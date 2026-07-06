/होर्मुज पर भी राज, तेल का खुला भंडार...फिर भी ईरान को नहीं मिल पा रहा कच्चे तेल का खरीदार, चीन ने किया खेला

Iran Oil export Crisis: ईरान के पास तेल का विशाल भंडार है. 208 अरब बैरल कच्चे तेल के भंडार वाले इस देश ने अपने एक फैसले से पूरे विश्व की सप्लाई चेन रोक दी. होर्मुज पर नाकेबंदी का दबाव बनाकर ईरान ने अमेरिका से ईरानी तेल के निर्यात पर प्रतिबंधों में 60 दिनों का राहत तो हासिल कर ली, लेकिन कच्चे तेल के निर्यात के लिए उनकी चुनौतियां कम नहीं है. प्रतिबंध हटने के बाद भी ईरान के लिए अपना तेल बेच पाना आसान नहीं है.
अमेरिका ने ईरान के तेल निर्यात पर 60 दिनों के लिए प्रतिबंध को हटा दिया है, लेकिन तेहरान के लिए अपने कच्चे तेल को बेच पाना आसान नहीं है. उसके रास्ते में कई चुनौतियां है, जिसे पार करने के बाद ही वो तेल निर्यात से कमाई कर सकेंगे. ईरान के लिए तेल का खरीदार खोजना सबसे बड़ी चुनौती है. तेल पर भारी छूट का ऑफर ही उसके लिए खरीदारों को आकर्षित कर सकता है.
22 देशों के समूह OPEC+ ने अपना तेल उत्पादन बढ़ाने का फैसला किया है. सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत ओपेक के सहयोगी देश तेल प्रोडक्शन बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं. इन देशों ने अगस्त से अपने कोटे में 1.88 लाख बैरल प्रति दिन तेल प्रोडक्शन की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. इसके साथ ही अप्रैल से अब तक कुल बढ़ोतरी लगभग 8 लाख bpd तक पहुंच गई है. तेल के बाजार में ओपेक प्लस देशों से बढ़े ऑयल फ्लो के बाद ईरान के लिए नया खरीदार खोजना बेहद चुनौतीपूर्ण होने वाला है.
ईरान के सामने डिमांड सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है. चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक देश और ईरानी तेल का सबसे बड़ा खरीदार है, लेकिन कच्चे तेल के आयात पर बीजिंग ने अपनी रणनीति बदल ली है. Wind Information के मुताबिक फरवरी 2026 के बाद से चीन ने कच्चे तेल का आयात कम कर दिया. बीजिंग ने जून 2026 में ईरान से कच्चे तेल की खरीद 50% से भी अधिक घटा दी. जून 2026 में सिर्फ 6.54 लाख बैरल प्रतिदिन ईरानी तेल का आयात किया.
ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से चीन ने कच्चे तेल की खरीद कम दी. ये खबर सिर्फ ईरान के लिए नहीं, बल्कि ग्लोबल ऑयल मार्केट के लिए चिंता का विषय है. मई 2026 में चीन ने औसतन 78.2 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले साल के मुकाबले 29 फीसदी कम है. फरवरी 2018 के बाद से चीन की ओर से सबसे कम तेल की खरीदारी की गई है. चीन की ओर से तेल आयात में कमी ईरान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. चीन ने ईरान के बजाए रूस, सऊदी अरब जैसे देशों से तेल इंपोर्ट बढ़ा दिया है. ऐसे में ईरान के लिए अपने पुराने खरीदार को हासिल करना भी चैलेंज होगा.
ईरान ने होर्मुज पर मनमानी दिखाई, कई टैंकरों को निशाना बनाया गया. अब ईरानी तेल को 60 दिनों का अस्थायी छूट मिली है, लेकिन शिपिंग कंपनियां इससे दूरी बना रही है.60 दिनों की छूट और होर्मुज से सीमित फ्री पास की वजह से तेल कंपनियां और देश ईरानी कच्चे तेल से दूर हो रहे हैं. बाजार में ओपेक प्लस देशों के प्रवाह बढ़ने से तेल की कमी नहीं है. ऐसे में कोई भी देश प्रतिबंध तेल को मिले अस्थायी छूट को खरीदने से बचना चाहता है. यानी ईरान को भले ही 60 दिन की छूट मिली है, लेकिन उसके लिए अपने करोड़ों बैरल कच्चे तेल को बेचना आसान नहीं होगा.