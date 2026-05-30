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Hindi NewsबिजनेसIPL 2026 Final: RCB-GT फाइनल के लिए फैंस का जबरदस्त क्रेज, मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

IPL 2026 Final: RCB-GT फाइनल के लिए फैंस का जबरदस्त क्रेज, मुंबई-अहमदाबाद के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

वेस्टर्न रेलवे के अनुसार, मुंबई और अहमदाबाद के बीच दो स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली और कई कोचों की सीटें तेजी से भरने लगीं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 30, 2026, 07:26 PM IST
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IPL 2026 Final:आईपीएल 2026 अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच चुका है और अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले फाइनल मुकाबले पर टिकी हैं. इस खिताबी जंग में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस आमने-सामने होंगी. दोनों टीमें दूसरे आईपीएल खिताब की तलाश में मैदान पर उतरेंगी, जिसके चलते फैंस के बीच उत्साह चरम पर है. फाइनल मुकाबले के टिकटों की बिक्री को शानदार प्रतिक्रिया मिली है. मुंबई सहित कई शहरों से हजारों क्रिकेट प्रशंसकों ने मैच देखने के लिए टिकट खरीदे हैं. ऐसे में अहमदाबाद पहुंचने वाले यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए वेस्टर्न रेलवे ने विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है.
 

दो स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन

वेस्टर्न रेलवे के अनुसार, मुंबई और अहमदाबाद के बीच दो स्पेशल सुपरफास्ट ट्रेनों का संचालन किया जाएगा. टिकट बुकिंग शुरू होते ही यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली और कई कोचों की सीटें तेजी से भरने लगीं. रेलवे अधिकारियों का कहना है कि मांग को देखते हुए अतिरिक्त इंतजामों पर भी नजर रखी जा रही है.

12:40 बजे पहुंचेगी AC सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन

फाइनल से पहले अहमदाबाद पहुंचने वाले फैंस के लिए मुंबई सेंट्रल से सुबह 6:20 बजे एसी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन रवाना होगी. दोपहर 12:40 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी.

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वहीं, मैच समाप्त होने के बाद वापसी करने वाले यात्रियों के लिए 1 जून को सुबह 3:50 बजे अहमदाबाद से विशेष ट्रेन चलेगी. दोपहर 12:15 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. रेलवे ने बताया है कि इन ट्रेनों की बुकिंग पीआरएस काउंटर और आईआरसीटीसी के माध्यम से शुरू हो चुकी है. फाइनल मुकाबले को लेकर बढ़ते उत्साह के बीच यह व्यवस्था क्रिकेट फैंस के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है.

अकासा एयर ने भी किया ऐलान 

अकासा एयर ने घोषणा की है कि वह 31 मई और 1 जून को अहमदाबाद के लिए अपनी नियमित उड़ानों के अलावा चार विशेष डायरेक्ट फ्लाइट्स संचालित करेगी. ये अतिरिक्त सेवाएं आईपीएल 2026 फाइनल को देखते हुए बढ़ी हुई यात्रा मांग को पूरा करने के लिए शुरू की गई हैं.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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