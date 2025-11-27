Advertisement
trendingNow13020547
Hindi Newsबिजनेस

₹302000 करोड़ का जुर्माना, कानून बदलते ही एप्पल पर लटकी भारी भरकम पेनेल्टी की तलवार, क्या है वो नियम, जो बिगाड़ सकता है iPhone मेकर का बैलेंस शीट

आईफोन मेकर कंपनी एप्पल को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर 3.20 लाख करोड़ रुपये की पेनेल्टी लग सकती है. जुर्माने की रकम को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. टेक कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 27, 2025, 05:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

₹302000 करोड़ का जुर्माना, कानून बदलते ही एप्पल पर लटकी भारी भरकम पेनेल्टी की तलवार, क्या है वो नियम, जो बिगाड़ सकता है iPhone मेकर का बैलेंस शीट

Apple Case: आईफोन मेकर कंपनी एप्पल को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है. अमेरिकी टेक कंपनी एप्पल पर 3.20 लाख करोड़ रुपये की पेनेल्टी लग सकती है. जुर्माने की रकम को लेकर विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. टेक कंपनी ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई कर अगली तारीख 3 दिसंबर की दे दी है.

क्या है एप्पल का विवाद 

दरअसल भारतीय डेवलपर्स ने एप्पल के ऐप स्टोर की पॉलिसीज को लेकर आपत्ति जताई. इंडियन डेवलपर्स की शिकायत है कि आईफोन यूजर्स एप्पल के एप स्टोर से ही ऐप डाउनलोड करते हैं. एप्पल के पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं. एप्पल यूजर्स के लिए भारतीय एप की उपलब्धता नहीं है. ऐसे में कमीशन पर भी एप्पल के नियम ही चलते हैं. एप्पल की इन मनमानी से भारतीय डेवलपर्स को भारी नुकसान होता है. इस शिकायत को कम्पटीशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) तक पहुंचाया गया.जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंच गया है.  

Add Zee News as a Preferred Source

एप्पल को किस कानून से आपत्ति  

एप्पल को भारत के एंटी कम्पीटशन एक्ट में किए गए हालिया बदलाव पर आपत्ति है. एप्पल इसी कानून के विरोध में कोर्ट पहुंचा है. दरअसल साल 2024 में एंटी कम्पीटशन एक्ट में बदलाव किए गए हैं. नए बदलाव के चलते अब कंपनियों पर उनके ग्लोबल टर्नओवर पर आधारित जुर्माना लगाया जाएगा. एंटी कम्पटीशन एक्ट के सेक्शन 27(b) और 2024 अब जुर्माने की रकम को कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू पर लगाया जाएगा. इससे पहले ये जुर्माना कंपनी के भारतीय कारोबार से होने वाली कमाई पर लगता था.  कानून में हुए बदलाव से सीसीआई को अब ये अधिकार मिल गया है कि वो कंपनी के ग्लोबल रेवेन्यू पर पेनल्टी लगा सकती है. एप्पल इसी का विरोध कर रही है. एप्पल की मांग है कि पेनेल्टी सिर्फ उनके भारतीय कमाई पर लगाया जाए.  अब इस मामले की अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी.  

  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Apple iPhone

Trending news

Assam विधानसभा में पारित हुआ बहुविवाह बिल 2025, क्या हैं प्रावधान?
Assam
Assam विधानसभा में पारित हुआ बहुविवाह बिल 2025, क्या हैं प्रावधान?
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
IIT Delhi
मच्छरों का करेगा सफाया, डेंगू नहीं भटकेंगा पास; IIT ने बनाया खास किस्म का डिटर्जेंट
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
political news in hindi
विपक्षी नेताओं के एक्स अकाउंट की लोकेशन विदेश मिली तो भड़क उठी बीजेपी, उठाए सवाल
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
Maharashtra
मालवण में 25 लाख कैश! निलेश राणे का स्टिंग वायरल; BJP-शिंदे गुट में तनातनी जारी
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
BJP
'उन्हें समझना चाहिए कि संविधान देश की आत्मा है...', BJP ने कांग्रेस को घेरा
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
Punjab news
पंजाब पुलिस की बड़ी कामयाबी; मुठभेड़ में मारा गया बादल, लगा था हत्या का आरोप
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Kashmir white collar terror module
व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के खुलासे के बाद हैंडलर नए तरीके से हुए एक्टिव!
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
Amity University
Amity University की घनघोर लापरवाही पर सवाल, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सख्त आदेश
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
Second Richest Leader
तिहाड़ में बदली कैदियों की तकदीर; जेल में भी चहेते बने देश के दूसरे सबसे अमीर नेता
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'
Mumbai News
काले कारोबार पर 'ब्लैक कस्टम्स' का शिकंजा; ढह गया हसन गोगा का 'साम्राज्य'