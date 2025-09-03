SIP for Home Loan: आम के आम गुठलियों के भी दाम.. SIP से होम लोन होगा इंटरेस्ट फ्री, घर की EMI पर नहीं देना पड़ेगा ₹1 भी ब्याज
SIP for Home Loan: आम के आम गुठलियों के भी दाम.. SIP से होम लोन होगा इंटरेस्ट फ्री, घर की EMI पर नहीं देना पड़ेगा ₹1 भी ब्याज

Zero Interest Home Loan: यदि आप अपना घर बनाने के लिए होम लोन ले रहे हैं, तो ये एसआईपी कैलकुलेशन आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकता है. 

 

Written By  Sharda singh|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:11 AM IST
आज के समय पर घर बनाना या खरीदना आसान काम नहीं रह गया है. चाहे आपकी सैलरी 1 लाख रुपए महीना ही क्यों न हो अपनी पसंद का घर लेने के लिए होम लोन की जरूरत पड़ ही जाती है. सिबिल स्कोर अच्छा हो तो किसी भी बैंक से लोन आसानी से मिल जाता है. लेकिन होम लोन की सबसे बड़ी समस्या है, इसका ब्याज जो आखिरी में आपके द्वारा बैंक चुकायी जाने वाली राशि को डबल कर देता है. 

लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ लोगों होम लोन पर एक रुपए भी ब्याज नहीं दे रहे हैं. आप भी ये फायदा उठा सकते हैं, अगर होम लोन लेने के साथ एसआईपी शुरू कर दें. लेकिन होम लोन को इंटरेस्ट फ्री करने के लिए सही कैलकुलेशन बहुत जरूरी है. ये आपको कैसे करना है, चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं.

इसे भी पढ़ें- 15 हजार की सैलरी में ऐसे बनाएं ₹1,00,000 का फंड, स्मार्ट SIP इंवेस्टमेंट प्लान

होम लोन इंटरेस्ट रेट

आरबीआई के द्वारा रेपो रेट घटाने के बाद होम लोन 8.25% औसत ब्याज दर पर मिल रहा है. ऐसे में अगर आप 30 लाख रुपए ब्याज 20 सालों के लिए लेते हैं, तो आपको हर महीने 25,562 का ईएमआई देना होगा. ऐसे में आप बैंक को कुल ब्याज 31,34,873+ 30,00,000 चुकाते हैं, जो आपके द्वारा लिए गए ब्याज का दोगुना है. 

होम लोन को ब्याज फ्री कैसे करें

यदि आप बैंक को होम लोन पर एक भी रुपए एक्स्ट्रा नहीं देना चाहते हैं, तो इसके लिए एसआईपी में इंवेस्ट करें. आप स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा ज्यादा रिस्की हो सकता है. ऐसे एसआईपी को चुनें जो आपको होम लोन के इंटरेस्ट रेट से डबल रेट पर रिटर्न दे सके. 

होम लोन के लिए एसआईपी कैलकुलेशन

यहां आपकी मंथली ईएमआई 25,562 है. यदि आप इसका 12% एसआईपी में इंवेस्ट करें जो कि 3,000 के करीब है. इसे आपको ऐसे एसआईपी में इंवेस्ट करना होगा जो 14-16 प्रतिशत रिटर्न दे सके जो कि कई म्यूचुअल फंड स्कीम लंबी अवधि में दे रही है. 

इसे भी पढ़ें- 8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग में खत्म हो सकते हैं ये अलाउंस, जानिए कर्मचारियों को क्या-क्या मिलेगा

EMI+SIP के फायदे

ईएमआई के साथ एसआईपी करने पर आप आपके पास 20 साल के बाद 39,49,038 फंड होता है, जबकि आपको बैंक को सिर्फ 31,34,873 ब्याज देना होगा. इस तरीके से आप होम लोन पर जीरो ब्याज देते हैं. यदि आप एसआईपी की रकम बढ़ा सके तो आपका पूरा घर लोन फ्री हो सकता है. 

(डिसक्लेमर: बाजार में जोखिम होते हैं, इसलिए निवेश के पहले एडवाइजर से सलाह जरूर लें.)

