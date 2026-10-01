Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बिजनेस
  • /सरकार ने PPF-सुकन्या समृद्धि में निवेश करने वालों को दी खुशखबरी, आज से लागू होगा यह नियम

सरकार ने PPF-सुकन्या समृद्धि में निवेश करने वालों को दी खुशखबरी, आज से लागू होगा यह नियम

SSY Interest Rate: अक्टूबर से दिसंबर तिमाही के लिए सरकार की तरफ से नई ब्याज दर का ऐलान कर दिया गया है. पिछली बार की तरह इस बार भी सरकार ब्याज दर को लेकर किसी तरह का बदलाव नहीं किया है. आइए जानते हैं लेटेस्ट ब्याज दर-

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Oct 01, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Oct 01, 2026, 10:23 AM IST
सरकार ने PPF-सुकन्या समृद्धि में निवेश करने वालों को दी खुशखबरी, आज से लागू होगा यह नियम

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुंबई में महिला Rapido ड्राइवर संग सवारी कर गदगद हुई पैसेंजर, Video में सुनाया...
2
3
4
5