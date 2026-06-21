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International Yoga Day 2026 : दुनिया को Fit, अर्थव्यवस्था को Hit कर रहा है योग; इतने लाख करोड़ के पार पहुंची इंडस्ट्री, जानें कैसे हुआ आर्थिक चमत्कार

भारत से निकली इस प्राचीन विद्या ने अमेरिका, यूरोप और एशिया समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है. यही वजह है कि आज योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है.

Edited By:Gaurav Singh
Published: Jun 21, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 08:29 AM IST
International Yoga Day 2026 : दुनिया को Fit, अर्थव्यवस्था को Hit कर रहा है योग; इतने लाख करोड़ के पार पहुंची इंडस्ट्री, जानें कैसे हुआ आर्थिक चमत्कार
Image Credit: X/social media

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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