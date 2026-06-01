RCB की जीत बनी नए मालिकों के लिए जैकपॉट, ब्रांड एक्सपर्ट्स ने जताई बड़ी उम्मीद; जानिए वैल्यूएशन को लेकर क्या कहा?

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IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) ने लगातार दूसरी बार इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है. खास बात यह है कि टीम की यह बड़ी सफलता ऐसे समय में आई है जब हाल ही में इसके मालिक बदल गए हैं. मार्च के अंत में लंदन स्थित शराब कंपनी डायाजियो की भारतीय इकाई यूनाइटेड स्पिरिट्स ने RCB में अपनी हिस्सेदारी एक कंसोर्टियम को बेचने का सौदा किया था. इस कंसोर्टियम का नेतृत्व आदित्य बिड़ला ग्रुप कर रहा है, जबकि इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन भी शामिल हैं. ये सौदा करीब 1.78 अरब डॉलर में तय हुआ है.
ब्रांड विशेषज्ञ हरीश बिजूर के मुताबिक, RCB पहले से ही IPL की सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक रही है. ऐसे में टीम की मौजूदा सफलता नए निवेशकों के लिए बेहद सकारात्मक संकेत है. मार्केटिंग विशेषज्ञ मनीष पोरवाल का कहना है कि लगातार दो IPL खिताब जीतना बेहद कठिन उपलब्धि है. इससे पहले केवल चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस ही ऐसा कर चुकी हैं. उनका मानना है कि इस जीत के बाद RCB की ब्रांड वैल्यू में और अधिक बढ़ोतरी होगी.
हालांकि, टीम के नाम को लेकर कुछ सवाल बने हुए हैं क्योंकि 'रॉयल चैलेंज' ब्रांड का मालिकाना हक अब भी यूनाइटेड स्पिरिट्स के पास है. विशेषज्ञों का मानना है कि RCB अब सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि एक अलग पहचान बन चुका है. इसलिए इसके नाम या पहचान में बड़े बदलाव की संभावना कम है.
वहीं, टीम के स्टार खिलाड़ी विराट कोहली के संभावित संन्यास को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं. जानकारों का कहना है कि अगर कोहली भविष्य में टीम से अलग होते हैं तो RCB को बड़ा झटका लग सकता है. लेकिन, नए मालिकों ने इस संभावना को ध्यान में रखकर ही निवेश किया होगा.
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