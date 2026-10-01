/सरकार ने PPF-सुकन्या समृद्धि में निवेश करने वालों को दी खुशखबरी, आज से लागू होगा यह नियम

PPF Interest Rate: अगर आप भी सरकार की तरफ से संचालित की जाने वाली स्मॉल सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. जी हां, केंद्र सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स में निवेश करने वाले करोड़ों निवेशकों को राहत देते हुए अक्टूबर-दिसंबर 2026 तिमाही के लिए ब्याज दर में किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की तीसरी तिमाही यानी 1 अक्टूबर 2026 से 31 दिसंबर 2026 तक अलग-अलग स्मॉल सेविंग स्कीम पर लागू ब्याज दर जुलाई-सितंबर तिमाही की तरह की बनी रहेंगी.