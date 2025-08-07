काम कर गया ट्रंप का प्रेशर टैक्टिस, टैरिफ धमकी के बाद ऐप्पल ने बदला प्लान, अब अमेरिका में 8.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा हंटर चलाया कि टिम कुक को भी अपना प्लान चेंज करना पड़ा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Aug 07, 2025, 03:52 PM IST
Apple investment in America: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ का ऐसा हंटर चलाया कि टिम कुक को भी अपना प्लान चेंज करना पड़ा है. ऐप्पल के सीईओ टिम कुक ने अब अमेरिका में निवेश का ऐलान किया है.  ऐप्पल अमेरिका में 100 बिलियन डॉलर यानी करीब 8.4 लाख करोड़ रुपये का निवेश करने का ऐलान किया है.  ऐप्पल आईफोन को भारी टैरिफ से बचाने के लिए टिम कुक ने प्लान में बदलाव किया और अब  अमेरिकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम  को फोकस बढ़ा दिया है.  

अमेरिका में 600 अरब डॉलर का निवेश  

दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी ऐप्पल ने अमेरिका में अतिरिक्त 100 अरब डॉलर के निवेश का ऐलान किया है, जिससे कंपनी की अगले चार वर्षों के लिए कुल निवेश प्रतिबद्धता 500 अरब डॉलर से बढ़कर 600 अरब डॉलर हो गई है. कंपनी ने अमेरिका में निवेश का ऐलान ऐसे समय पर किया गया है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कंपनियों पर यूएस में निवेश करने के लिए दबाव बना रहे हैं.   कंपनी ने कहा कि एएमपी को एप्पल की सप्लाई चेन और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में स्थापित करने के लिए डिजाइन किया गया है. यह वैश्विक कंपनियों को अमेरिका में क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने के लिए प्रोत्साहित करेगा. एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बताया कि एएमपी पहल के तहत दुनियाभर में बेचे जाने वाले एप्पल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट बनाने वाली 10 कंपनियों के साथ मिलकर अमेरिका में काम किया जाएगा. 

एप्पल के पहले एएमपी साझेदारों में कॉर्निंग, कोहेरेंट, ग्लोबलवेफर्स अमेरिका (जीडब्ल्यूए), एप्लाइड मैटेरियल्स, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स (टीआई), सैमसंग, ग्लोबलफाउंड्रीज, एमकोर और ब्रॉडकॉम शामिल हैं. कंपनी ने अपनी आधिकारिक प्रेस रिलीज में बताया कि अमेरिका में बनने वाले दो-तिहाई कंपोनेंट को देश के बाहर के ग्राहकों को भेजा जाता है. मौजूदा समय में कंपनी 50 राज्यों में हजारों आपूर्तिकर्ताओं के मिलकर काम कर रही है और 4.5 लाख से अधिक नौकरियों का समर्थन कर रही है.  कंपनी ने बताया कि उसकी योजना अगले चार वर्षों में अमेरिका में आरएंडडी, सिलिकॉन इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) में 20,000 लोगों की सीधी भर्ती करना है. आईएएनएस

बवीता झा

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार

