IPL 2026 Final: RCB-GT फाइनल के लिए फैंस का जबरदस्त क्रेज, मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

Trending Photos
IPL 2026 Final:आईपीएल 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं. इस खिताबी जंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें दूसरे आईपीएल खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेंगी, जिसके चलते फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. फाइनल मुकाबले के टिकटों की बिक्री को शानदार प्रतिक्रिया मिली है. मुंबई सहित कई शहरों से हजारों क्रिकेट प्रशंसकों ने मैच देखने के लिए टिकट खरीदे हैं. ऐसे में अहमदाबाद पहुंचने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
वेस्टर्न रेलवे के अनुसार, मुंबई और अहमदाबाद के बीच दो स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली और कई कोचों की सीटें तेजी से भरने लगीं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मांग को देखते हुए अतिरिक्त इंतजामों पर भी नजर रखी जा रही है.
फाइनल से पहले अहमदाबाद पहुंचने वाले फैंस के लिए मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:20 बजे एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रवाना होगी. दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.
वहीं, मैच समाप्त होने के बाद वापसी करने वाले यात्रियों के लिए 1 जून को सुबह 3:50 बजे अहमदाबाद से विशेष ट्रेन चलेगी. दोपहर 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. रेलवे ने बताया है कि इन ट्रेनों की बुकिंग पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी के माध्यम से शुरू हो चुकी है. फाइनल मुकाबले को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच यह व्यवस्था क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.
अकासा एयर ने घोषणा की है कि वह 31 मई और 1 जून को अहमदाबाद के लिए अपनी नियमित उड़ानों के अलावा चार विशेष डायरेक्ट फ्लाइट्स संचालित करेगी. ये अतिरिक्त सेवाएं आईपीएल 2026 फाइनल को देखते हुए बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई हैं.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.