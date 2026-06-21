/International Yoga Day 2026 : दुनिया को Fit, अर्थव्यवस्था को Hit कर रहा है योग; इतने लाख करोड़ के पार पहुंची इंडस्ट्री, जानें कैसे हुआ आर्थिक चमत्कार

International Yoga Day 2026 : योग, सदियों से भारतीय सभ्यता और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा रहा है. आज दुनिया के कोने-कोने तक पहुंच चुका है. कभी साधना और शारीरिक व्यायाम तक सीमित रहने वाला योग अब ग्लोबल इंडस्ट्री का रूप ले चुका है. भागदौड़ भरी जिंदगी में शारीरिक फिटनेस, मानसिक शांति और समग्र स्वास्थ्य की बढ़ती जरूरत ने योग को वैश्विक स्तर पर नई ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया है.
भारत से निकली इस प्राचीन विद्या ने अमेरिका, यूरोप और एशिया समेत दुनिया भर में करोड़ों लोगों को आकर्षित किया है. यही वजह है कि आज योग केवल स्वास्थ्य का माध्यम नहीं, बल्कि एक मजबूत आर्थिक शक्ति बनकर उभरा है.
ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक, वर्ष 2025 में वैश्विक योग बाजार का आकार 127 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच चुका था. इसमें योग स्टूडियो, ऑनलाइन कोर्स, योगा मैट, फिटनेस उपकरण, योग परिधान और अन्य वेलनेस सेवाएं शामिल हैं. वहीं, फॉर्च्यून बिजनेस इनसाइट्स की रिपोर्ट के मुताबिक, वर्ष 2025 में योग बाजार का आकार 63.82 बिलियन अमेरिकी डॉलर था. रिपोर्ट बताती है कि उत्तरी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा योग बाजार है और इसकी वैश्विक हिस्सेदारी 33.27 प्रतिशत है.
विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2033 तक वैश्विक योग उद्योग 269.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 25 लाख करोड़ रुपये से अधिक के स्तर तक पहुंच सकता है.
भारत में भी योग का बाजार तेजी से विस्तार कर रहा है. ग्रैंड व्यू रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2025 में भारतीय योग बाजार का आकार 6.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 57,000 करोड़ रुपये से अधिक रहा. भारत में ऑफलाइन योग कोर्स और पारंपरिक योग केंद्र अभी भी सबसे बड़ा सेगमेंट हैं. वर्ष 2025 में इनकी बाजार हिस्सेदारी 82.47 प्रतिशत रही. हालांकि, डिजिटल क्रांति के बाद ऑनलाइन योग क्लास और वेलनेस ऐप्स सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में शामिल हो चुके हैं.
योग को वैश्विक पहचान दिलाने में कई भारतीय योग गुरुओं की अहम भूमिका रही है. श्रीश्री रविशंकर, बाबा रामदेव, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, योगऋषि विश्वकेतु और आनंद मेहरोत्रा जैसे नाम आज दुनिया भर में योग के प्रचार-प्रसार से जुड़े हुए हैं. इन हस्तियों ने योग को भारत की सीमाओं से निकालकर वैश्विक मंच तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है.
रिपोर्ट्स के मुताबिक, योग अपनाने वालों में महिलाओं की हिस्सेदारी करीब 70 प्रतिशत है, जबकि पुरुषों की भागीदारी लगभग 30 प्रतिशत है. हालांकि हाल के वर्षों में पुरुषों के बीच भी योग की लोकप्रियता तेजी से बढ़ी है. पावर योगा, अष्टांग योग और कॉर्पोरेट वेलनेस कार्यक्रमों ने पुरुषों को भी बड़ी संख्या में योग की ओर आकर्षित किया है.
उम्र के हिसाब से देखें तो 30 से 49 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी पेशेवर योग बाजार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. तनाव, सिटिंग जॉब और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों से राहत पाने के लिए यह वर्ग तेजी से योग अपना रहा है. 18 से 29 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है. ये फिटनेस, बेहतर बॉडी और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से प्रभावित होकर योग की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं, 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य लाभ और थेरेपी के लिए योग को अपना रहे हैं.
योग अब केवल स्वास्थ्य गतिविधि नहीं, बल्कि एक बड़ा बिजनेस अवसर बन चुका है. कई कंपनियां योग और फिटनेस से जुड़े उत्पादों के जरिए करोड़ों रुपये का कारोबार कर रही हैं.
योग गुरु बाबा रामदेव के नेतृत्व में शुरू हुई पतंजलि आयुर्वेद ने योग और आयुर्वेद को अपने बिजनेस मॉडल का आधार बनाया. योग शिविरों और स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों के जरिए कंपनी ने करोड़ों उपभोक्ताओं तक अपनी पहुंच बनाई.
Decathlon ने भारत में योग को एक बड़े रिटेल अवसर के रूप में विकसित किया है. कंपनी योगा मैट, योगा ब्लॉक, स्ट्रैप, फिटनेस परिधान और अन्य एक्सेसरीज की बिक्री करती है. अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के आसपास इन उत्पादों की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि देखी जाती है.
Cult.fit ने योग को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर-घर तक पहुंचाया है. कंपनी ऑनलाइन योग क्लास, मेडिटेशन सेशन और वेलनेस प्रोग्राम संचालित करती है. कोविड महामारी के बाद ऑनलाइन योग की लोकप्रियता बढ़ने से इस मॉडल को काफी फायदा मिला.
Noise और boAt जैसी वियरेबल टेक्नोलॉजी कंपनियां भी योग और फिटनेस ट्रेंड का लाभ उठा रही हैं. स्मार्टवॉच और फिटनेस बैंड में योग मोड, हार्ट रेट मॉनिटरिंग, स्ट्रेस ट्रैकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे फीचर्स शामिल किए जा रहे हैं.
ग्रैंड व्यू रिसर्च के मुताबिक, भारत का योग बाजार 2026 से 2033 के बीच 12.7 प्रतिशत की CAGR से बढ़ सकता है. इससे वर्ष 2033 तक भारतीय योग उद्योग का आकार करीब 1.48 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. वैश्विक स्तर पर भी योग उद्योग 9.9 प्रतिशत की CAGR से बढ़ते हुए 2033 तक 269.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर तक पहुंच सकता है.
योग का बढ़ता बाजार इस बात का संकेत है कि दुनिया अब समग्र स्वास्थ्य और वेलनेस की ओर तेजी से बढ़ रही है. भारत, जो योग की जन्मभूमि है, उसके पास इस तेजी से बढ़ती वैश्विक वेलनेस इकोनॉमी में नेतृत्व करने का बड़ा अवसर मौजूद है. आज योग केवल शरीर और मन को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं, बल्कि रोजगार, उद्यमिता, डिजिटल सेवाओं, फिटनेस उत्पादों और वेलनेस टेक्नोलॉजी के जरिए अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा देने वाला एक मजबूत आर्थिक इंजन बन चुका है.