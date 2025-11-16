5 साल में 50,600% की तूफानी तेजी! सोमवार को इस कंपनी के शेयर पर रहेगी नजर

Multibagger stock : 14 नवंबर को दूसरी तिमाही (Q2 FY26) के मजबूत नतीजे घोषित करने के बाद इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड (IIL) का शेयर सोमवार को भी फोकस में रहने की संभावना है. शुक्रवार को ये स्मॉल-कैप स्टॉक 5% अपर सर्किट के साथ ₹25.36 प्रति शेयर पर बंद हुआ था. हालांकि पिछले छह महीनों में शेयर 4.37% गिरा है और एक साल में लगभग 34% टूट चुका है. लेकिन लंबे समय में इसने निवेशकों को 50,620% का जबरदस्त रिटर्न दिया है यानी इसे सबसे बढियां मल्टीबैगर स्टॉक कहना गलत नहीं होगा.

मुनाफे में 104% की बड़ी छलांग

कंपनी के मुताबिक, Q2 FY26 में नेट प्रॉफिट 104% बढ़कर ₹29.99 करोड़ हो गया है, जो पिछले साल ₹14.7 करोड़ था. इसका रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹286.46 करोड़ हो गया. जबकि पिछले साल यही आंकड़ा ₹186.61 करोड़ था. कंपनी का कुल खर्च 49% बढ़कर ₹257.13 करोड़ हो गया. पहली छमाही (H1 FY26) में नेट सेल्स 64% बढ़कर ₹536.72 करोड़ हो गई है जबकि नेट प्रॉफिट दोगुना होकर ₹54.66 करोड़ रहा. वहीं, EBITDA में 109% की बढ़ोतरी हुई है.

Add Zee News as a Preferred Source

बेहतरीन प्रदर्शन

FY26 की सितंबर तिमाही में कंपनी का EBITDA 109% बढ़कर ₹30.7 करोड़ पहुंच गया, जबकि पिछले साल यही आंकड़ा ₹14.7 करोड़ था. इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर सौरभ गोयल ने कहा कि इस तिमाही में हमने बेहतरीन प्रदर्शन किया है. रेवेन्यू 54% बढ़कर ₹66.3 करोड़ हुआ, EBITDA 500% से ज्यादा बढ़कर ₹1.4 करोड़ और नेट प्रॉफिट 137% बढ़कर ₹2.1 करोड़ पहुंच गया है. ये मजबूत कंज्यूमर डिमांड और ऑपरेशनल एक्सीलेंस का नतीजा है. Nurture वेल फूड्स के सफल इंटीग्रेशन से हमारी बिस्कुट और बेकरी कैटेगरी को बड़ी गति मिली है.

1995 में स्थापित Integrated Industries Limited (IIL) ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स, बेकरी आइटम और FMCG सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है. कंपनी लगातार फूड कैटेगरी में अपनी उपस्थिति बढ़ा रही है और क्वालिटी, इनोवेशन और स्केल पर जोर दे रही है.