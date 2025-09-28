Advertisement
ट्रंप के एक शब्द से भारत से 6 दिन में गायब हुए 16 लाख करोड़, इस हफ्ते कैसी रहेगी शेयर बाजार की चाल, ये फैक्टर्स डालेंगे असर

शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा. अमेरिका से आई खबरों से बाजार पर भारी दवाब बनाए रखा और स्टॉक मार्केट को भारी नुकसान झेलना पड़ा.  सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली.

Sep 28, 2025
Share Market: शेयर बाजार के लिए बीता हफ्ता कुछ खास अच्छा नहीं रहा. अमेरिका से आई खबरों से बाजार पर भारी दवाब बनाए रखा और स्टॉक मार्केट को भारी नुकसान झेलना पड़ा.  सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में भारी गिरावट देखने को मिली. अगर पिछले हफ्ते के कारोबारी दिनों के नुकसान को जोड़े तो बीते 6 कारोबारी दिनों में निवेशकों को 16 लाख करोड़ का तगड़ा नुकसान हुआ.  

क्यों गिरा शेयर बाजार  

पिछले हफ्ते भारतीय शेयर बाजार में जोरदार गिरावट देखने को मिली. निफ्टी50 करीब 3% टूटा और आईटी इंडेक्स 8% तक गिर गया. इस गिरावट के पीछे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ी वजह रहे. डॉलर की मज़बूती, विदेशी फंड का लगातार बाहर जाना तो था ही, अमेरिकी राष्ट्रपति ने H-1B वीज़ा फीस में बड़ी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी. इस खबर ने निवेशकों की कमर तोड़ दी और बाजार का सेंटीमेंट बिगाड़ दिया .  

 लाल रहा बाजार  
26 सितंबर, शुक्रवार को लगातार छठे दिन बाजार लाल निशान पर बंद हुआ. इस दौरान हफ्तेभर में सेंसेक्स 2,199 अंक और निफ्टी 50 में 672 अंकों की भारी गिरावट आ गई. दरअसल  ट्रंप की ओर से H-1B वीज़ा फीस को बढ़ाकर  100,000 डॉलर करने के फैसले का असर भारत की आईटी कंपनियों पर पड़ा. भारत के आईटी कंपनियों से हजारों कर्मचारी अमेरिका में काम करते हैं. इस खबर ने आईटी स्टॉक्स को 8 फीसदी तक गिरा दिया.  टैक्स के डर से विदेशी निवेशकों ने बी धड़धड़ पैसा निकालना शुरू कर दिया.  वीजा विवाद का दर्ज अभी बाजार झेल ही रहा था कि ट्रंप ने फार्मा पर 100 फीसदी टैरिफ का ऐलान कर दिया.  इन खबरों से बाजार का मूड़ बिगड़ गया.  

कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता  
 
 भारतीय शेयर बाजार के लिए आने वाला हफ्ता काफी अहम होने वाला है.  आरबीआई एमपीसी बैठक, भारत-यूएस ट्रे़ड डील, एफआईआई डेटा और अन्य वैश्विक आर्थिक कारणों पर भारतीय शेयर बाजार का रुझान निर्भर करेगा. आरबीआई एमपीसी की बैठक 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच प्रस्तावित है. इस बैठक में ब्याज दरों की समीक्षा की जाएगी.  माना जा रहा है कि केंद्रीय बैंक आगामी एमपीसी में ब्याज दरों में 25 आधार अंक की कटौती कर सकता है. मौजूदा समय में रेपो रेट 5.5 प्रतिशत पर बनी हुई है.  पिछली एमपीसी में केंद्रीय ने रेपो रेट को यथावत रखा था. फरवरी 2025 से अब तक केंद्रीय बैंक रेपो रेट को करीब एक प्रतिशत घटा चुका है. इस हफ्ते भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर भी निवेशकों की निगाहें होंगी. दोनों देशों के बीच पारस्परिक लाभकारी व्यापारिक समझौते पर बातचीत एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है.  

 विदेशी निवेशकों का हाल 
विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की खरीद-बिक्री का डेटा इस बार काफी अहम होगा. पिछले हफ्ते एफआईआई ने 19,570.03 करोड़ रुपए के शेयर बेचे थे. वहीं, डीआईआई ने 17,411.4 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे थे.  बीता हफ्ता भारतीय शेयर बाजार के लिए बिकवाली वाला रहा। निफ्टी 672.35 अंक या 2.65 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,654.70 और सेंसेक्स 2,199.77 अंक या 2.66 प्रतिशत की गिरावट के साथ 80,426.46 पर था.  दवा कंपनियों पर नए टैरिफ लगाने से निवेशकों की धारणा प्रभावित हुई, जिससे दवा कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई. इस बीच, एक्सेंचर की कम जोर गाइंडेंस और नौकरियों में कटौती ने आईटी खर्च में कमी की ओर संकेत किया है, जिससे तकनीकी शेयरों में व्यापक बिकवाली हुई. वैश्विक अनिश्चितता के बीच निवेशक सतर्क बने हुए हैं और निकट भविष्य में घरेलू निवेश और खपत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं. आईएएनएस

