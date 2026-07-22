/16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी, ED के फेमा केस में मिली राहत के बाद वतन लौटने का फैसला, खुद बताई तारीख

Lalit Modi: आईपीएल (IPL) के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी भारत लौटने वाले हैं. उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है. ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने वाले हैं. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी जानकारी दी है. ललित मोदी ने वीडियो मैसेज के जरिए अपनी बात रखी और 16 साल पुराने FEMA मामले में मिली राहत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि भारत लौटने के लिए वो उत्साहित हैं. बता दें कि साल 2009 में उन पर FEMA के तहत मामला चल रहा था. साल 2018 में ईडी ने इसी केस में उनपर जुर्माना भी लागाया था. अब अपीलेट ट्रिब्यूनल ने इसे रद्द कर ललित मोदी को बड़ी राहत दी है.
ललित मोदी ने ट्रिब्यूनल के फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि "मैं बहुत खुश हूं. 16 साल तक मैंने जो कहा, वही अब सच साबित हुआ है. मैंने सिर्फ IPL के हित और उसके भविष्य को लेकर सोचा था. अब ये मामला खत्म हो चुका है और अब मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूं." उन्होंने कहा कि इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में भारत लौट सकते हैं. केस में राहत मिलने के साथ-साथ उन्होंने ये भी कहा कि अक्टूबर में उनकी बेटी मां बनने वाली हैं और वह अपने पहले नाती/पोते के जन्म का इंतजार कर रहे हैं. इसके बाद वो भारत लौटने वाले हैं.
स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स फॉर फीचर एंड प्रॉपर्टी एक्ट (SAFEMA) के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल ने साल 2009 IPL साउथ अफ्रीका FEMA मामले में ललित मोदी को राहत दी है. ट्रिब्यूनल ने ED के ज्यादातर आरोपों और पेनेल्टी को रद्द कर दिया है. विवाद 2009 के आईपीएल मैच से जुड़ा है, जिसमें ललित मोदी पर आरोप लगा था कि उन्होंने आईपीएल को भारत से दक्षिण अफ्रीका शिफ्ट कर गलत तरीके से विदेशों में पैसे भेजे. ईडी ने आरोप लगाया कि उन्होंने करीब 4.98 करोड़ अमेरिकी डॉलर की रकम बिना रिजर्व बैंक की अनुमति के विदेश भेजा. उनपर ब्रिटेन की कंपनियों से 89 करोड़ रुपये लेने और वित्तीय गड़बड़ी करने का आरोप लगा.साल 2018 में इसी केस पर ईडी ने ललित मोदी पर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया था. उनके खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) के तहत मामला दर्ज किया गया था. ईडी के एक्शन और केस के बाद साल 2010 में ललित मोदी भारत छोड़कर भाग गए. साल 2013 में बीसीसीआई ने उन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया.
I am really looking forward to returning to India after a long long time. Stay well and stay safe https://t.co/29AaVrxF6V
— Lalit Kumar Modi (@LalitKModi) July 22, 2026