₹302000 करोड़ का जुर्माना, कानून बदलते ही एप्पल पर लटकी भारी भरकम पेनेल्टी की तलवार, क्या है वो नियम, जो बिगाड़ सकता है iPhone मेकर का बैलेंस शीट

Apple Case: आईफोन मेकर कंपनी एप्पल को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर 3.20 लाख करोड़ रुपये की पेनेल्टी लग सकती है. जुर्माने की रकम को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. टेक कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अगली तारीख 3 दिसंबर की दे दी है.

क्या है एप्पल का विवाद

दरअसल भारतीय डेवलपर्स ने एप्पल के ऐप स्टोर की पॉलिसीज को लेकर आपत्ति जताई. इंडियन डेवलपर्स की शिकायत है कि आईफोन यूजर्स एप्पल के एप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करते हैं. एप्पल के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. एप्पल यूजर्स के लिए भारतीय एप की उपलब्धता नहीं है. ऐसे में कमीशन पर भी एप्पल के नियम ही चलते हैं. एप्पल की इन मनमानी से भारतीय डेवलपर्स को भारी नुकसान होता है. इस शिकायत को कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) तक पहुंचाया गया.जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एप्पल को किस कानून से आपत्ति

एप्पल को भारत के एंटी कम्पीटशन एक्ट में किए गए हालिया बदलाव पर आपत्ति है. एप्पल इसी कानून के विरोध में कोर्ट पहुंचा है. दरअसल साल 2024 में एंटी कम्पीटशन एक्ट में बदलाव किए गए हैं. नए बदलाव के चलते अब कंपनियों पर उनके ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित जुर्माना लगाया जाएगा. एंटी कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 27(b) और 2024 अब जुर्माने की रकम को कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू पर लगाया जाएगा. इससे पहले ये जुर्माना कंपनी के भारतीय कारोबार से होने वाली कमाई पर लगता था. कानून में हुए बदलाव से सीसीआई को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू पर पेनल्टी लगा सकती है. एप्पल इसी का विरोध कर रही है. एप्पल की मांग है कि पेनेल्टी सिर्फ उनके भारतीय कमाई पर लगाया जाए. अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.