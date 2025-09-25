Advertisement
इनवेस्‍टर्स के पैसे से हेरफेर, नकली अकाउंट बनाए: सेबी ने सीकोस्ट शिपिंग पर लगाया 5 साल का बैन

कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से पैसों के हेरफेर को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की गई क‍ि यह रकम कथित फिरौती चुकाने में गई, जब प्रमोटर मनीष शाह के बेटे का अपहरण हुआ था. 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Sep 25, 2025, 11:51 PM IST
SEBI: सेबी (SEBI) ने सीकोस्ट श‍िप‍िंग सर्विसेज लिमिटेड (SSSL) और उसके प्रमुख अध‍िकार‍ियों को पांच साल तक निवेशकों से फंड जुटाने पर रोक लगा दी है. जांच में कंपनी को यह दोषी पाया गया कि उसने राइट्स इश्यू से जुटाए गए पैसों का गलत यूज क‍िया है, फेक अकाउंट बनाए और शेयरहोल्‍डर को झूठी जानकारी दी. सेबी के आदेश में साफ कहा गया कि कंपनी ने राइट्स इश्यू से जुटाए गए 43.42 करोड़ रुपये और बैंक से मिले 10.83 करोड़ रुपये का म‍िसयूज क‍िया. जांच में सामने आया कि कंपनी ने करोड़ों रुपये छिपाने के लिए फर्जी अकाउंट बनाए.

यह रकम कथित फिरौती चुकाने में गई

कंपनी के प्रमोटर्स की तरफ से पैसों के हेरफेर को यह कहकर सही ठहराने की कोशिश की गई क‍ि यह रकम कथित फिरौती चुकाने में गई, जब प्रमोटर मनीष शाह के बेटे का अपहरण हुआ था. लेकिन सेबी (SEBI) ने पाया कि इस क्‍लेम का कोई सबूत नहीं है. न तो इस बारे में क‍िसी तरह की पुलिस शिकायत दर्ज हुई और न ही कोई डॉक्‍यूमेंट पेश क‍िया गया. बाद में खुद मनीष शाह ने माना कि पैसे फर्जी खरीदारी में खर्च किए गए, न कि फिरौती में.

वित्तीय र‍िपोर्ट में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई
जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कंपनी ने प्रमोटर मनीष शाह को डेढ़ करोड़ शेयर (22.73 करोड़ रुपये मूल्य) बिना वैल‍िड आधार के ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूट क‍िये. इसके अलावा FY21 से FY24 तक की वित्तीय र‍िपोर्ट में भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी पाई गई. कंपनी के पास न तो पर्याप्त स्टॉक था और न ही स्थायी संपत्ति, फिर भी उसने ज्‍यादा रेवेन्‍यू द‍िखाया. इससे खुदरा निवेशक गुमराह हुए और कंपनी के शेयरों में गलत तरीके से ट्रेडिंग बढ़ी.

यह मामला उस समय खुला जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) ने अप्रैल 2020 से दिसंबर 2023 के बीच संदिग्ध ट्रांजेक्‍शन रिपोर्ट दी. शुरुआती जांच धीरे-धीरे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड में बदल गई, जिसमें कंपनी ने नकली आंकड़े, फर्जी शेयर आवंटन और यहां तक क‍ि अपहरण की कहानी गढ़कर पैसे की हेराफेरी छुपाने की कोशिश की.

सेबी की तरफ से द‍िये गए आदेश में साफ कहा गया कि राइट्स इश्यू की रकम कंपनी के काम में नहीं लगी बल्कि दूसरी जगहों पर इसे डायवर्ट कर द‍िया गया. इसके चलते सेबी ने कंपनी और टॉप लेवल अधिकारियों पर न केवल 5 साल का फंड जुटाने का बैन लगाया है, बल्कि गलत तरीके से कमाई गई रकम लौटाने का भी आदेश दिया है. 

;