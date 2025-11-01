Advertisement
ट्रंप की अनसुनी कर ऐप्पल ने भर ली अपनी झोली, भारत में कमाई का बना लिया महा-रिकॉर्ड, रेवेन्यू ग्रोथ ऑल टाइम हाई पर

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए.  इसके लिए ट्रंप की ओर से कोशिशों का दौर जारी है. आईफोन मेकर ऐप्पल के केस में ऐसी ही धमकियां देखने को मिली.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 01, 2025, 02:00 PM IST
Apple Revenue: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते कि अमेरिकी कंपनियां भारत को अपना मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए.  इसके लिए ट्रंप की ओर से कोशिशों का दौर जारी है. आईफोन मेकर ऐप्पल के केस में ऐसी ही धमकियां देखने को मिली. डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ऐप्पल के सीईओ टिम कुक को धमकी दी कि वो भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद कर अमेरिका में आईफोन बनाए. ट्रंप की धमकियों को अनसुना कर टिम कुक ने भारत में निवेश को न केवल जारी रखा, बल्कि और बढ़ाया. टिम कुक बिजनेसमैन हैं और वो अपना नफा-नुकसान भांप गए थे, इसलिए उन्होंने ट्रंप की चेतावनी के बावजूद भारत से अलग होने के बारे में सोचा भी नहीं. उनकी यही सोच अब मुनाफा बनकर कंपनी की झोली में बरसी है. ऐप्पल ने भारत में रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा हासिल किया है. 

भारत में ऐप्पल का मुनाफा 

 टेक कंपनी एप्पल ने सितंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं. कंपनी ने इस तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर का रेवेन्यू हासिल किया है, जो कि बीते वर्ष की समान अवधि में 8 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.अर्निंग कॉल के दौरान एप्पल के सीईओ टिम कुक ने कहा सितंबर तिमाही में 102.5 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड रेवेन्यू में आईफोन के लिए सितंबर तिमाही का रिकॉर्ड रेवेन्यू और सर्विसेज के लिए अब तक का सबसे अधिकरि रेवेन्यू शामिल है. 

मुनाफे से गदगद टिक कुक  

उन्होंने आगे कहा सितंबर तिमाही में हमने अपना अब तक का सबसे बेहतरीन आईफोन लाइनअप लॉन्च किया, जिसमें आईफोन 17, आईफोन 17 प्रो, आईफोन 17 प्रो मैक्स और आईफोन एयर जैसे मॉडल शामिल हैं. इसके अलावा, हमने एयरपोड्स प्रो 3 और एक नया एप्पल वॉच लाइनअप भी लॉन्च किया है. इसके अलावा, पावरफुल एम5 चिप वाले मैकबुक प्रो और आईपैड प्रो के साथ हम अपना सबसे शानदार प्रोडक्ट्स का लाइनअप शेयर करते हुए उत्साहित हैं.  

एप्पल के सीएफओ केवन पारेख ने कहा आईफोन का रेवेन्यू 49 बिलियन डॉलर रहा, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 6 प्रतिशत ज्यादा है और इसका श्रेय आईफोन 16 फैमिली को जाता है. आईफोन ने हमारे ट्रैक किए गए अधिकतर मार्केट में ग्रोथ दर्ज करवाई, जिसमें लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया जैसे कई इमर्जिंग मार्केट में सितंबर तिमाही के रिकॉर्ड बने हैं. इसके अलावा, भारत में तो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना है.  

भारत में ऐप्पल का कितना बड़ा कारोबार

इससे पहले एप्पल ने आईफोन 17 सीरीज की सफलता और त्योहारी सीजन की मांग के बल पर भारत में अपनी अब तक की सबसे अधिक तिमाही शिपमेंट दर्ज की. कंपनी ने 2025 की जुलाई-सितंबर तिमाही के दौरान देश में कुल 49 लाख स्मार्टफोन भेजे. पिछले दिनों रिसर्च फर्म ओमडिया शिपमेंट का यह आंकड़ा सालाना आधार पर 47 प्रतिशत की वृद्धि के साथ भारतीय बाजार में एप्पल के अब तक के सबसे मजबूत प्रदर्शन को दर्शाता है.  इसके अलावा, इस तिमाही में एप्पल के कुल ग्लोबल आईफोन शिपमेंट में भारत का हिस्सा 9 प्रतिशत रहा,जो देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा हिस्सा है.यह कंपनी की वैश्विक रणनीति में देश के बढ़ते महत्व को दर्शाता है. आईएएनएस

