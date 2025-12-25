IPO Market: 2025 में आईपोओ बाजार ने बनाया ऐतिहासिक रिकॉर्ड! भारतीय कंपनियों ने जुटाए 1.95 लाख करोड़ रुपये

IPO Fundraising in 2025: साल 2025 आईपीओ मार्केट (IPO Market) के लिए शानदार रहा है. न्यूज एजेंसी ने एक रिपोर्ट के अनुसार बताया है कि साल 2025 में करीब 365 कंपनियों ने आईपीओ (Initial Public Offering) के जरिए 1.95 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. यह एक साल में आईपीओ बाजार में फंड जुटाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड है. रिपोर्ट में बताया गया है कि इससे पहले किसी एक साल में कंपनियों के द्वारा आईपीओ लाकर इतने पैसे नहीं जुटाए गए हैं. मतलब कि भारत के प्राइमरी इक्विटी मार्केट ने साल 2025 में एक नई ऊंच्चाई को छुआ है. बताया गया कि यह उपलब्धि साल 2024 के पहले से मजबूत प्रदर्शन के बाद हासिल हुई है, जब 336 आईपीओ के जरिए 1.90 लाख करोड़ रुपये जुटाए गए थे.

मात्र दो साल में जुटे 3.8 लाख करोड़ रुपये

साल 2025 और पिछले साल 2024 में आईपीओ बाजार में कंपनियों ने रिकॉर्डतोड़ पैसे जुटाए हैं. जी हां, इस साल यानी साल 2025 में कंपनियों ने आईपीओ के जरिए 1.95 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. वहीं, पिछले साल कंपनियों ने 1.90 करोड़ रुपये जुटाए थे. इन दोनों सालों में जुटाए गए रुपयों की बात करें तो यह कुल 3.8 लाख करोड़ रुपये हो जा रहा है. यह फंड साल 2019 से लेकर के साल 2023 के बीच आईपीओ के द्वारा जुटाए गए कुल 3.2 लाख करोड़ से अधिक है.

Add Zee News as a Preferred Source

मेनबोर्ड आईपीओ का बाजार पर दबदबा

रिपोर्ट के अनुसार, साल 2025 में बड़ी कंपनियों और मेनबोर्ड से सबसे अधिक पैसे जुटाए गए हैं. मतलब कि आईपीओ बाजार में मेनबोर्ड आईपीओ का दबदबा रहा है. साल 2025 में बड़ी कंपनियों के द्वारा कुल आईपीओ के करीब 94 फीसदी पैसे जुटाए गए हैं. इस साल यानी 2025 में 365 आईपीओ में से 106 मेनबोर्ड के आईपीओ रहे हैं. इन्होंने कुल 1.83 लाख करोड़ रुपये जुटाए हैं. बाकी पैसे SME IPO के जरिए जुटाए गए हैं.

यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: इस साल के 5 बड़े आईपीओ, हाइवे इंफ्रास्ट्रक्चर की सबसे अधिक डिमांड; जानें बाजार में किस IPO की हुई धांसू लिस्टिंग

साल 2025 के 5 बड़े आईपीओ

1. Tata Capital IPO: साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ में Tata Capital IPO का नाम शुमार है. इस कंपनी ने आईपीओ के जरिए बाजार से 15,512 करोड़ रुपये जुटाए हैं.

2. HDB Financial Services IPO: साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्ट में HDB Financial Services IPO का भी नाम शामिल है. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 12,500 करोड़ रुपये जुटाए.

3. LG Electronics India IPO: साल 2025 के सबसे बड़े आईपीओ की लिस्ट में LG Electronics India IPO का भी नाम है. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से करीब 11,607 करोड़ रुपये जुटाए.

4. Hexaware Technologies IPO: साल 2025 के बड़े आईपीओ की लिस्ट में Hexaware Technologies IPO का भी नाम है. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 8,750 करोड़ रुपये जुटाए.

5. Lenskart Solutions IPO: Lenskart Solutions IPO की बात करें तो यह साल 2025 के बड़े आईपीओ की लिस्ट में शामिल है. इस कंपनी ने अपने आईपीओ के जरिए बाजार से 7,278 करोड़ रुपये जुटाए.

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से निवेश सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए. Zee News अपने पाठकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने का सुझाव देता है.