Electronics Product Export: देश का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट प‍िछले कुछ साल में तेजी से बढ़ा है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि यह जल्‍द ही पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट को पीछे छोड़कर देश की दूसरे नंबर की एक्‍सपोर्ट कैटेगरी बन सकती है. इसका फायदा देश की इकोनॉमी को म‍िलेगा. अमेर‍िका की तरफ से रूसी क्रूड ऑयल की खरीद पर रोक लगाने से भारतीय रिफाइनर प्रभावित हो रहे हैं. कॉमर्स म‍िन‍िस्‍ट्री के आंकड़ों के अनुसार फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 के पहले छह महीने में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट 42 प्रतिशत बढ़कर 22.2 अरब डॉलर हो गया. इसमें आधा हिस्सा ऐपल के आईफोन का है.

पेट्रोलियम से आगे न‍िकल जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स

पेट्रोलियम एक्‍सपोर्ट 16.4 प्रतिशत गिरकर 30.6 अरब डॉलर रह गया. इंजीनियरिंग प्रोडक्‍ट पहले नंबर है, जो 59.3 अरब डॉलर के साथ 5.35 प्रतिशत बढ़े. जानकारों का कहना है क‍ि दो साल में इलेक्ट्रॉनिक्स पेट्रोलियम से आगे न‍िकल सकता है. साल 2022 में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट ल‍िस्‍ट में सातवें नंबर पर था. मार्च 2025 तक यह टॉप 10 कैटेगरी में सबसे तेज बढ़ने वाला बन गया. अब सभी 30 कैटेगरी में यह सबसे तेज है. इसने रत्‍न-ज्‍वैलरी (तीसरा नंबर) और रसायन (चौथा) को पीछे छोड़ द‍िया. पहले इसने दवा और रेडीमेड गारमेंट्स को ओवरटेक किया था.

तीन साल में 63 प्रतिशत बढ़ा इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट

पिछले तीन साल के दौरान इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट 63 प्रतिशत बढ़ा, जो क‍ि 23.5 अरब डॉलर से 38.5 अरब डॉलर हो गया. एक जानकार ने कहा क‍ि मौजूदा दर से एक्‍सपोर्ट फाइनेंश‍ियल ईयर 2026 तक दोगुना हो जाएगा. पीएलआई स्‍कीम की शुरुआत में पेट्रोलियम और इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच 73.9 अरब डॉलर का अंतर था, जो 2025 में 24.7 अरब डॉलर रह गया. 2026 में यह 16 अरब डॉलर तक ग‍िर सकता है.

ऐपल ने चीन के बाद दूसरा प्रोडक्‍शन सेंटर भारत को बनाया

स्मार्टफोन पीएलआई स्‍कीम ने इलेक्ट्रॉनिक्स एक्‍सपोर्ट को बढ़ावा दिया. ऐपल, सैमसंग और डिक्सन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां तेजी से इसका फायदा उठा रही हैं. ऐपल ने देश को चीन के बाद दूसरा प्रोडक्‍शन सेंटर बनाया है. ग्‍लोबल आईफोन बिक्री का एक-पांचवां हिस्सा अब देश से न‍िर्यात होता है. मौजूदा फाइनेंश‍ियल ईयर के पहले छह महीने में ऐपल ने 10 अरब डॉलर के आईफोन एक्‍सपोर्ट क‍िये. ये 13.4 अरब डॉलर के स्मार्टफोन एक्‍सपोर्ट का 75 प्रतिशत और कुल 22.2 अरब डॉलर इलेक्ट्रॉनिक्स का 45 प्रतिशत रहा.

ग्‍लोबल सप्‍लाई सीरीज के अलग-अलग बढ़ने से देश को फायदा हो रहा है. पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट लगातार गिर रहे हैं. साल 2023 में 97.4 अरब डॉलर थे, जो 2025 में 63.3 अरब डॉलर रह गए. अमेरिकी बैन से रूसी तेल की सस्ती खरीद बंद हो गई. जानकारों ने कहा क‍ि रूसी तेल के फायदे के बावजूद एक्‍सपोर्ट गिर रहा है. अब बिना फायदे के और गिरावट आएगी.