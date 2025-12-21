Advertisement
₹5 लाख की एक FD या फिर ₹1-1 लाख की 5 FD करें ? आपके लिए कौन है बेस्ट , नफा-नुकसान समझिए

Fixed Deposit: कई प्रकार के निवेशों में से एक निवेश एफडी (Fixed Deposit) भी है. इसे निवेश का एक सुरक्षित विकल्प भी माना जाता है. इसमें तय समय के साथ ब्याज भी निर्धारित होता है. बाजार ऊपर उठे या नीचे गिरे, इसके ब्याज में कोई परिवर्तन नहीं होगा और निवेशकों को तय ब्याज के साथ ही समय पूरे होने पर उनके कुल पैसे मिलेंगे. हम यहां एफडी निवेश की ही बात कर रहे हैं.

Dec 21, 2025
Fixed Deposit Benefits: पैसों की बचत करना, भविष्य के लिए अच्छा माना जाता है.  अपने भविष्य की जरूरतों को देखते हुए लोग पैसों की बचत करने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करते हैं. कई लोग शेयर मार्केट में शेयरों की खरीदारी कर निवेश करते हैं तो कई लोग म्यूचुअल फंड के जरिए SIP या लमसम (Lump Sum) करके पैसों की बचत के साथ उसमें बढ़ोतरी भी करते हैं. कई ऐसे भी लोग होते हैं जो बैंकों, पोस्ट ऑफिस में भी पैसे जमा करते हैं. इनमें कई प्रकार की योजनाएं होती हैं, जिनमें से एक है फिक्सड डिपॉजिट (Fixed Deposit- FD). एफडी में एक बार में ही पैसे जमा कर दिए जाते हैं, जो एक निश्चित समय के लिए एक तय ब्याज को देखते हुए निवेश होता है. हम यहां एफडी की बात कर रहे हैं. आइए जानते हैं कि यदि आप एक एफडी में ही एक साथ 5 लाख रुपये जमा करते हैं या फिर पांच अलग-अलग एफडी में एक-एक लाख रुपये (कुल पांच लाख) जमा करते हैं तो 5 साल में आपको इनमें से किस निवेश में कितना फायदा होगा. इसके साथ ही जानेंगे कि कौन सा विकल्प बेहतर है और किसमें क्या फायदा और क्या नुकसान है.

एक एफडी में 5 लाख रुपये का निवेश
एफडी  संख्या - एक
कुल निवेश - 5 लाख रुपये
समय- 5 साल
अनुमानित रिटर्न- 7 फीसदी/साल 

कुल अनुमानित रिटर्न- 2.07 लाख रुपये
Maturity Corpus/कुल पैसा- 7.07 लाख रुपये मिलेंगे.  

यहां बता दें कि यदि आप पांच लाख रुपये को अलग-अलग एफडी में पांच जगहों पर एक-एक लाख रुपये जमा करते हैं तो पांच साल में 7 फीसदी प्रति साल ब्याज दर से आपको Maturity Corpus करीब 7.07 लाख रुपये ही मिलेंगे. मतलब कि चाहें आप एक साथ एक एफडी में 5 लाख रुपये जमा कर दें या फिर अलग-अलग एफडी में एक-एक लाख रुपये पांच जगहों पर जमा कर दें. यदि 7 फीसदी प्रति साल ब्याज मिलता है और यह निवेश पांच साल का है तो आपको दोनों में ही करीब एक समान ही पैसा मिलेगा. अब आइए जानते हैं कि इन दोनों निवेश के क्या फायदे और क्या नुकसान हैं.

एक एफडी में 5 लाख रुपये के निवेश
एक एफडी में एक साथ ही 5 लाख रुपये के निवेश को जमा करने के बाद इसे ट्रैक करना काफी आसान है. अगर अलग-अलग निवेश होता तो आपको अलग-अलग जाकर के निवेश को ट्रैक करना पड़ता. नुकसान की बात करें तो एक बड़ा नुकसान यह है कि यदि आपको अचानक किसी जरूरी काम के लिए 40 हजार रुपये की जरूरत पड़ गई और आपके पास इस एफडी के अलावा कोई और पैसा नहीं है तो आपको मात्र 40 हजार रुपये के लिए पूरी 5 लाख रुपये की एफडी को तोड़नी पड़ेगी. इससे नुकसान यह भी होगा कि समय से पहले निकासी पर इस पूरे पैसे पर कुछ जुर्माना भी लग सकता है. 

5 अलग-अलग एफडी में एक-एक लाख रुपये जमा
सबसे पहले फायदे की बात करें तो यदि आपने अलग-अलग एफडी में एक-एक लाख रुपये करके कुल पांच लाख जमा कर रखा है तो यदि आपको 40-50 रुपये की जरूरत पड़े तो आपको मात्र एक ही एफडी को तोड़नी पड़ेगी. बाकी के अन्य एफडी बिना किसी जुर्माने के ब्याज कमाती रहेंगी.

यदि आपने इन पांच एफडी को अलग-अलग बैंकों में जमा कर रखा है तो किसी एक-दो बैंक में कोई दिक्कत या परेशानी आने पर आपके सभी 5 लाख रुपये पर दांव नहीं लगेगा, बल्कि नियम के तहत बीमा सुरक्षा भी मिलेगी. अब नुकसान की बात करें तो आपको पांचो अलग-अलग एफडी को ट्रैक करने के लिए अधिक समय लगेगा. आप एक साथ इन पांचों को ट्रैक नहीं कर पाएंगे. इन सभी के लिए अलग-अलग दस्तावेज भी बनाने होंगे.  ( अमित दुबे) 
 

