Hindi Newsबिजनेस

iPhone बनाने वाली कंपनी एप्पल में भी छंटनी,सेल्स टीम से बाहर किए लोग, CEO टिम कुक की कुर्सी को लेकर भी आई खबर

Apple Layoff:  एप्पल ने अमेरिका में अपने सेल्स टीम से दर्जनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.एप्पल ने अपने सेल्स डिवीज़न में फेरबदल करते हुए ये छंटनी की. कंपनी की ओर से बस ये कहा गया है कि वो ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने के लिए अपनी सेल्स टीम में बदलाव कर रही है

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 25, 2025, 02:24 PM IST
iPhone बनाने वाली कंपनी एप्पल में भी छंटनी,सेल्स टीम से बाहर किए लोग, CEO टिम कुक की कुर्सी को लेकर भी आई खबर

Apple Layoffs 2025: अमेजन ने बड़ी छंटनी की, टाटा की टीसीएस ने 12000 लोगों को नौकरी से निकाल दिया. मेटा हो या एलजी या फिर  माइक्रोसॉफ्ट... बड़ी बड़ी कंपनियों ने साल 2024-25 में भारी लेऑफ किए. मेटा ने 21000 से ज्यादा, गूगल ने 12000, ईकॉमर्स कंपनी अमेजन ने 27000 तो टेक कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 10 हजार लोगों को नौकरी से बाहर कर दिया. इन सब तूफानों के बीच आईफोन मेकर कंपनी एप्पल ने अपने कर्मचारियों की नौकरी को सुरक्षित रखा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं. टेक जगत की दिग्गज और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में एक एप्पल (Apple) अपनी सेल्स टीम से बड़ी छंटनी की है. 

एप्पल में छंटनी  

ब्लूमबर्ग में छपी खबर के मुताबिक एप्पल ने अमेरिका में अपने सेल्स टीम से दर्जनों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है.एप्पल ने अपने सेल्स डिवीज़न में फेरबदल करते हुए ये छंटनी की. कंपनी की ओर से बस ये कहा गया है कि वो ज्यादा कस्टमर्स को जोड़ने के लिए अपनी सेल्स टीम में बदलाव कर रही है, जिसकी वजह से कर्मचारियों के कुछ रोल्स पर असर पड़ा है. उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी हायरिंग जारी रखे हुए हैं.  रिपोर्ट की माने तो बीते हफ्ते एप्पल ने ऑस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में अपनी सेल्स टीम से करीब 20 रोल कम कर दिए. इस छंटनी का जिन लोगों पर असर पड़ेगा, उनमें बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट्स संभालने वाले अकाउंट मैनेजर्स, सरकारी एजेंसियों  के साथ काम करने वाली टीमें, एप्पल के ब्रीफिंग सेंटर्स में मीटिंग और डेमो चलाने वाले स्टाफ शामिल हैं. 

टिम कुक बने रहेंगे ऐप्पल के सीईओ

वहीं एप्पल से ही दूसरी खबर कंपनी के सीईओ Tim Cook को लेकर है. जानकारी आ रही है कि टिम कुक टिम कुक फिलहाल सीईओ के पद से इस्तीफा नहीं देंगे.  ब्लूमबर्ग ने ही अपनी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया है कि टिम कुक एप्पल के सीईओ पद पर बने रह सकते हैं. इससे पहले कई बार मीडिया रिपोर्ट्स में दावे किए गए कि टिम कुक जुलाई 2026 तक CEO पद से इस्तीफा दे सकते हैं. बता दें कि टिम कुक 65 साल के होने जा रहे हैं. 28 साल की उम्र से वो एप्पल के साथ हैं. स्टीव जॉब्स के जाने के बाद 2011 में टिम कुक को Apple का CEO बनाया गया था. जब उन्होंने एप्पल की जिम्मेदारी संभाली उस वक्त कंपनी की वैल्यूएशन 350 अरब डॉलर की थी. अपने नेतृत्व में उन्होंने इसे बढ़ाकर 4 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा दिया है.   

Bavita Jha

बवीता झा
बवीता झा

apple

