iPhone 17 खरीदना इतना भी मुश्किल नहीं, इन 5 बैंकों से लीजिए सबसे सस्ता पर्सनल लोन और पूरा कीजिए सपना!

iPhone 17 का क्रेज हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि, जैसे ही दाम सुनते हैं, ज्यादातर लोगों का सपना वहीं टूट जाता है. लेकिन अच्छी खबर ये है कि अब iPhone 17 खरीदना उतना मुश्किल भी नहीं जितना लगता है. अगर आपके पास तुरंत इतनी बड़ी रकम नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं, क्योंकि देश के कई बड़े बैंक बेहद कम ब्याज दर पर पर्सनल लोन दे रहे हैं. इन लोन की मदद से आप आसानी से iPhone 17 घर ला सकते हैं और ईएमआई में आराम से इसकी कीमत चुका सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कौन-से 5 बैंक आपको सबसे सस्ते पर्सनल लोन देकर आपका iPhone 17 का सपना पूरा कर सकते हैं.

1. इंडियन बैंक: सबसे कम ब्याज दर 9.75% प्रति वर्ष से शुरू, जो 15.25% तक जा सकता है. सैलरीड कर्मचारियों के लिए यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है, खासकर iPhone के लिए.

2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र: 9.75% प्रति वर्ष से शुरू, अधिकतम 14.55% तक. मजबूत क्रेडिट स्कोर वाले ग्राहकों के लिए यह सस्ता और भरोसेमंद है.

3. एचडीएफसी बैंक: 9.99% प्रति वर्ष से शुरू, प्रोसेसिंग फीस अधिकतम ₹6,500. डिजिटल प्रोसेसिंग और लचीले टर्म्स इसे लोकप्रिय बनाते हैं.

4. कैनरा बैंक: 9.95% प्रति वर्ष से शुरू, प्रोसेसिंग फीस 0.25% (अधिकतम ₹2,500). कम फीस के कारण यह किफायती है.

5. एसबीआई: 10.10% प्रति वर्ष से शुरू, प्रोसेसिंग फीस 1.5% (₹1,000-₹15,000). देश भर में नेटवर्क और भरोसे के कारण यह पसंदीदा है.

लोन लेने का सही समय

9 सितंबर 2025 को, पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया ने एमसीएलआर में 15 बेसिस पॉइंट्स की कटौती की है, जो पर्सनल लोन की दरों को और आकर्षक बना सकती है. आपकी CIBIL स्कोर, आय, और लोन अवधि (12-60 महीने) के आधार पर दरें तय होंगी. उदाहरण के लिए, ₹1.5 लाख का लोन 9.75% पर 3 साल के लिए लेने पर मासिक EMI लगभग 4,700 रुपये होगी, जो प्रोसेसिंग फीस के साथ कुल लागत को प्रभावित करेगी.

सावधानियां और सुझाव

लोन लेने से पहले अपनी जरूरत और चुकाने की क्षमता का आकलन करें. प्रीपेमेंट चार्जेस और छिपी फीस से बचने के लिए बैंक से संपर्क करें. ऑनलाइन पोर्टल्स का उपयोग कर तुरंत अप्लाई करें.