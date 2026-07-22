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16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी, ED के फेमा केस में मिली राहत के बाद वतन लौटने का फैसला, खुद बताई तारीख

Lalit Modi : आईपीएल (IPL) के संस्थापक और पहले चेयरमैन ललित मोदी भारत लौटने वाले हैं. उन्होंने खुद इस बात का ऐलान किया है. ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद ललित मोदी 16 साल बाद भारत लौटने वाले हैं

Written ByBavita Jha
Published: Jul 22, 2026, 04:16 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:58 PM IST
16 साल बाद भारत लौटेंगे ललित मोदी, ED के फेमा केस में मिली राहत के बाद वतन लौटने का फैसला, खुद बताई तारीख
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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