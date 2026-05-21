Stock Market: अगर आप भी शेयर बाजार में न‍िवेश करते हैं तो यह खबर आपसे जुड़ी है. जी हां, इन्‍वेस्‍टमेंट को लेकर भारतीय निवेशकों का मिजाज तेजी से बदल रहा है. लोग अब सीधे शेयर मार्केट में र‍िस्‍क लेने की बजाय म्यूचुअल फंड (MF) के माध्‍यम से सुरक्षित और लॉन्‍ग टर्म के न‍िवेश को तवज्‍जो दे रहे हैं. बाजार के जानकारों की तरफ से लंबे समय से यह दावा क‍िया जा रहा है क‍ि भारतीय निवेशक अब मैच्‍योर हो रहे हैं. लेकिन अब मार्केट रेग्‍युलेटर सेबी (SEBI) के एक रिसर्च पेपर ने पुख्‍ता आंकड़ों के साथ इस पर मुहर लगा दी है.

सेबी ने डिपॉजिटरीज, आरबीआई और मॉसपी (MoSPI) के आंकड़ों को म‍िलाकर यह रिपोर्ट तैयार की है. सेबी (SEBI) की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंश‍ियल ईयर 2023 से 2025 के बीच एक तरफ इक्‍व‍िटी म्यूचुअल फंड में आम लोगों का निवेश तेजी से बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ पर्सनल इन्‍वेस्‍टर ने सेकेंडरी मार्केट में जमकर शेयरों की बिकवाली की. इस बदलाव से यह साफ है क‍ि भारतीय निवेशकों का रवैया पहले से कहीं ज्यादा समझदारी भरा हो गया है.

2023 में भारतीय परिवारों ने 27,684 करोड़ की बिकवाली की

आंकड़ों को देखें तो फाइनेंश‍ियल ईयर 2023 में भारतीय परिवारों ने शेयर बाजार में 27,684 करोड़ रुपये की बिकवाली की थी, जो फाइनेंश‍ियल ईयर 2024 में बढ़कर 69,329 करोड़ रुपये हो गई और वित्त वर्ष 2025 में यह आंकड़ा 54,786 करोड़ रुपये का रहा. इस बिकवाली के बावजूद सितंबर 2024 में सेंसेक्स 86,000 के करीब पहुंचकर FY 2025 के अंत में 33 प्रतिशत की कुल बढ़त के साथ 77,767 अंक पर बंद हुआ.

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निवेश को लेकर बढ़ा म्यूचुअल फंड्स का दबदबा

निवेश को लेकर म्यूचुअल फंड्स का दबदबा प‍िछले कुछ सालों में किस कदर बढ़ा है, इसका अंदाजा भी आप आंकड़ों से लगा सकते हैं. फाइनेंश‍ियल ईयर 2025 में भारतीय परिवारों ने सिक्योरिटीज मार्केट (इक्‍व‍िटी, म्यूचुअल फंड, डेट आदि) में कुल 6.9 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया, जिसमें से करीब 80 फीसदी हिस्सा अकेले म्यूचुअल फंड अकाउंट में गया. इससे पिछले व‍ित्‍तीय वर्ष 2024 में भी कुल 3.6 लाख करोड़ रुपये के निवेश में से 82 प्रतिशत रकम म्यूचुअल फंड के जरिये ही बाजार में आई थी.