Infosys Vs TCS Vs Wipro: कौन दे रहा है सबसे ज्यादा सैलरी ग्रोथ, जानिए पूरी डिटेल

Infosys Vs TCS Vs Wipro : भारत की टॉप IT सर्विस कंपनियों ने इस साल सैलरी हाइक को लेकर अलग-अलग रास्ते अपनाए हैं. TCS और विप्रो ने इन्क्रीमेंट लागू कर दिया है. जबकि इंफोसिस ने अभी तक फैसला नहीं लिया है. सैलरी हाइक सिर्फ वेतन बढ़ोतरी तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये भी दिखाती है कि कंपनियां भर्ती की स्थिति और कारोबारी भरोसे को कैसे देख रही हैं. कर्मचारियों और नौकरी तलाशने वालों के लिए देश की तीन सबसे बड़ी IT कंपनियों के बीच ये अंतर काफी अहम माना जा रहा है.

TCS ने लागू की बढ़ोतरी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) ने कहा कि सभी एलिजिबल कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन ग्रोथ 1 अप्रैल से प्रभावी हो गई है. कंपनी के चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर सुदीप कुन्नुमल के मुताबिक, टॉप परफॉर्मर्स को डबल डिजिट बढ़ोतरी मिलेगी. कंपनी ने कहा कि ये वेतन संशोधन सभी ग्रेड के पात्र कर्मचारियों पर लागू होगा. साथ ही कंपनी फ्रेशर हायरिंग, अनुभवी भर्ती और स्किल डेवलपमेंट के जरिए भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स बनाने पर ध्यान दे रही है.

Add Zee News as a Preferred Source

विप्रो ने मार्च से बढ़ाई सैलरी

विप्रो ने कहा कि सैलरी बढ़ोतरी 1 मार्च से लागू कर दी गई है. इसका असर कंपनी की तिमाही मार्जिन गाइडेंस में भी दिखाई दिया. कंपनी ने कहा कि अगले क्वार्टर में उसे दो महीने तक सैलरी बढ़ोतरी का असर झेलना पड़ेगा, साथ ही बड़े डील्स के शुरू होने का भी प्रभाव रहेगा.

इंफोसिस ने अभी नहीं लिया फैसला

इंफोसिस ने अभी तक सैलरी हाइक की टाइमलाइन घोषित नहीं की है. कंपनी के CEO सलील पारेख ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमने अभी तक बढ़ोतरी के प्रतिशत और समय को लेकर कोई फैसला नहीं किया है. इससे साफ है कि फिलहाल इंफोसिस कर्मचारी वेतन बढ़ोतरी को लेकर सबसे ज्यादा सतर्क रुख अपनाए हुए है, जबकि कंपनी ने अपने आउटलुक में वेतन ग्रोथ के दबाव का जिक्र किया है.

क्यों अहम है सैलरी ग्रोथ?

तीनों कंपनियों का अलग-अलग रुख दिखाता है कि इस साल भारत के IT सेक्टर में वेतन बढ़ोतरी को लेकर कोई एक तय रणनीति नहीं है. कुछ कंपनियां सालाना संशोधन आगे बढ़ा रही हैं. जबकि कुछ समय को लेकर लचीलापन बनाए हुए हैं. आगे क्या होगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कंपनियां आने वाले महीनों में मांग, भर्ती जरूरतों और लागत अनुशासन का कैसे आकलन करती हैं. फिलहाल TCS और विप्रो कर्मचारियों को हाइक पर स्पष्टता मिल गई है. जबकि इंफोसिस के कर्मचारी अभी फैसले का इंतजार कर रहे हैं.