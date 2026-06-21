/International Yoga Day 2026 : दुनिया को Fit, अर्थव्यवस्था को Hit कर रहा है योग; इतने लाख करोड़ के पार पहुंची इंडस्ट्री, जानें कैसे हुआ आर्थिक चमत्कार

उम्र के हिसाब से देखें तो 30 से 49 वर्ष आयु वर्ग के कामकाजी पेशेवर योग बाजार की सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं. तनाव, सिटिंग जॉब और लाइफस्टाइल संबंधी बीमारियों से राहत पाने के लिए यह वर्ग तेजी से योग अपना रहा है. 18 से 29 वर्ष के युवाओं की हिस्सेदारी करीब 25 प्रतिशत है. ये फिटनेस, बेहतर बॉडी और सोशल मीडिया ट्रेंड्स से प्रभावित होकर योग की ओर बढ़ रहे हैं. वहीं, 50 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग मुख्य रूप से स्वास्थ्य लाभ और थेरेपी के लिए योग को अपना रहे हैं.