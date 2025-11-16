Advertisement
trendingNow13006641
Hindi Newsबिजनेस

5 साल में 50,600% की तूफानी तेजी! सोमवार को इस कंपनी के शेयर पर रहेगी नजर

कंपनी के मुताबिक, Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट 104% बढ़कर ₹29.99 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल ₹14.7 करोड़ था. इसका रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹286.46 करोड़ हो गया. जबकि पिछले साल यही आंकड़ा ₹186.61 करोड़ था.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Nov 16, 2025, 09:33 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

5 साल में 50,600% की तूफानी तेजी! सोमवार को इस कंपनी के शेयर पर रहेगी नजर

 Multibagger stock : 14 नवंबर को दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के मजबूत नतीजे घोषित करने के बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (IIL) का शेयर सोमवार को भी फोकस में रहने की संभावना है. शुक्रवार को ये स्मॉल-कैप स्टॉक 5% अपर सर्किट के साथ ₹25.36 प्रति शेयर पर बंद हुआ था. हालांकि पिछले छह महीनों में शेयर 4.37% गिरा है और एक साल में लगभग 34% टूट चुका है. लेकिन लंबे समय में इसने निवेशकों को 50,620% का जबरदस्त रिटर्न दिया है यानी इसे सबसे बढियां मल्टीबैगर स्टॉक कहना गलत नहीं होगा.

मुनाफे में 104% की बड़ी छलांग

कंपनी के मुताबिक, Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट 104% बढ़कर ₹29.99 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल ₹14.7 करोड़ था. इसका रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹286.46 करोड़ हो गया. जबकि पिछले साल यही आंकड़ा ₹186.61 करोड़ था. कंपनी का कुल खर्च 49% बढ़कर ₹257.13 करोड़ हो गया. पहली छमाही (H1 FY26) में नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ हो गई है जबकि नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹54.66 करोड़ रहा. वहीं, EBITDA में 109% की बढ़ोतरी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतरीन प्रदर्शन  

FY26 की सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 109% बढ़कर ₹30.7 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा ₹14.7 करोड़ था. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल ने कहा कि इस तिमाही में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹66.3 करोड़ हुआ, EBITDA 500% से ज्यादा बढ़कर ₹1.4 करोड़ और नेट प्रॉफिट 137% बढ़कर ₹2.1 करोड़ पहुंच गया है. ये मजबूत कंज्यूमर डिमांड और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का नतीजा है. Nurture वेल फूड्स के सफल इंटीग्रेशन से हमारी बिस्कुट और बेकरी कैटेगरी को बड़ी गति मिली है.

1995 में स्थापित Integrated Industries Limited (IIL) ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम और FMCG सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है. कंपनी लगातार फूड कैटेगरी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और क्वालिटी, इनोवेशन और स्केल पर जोर दे रही है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

TAGS

Multibagger stock

Trending news

दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
Hoax Call News
दिल्ली से मुंबई तक बम की अफवाहों ने मचाई खलबली, 2 बड़े अलर्ट निकले फर्जी; लोग परेशान
पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Delhi blast
पहलगाम के बाद अब दिल्ली में धमाका, लश्कर का TRF बोला-हमने करवााया लाल किला ब्लास्ट
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
bihar
Explainer: बिहार की 'महाभारत' के 2 संजय, 1 ने सत्ता के शिखर पर पहुंचाया, दूसरे ने...
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
bengaluru news
Ex-Employee ने रची खौफनाक साजिश, बॉस को जमीन दिखाने के बहाने बुलाकर मारे चाकू
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
weather update
उत्तर भारत में कोहरा-ठंड, दक्षिण में बारिश का तूफानी कहर; सोमवार को मौसम करेगा खेल!
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
Rohini Acharya
डॉक्टर से नेता तक का सफर...कितनी है लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की संपत्ति?
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट के लिए उमर नबी को दी थी अपनी कार, NIA ने आमिर राशिद को किया गिरफ्तार
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
crude oil
ट्रंप ने निकाल डाली पूरी खुन्नस..भारत ने अक्टूबर में रूस से खरीद डाला 'तेल का भंडार'
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
reservation
'IAS अफसर के बच्चों की तुलना मजदूरों से...', आरक्षण पर फिर जस्टिस गवई का निशाना
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता
Bihar chunav results 2025
'किडनी देने वाली बेटी आरोप लगा रही', लालू परिवार की कलह पर बोला ये मुस्लिम नेता