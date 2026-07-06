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होर्मुज पर भी राज, तेल का खुला भंडार...फिर भी ईरान को नहीं मिल पा रहा कच्चे तेल का खरीदार, चीन ने किया खेला

Iran Oil Export Crisis: ईरान के पास 208 अरब बैरल का कच्चा तेल है. अमेरिका ने ईरान को तेल बेचने की छूट भी दी है, लेकिन तेहरान के लिए तेल का खरीदार खोजना चुनौती बन गया है. चीन की तेल रणनीति ने ईरान की मुश्किल बढ़ा दी है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 06, 2026, 02:51 PM IST|Updated: Jul 06, 2026, 02:56 PM IST
होर्मुज पर भी राज, तेल का खुला भंडार...फिर भी ईरान को नहीं मिल पा रहा कच्चे तेल का खरीदार, चीन ने किया खेला
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

Bavita Jha

बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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