 करोड़ में दो कंपन‍ियों की डील करेगी इंफोस‍िस, हेल्थकेयर सेक्‍टर में मजबूत होगी पकड़

5300 करोड़ में दो कंपन‍ियों की डील करेगी इंफोस‍िस, हेल्थकेयर सेक्‍टर में मजबूत होगी पकड़

Infosys Deal: इंफोसिस ने ऑप्‍ट‍िमम हेल्थकेयर आईटी को 4384 करोड़ और स्ट्रेटस को 895 करोड़ रुपये में खरीदने की डील की है. इस खबर के बाद कंपनी के शेयर में मामूली तेजी देखी गई.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 26, 2026, 07:01 AM IST
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5300 करोड़ में दो कंपन‍ियों की डील करेगी इंफोस‍िस, हेल्थकेयर सेक्‍टर में मजबूत होगी पकड़

Infosys Share Price: बेंगलुरु बेस्‍ड आईटी सेक्‍टर की द‍िग्‍गज कंपनी इंफोसिस ने अमेर‍िकी मार्केट में अपनी पकड़ को मजबूत करने के ल‍िये दो कंपनियों के टेक ओवर करने का फैसला किया है. इंफोसिस की तरफ से दो कंपन‍ियों के ल‍िये यह डील करीब 560 म‍िल‍ियन डॉलर (करीब 5280 करोड़ रुपये) में होने की उम्‍मीद है. इस करार के बाद कंपनी की हेल्थकेयर और इंश्योरेंस सेक्‍टर में पकड़ मजबूत होगी. दोनों डील कैश में होंगी और FY 2027 की पहली तिमाही में इनके पूरा होने की उम्मीद है.

इंफोसिस की तरफ से ऑप्‍ट‍िमम हेल्थकेयर आईटी को 465 मिलियन डॉलर (4384 करोड़ रुपये) में खरीदने की डील की गई है. यह हाल‍िया सालों में इंफोस‍िस की तरफ से की जाने वाली कंपनी की सबसे बड़ी डील है. इससे हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के लिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई बेस्‍ड सर्व‍िस मजबूत होंगी. पूरी इक्‍व‍िटी खरीदने के लि‍ए यह पूरी कैश डील है, इसमें आगे के प्रदर्शन पर एक्‍स्‍ट्रा पेमेंट भी शामिल है.

इंश्योरेंस क्षेत्र में नई ताकत

इसके अलावा इंफोसिस ने स्ट्रेटस नाम की अमेरिकी कंपनी को 95 मिलियन डॉलर (895 करोड़ रुपये) में खरीदने का फैसला क‍िया है. इससे प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी (पीएंडसी) इंश्योरेंस सेक्‍टर में कंपनी की सर्व‍िस को और बेहतर क‍िया जा सकेगा. कस्‍टर के एआई से चलने वाले डिजिटल और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में तेजी आएगी. यह दोनों करार इंफोसिस को अमेरिका में हेल्‍थकेयर और इंश्योरेंस जैसे अहम सेक्‍टर में मजबूत स्थिति दिलाएंगे.

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हेल्थकेयर आईटी कंसल्टिंग कंपनी

ऑप्‍ट‍िमम हेल्थकेयर आईटी (Optimum Healthcare IT) अमेरिका की प्रमुख हेल्थकेयर आईटी कंसल्टिंग कंपनी है. इसका हेड ऑफ‍िस फ्लोरिडा के जैक्सनविले बीच में है. कंपनी की शुरुआत 2012 में की गई थी. यह कंपनी हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स (हॉस्पिटल्स और हेल्थ सिस्टम्स) को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में सपोर्ट करती है. खासतौर पर इलेक्‍ट्रॉन‍िक हेल्थ रिकॉर्ड (EHR) जैसे Epic सिस्टम को लागू करने, ऑप्‍ट‍िमाइजेशन, मैनेज्ड सर्विसेज और क्लाउड माइग्रेशन में इसको एक्‍सपर्ट माना जाता है.

इसके अलावा स्ट्रेटस (Stratus Global LLC) अमेरिका की प्रमुख प्रॉपर्टी एंड कैजुअल्टी इंश्योरेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है. इसका हेड ऑफ‍िस न्यू जर्सी में है. कंपनी Guidewire Software की पार्टनर है और P&C इंश्योरेंस कंपनियों को ड‍िज‍िटल ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्‍प करती है. इंफोसिस के शेयर में बुधवार को तेजी देखी गई और मामूली रूप से चढ़कर 1279 रुपये पर बंद हुआ. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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