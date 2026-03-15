अमेरिका की 'रीढ़' पर ईरान का सबसे बड़ा अटैक, होर्मुज के रास्ते सीधे डॉलर पर प्रहार, रखी ऐसी शर्त कि फायदा सीधे चीन को

Iran-US war: ईरान को वेनेजुएला की तरह समझना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ा है. ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि ईरान इस तरह से जबावी कार्रवाई करते हुए अमेरिका को बैकफुट पर घसीट देगा.ट्रंप जिसे एक से दो दिन का युद्ध मान रहे थे वो 16 दिन पूरे कर चुका है और ईरान से उन्हें बराबर की टक्कर मिल रही है. ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को ध्वस्त कर ट्रंप को मुंहतोड़ जवाब दिया. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर अमेरिका को पीछे धकेल दिया है. अब ईरान ने होर्मुज के रास्ते अमेरिका पर बड़े आर्थिक चोट की तैयारी कर ली है. इस हमले का असर अमेरिका की बादशाहत पर होगा.उनकी इकोनॉमी को बड़ा झटका लगने वाला है. वहीं चीन को इस हमले से सबसे बड़ा फायदा होने वाला है. ईरान की इस प्लानिंग से उसे दोहरा फायदा होने वाला है. एक तरफ वो अमेरिका को चोट देगा तो दूसरी तरफ चीन से वो अपनी दोस्ती साबित करने में सफल होगा.

होर्मुज के रास्ते अमेरिका पर बड़ी चोट की तैयारी

ईरान और अमेरिका की जंग लंबी खिंच रही है. तेहरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पहरा बढ़ाकर अमेरिका को बैकफुट पर ला दिया. रास्ता बंद होने से कच्चे तेल की कीमत आसमान छूने लगी और दुनियाभर में तेल और गैस संकट की वजह से हाहाकार मच गया. तेल बेचने वाले और खरीदने वाले दोनों ही अमेरिका और ट्रंप से खफा हैं. हालात ऐसे कि ट्रंप अब धीरे-धीरे अकेले पड़ते जा रहे हैं. ये तो कुछ भी नहीं ईरान ने अमेरिका की कमर तोड़ने की तैयारी कर ली है. ईरान ने कहा है कि वो उन सभी देशों के जहाजों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति दे सकता है, जो डॉलर के बजाए युआन (चीनी करेंसी) में व्यापार करेंगे. पढ़ें- तुरंत सरेंडर करें LPG सिलेंडर, वरना... गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, 24 घंटे में ताबड़तोड़ बदल दिए ये नियम

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डॉलर की बादशाहत को ईरान की सबसे बड़ी चुनौती

ईरान ने अपने फैसले से अमेरिका की नींद उड़ा दी है. डॉलर की बादशाहत के खिलाफ बड़ी जंग की शुरूआत कर दी है. ईरान ने साफ किया है जो भी देश डॉलर के बजाए युआन में व्यापार करेंगे वो उनके तेल टैंकर्स को होर्मुज से गुजरने की इजाजत देगा. ईरान के इस फैसले से पेट्रोडॉलर को सीधी चुनौती मिलेगी. डॉलर का रुतबा और इसकी ताकत कमजोर होगी. दरअसल दुनिया के ज्यादातर व्यापार डॉलर में होते हैं. रूस पर अमेरिकी प्रतिबंध के बाद कुछ व्यापार रुबल (रूस की करेंसी) और युआन में भी होने लगा. अगर ईरान की शर्तों को दूसरे देश मान लेते हैं तो पेट्रोडॉलर के दबदबे पर एक बड़ा प्रहार होगा.वैश्विक ऊर्जा के बीच अब फ्रांस, इटली, भारत जैसे देश अमेरिका के भरोसे बैठने के बजाय ईरान से बातचीत कर रहे हैं. ईरान युद्ध ने अमेरिका पर न केवल युद्ध का खर्च बढ़ाया, बल्कि अब डॉलर के रास्ते उसकी अर्थव्यवस्था पर प्रहार की तैयारी कर ली है. पढ़ें- सबके लिए बंद, फिर भारत के कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

चीन की चांदी

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से दुनिया के कुल ऑयल सप्लाई का 20 फीसदी आयात-निर्यात होकर गुजरता है. ऐसे में ईरान के फरमान से अमेरिका को बड़ा झटका लग सकता है. इसका सबसे ज्यादा फायदा ईरान के दोस्त चीन को होगा. चीन की करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, जो चीन हमेशा से चाहता है. चीन ईरान के तेल का सबसे बड़ा खरीदार है. ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 से 90 फीसदी चीन ही खरीदता है. चीन ने ईरान में 400 अरब डॉलर का बड़ा निवेश किया है. चीन के ईरान के साथ दोस्ताना संबंध जगजाहिर है. अगर ईरान की इस शर्त को दूसरे देशों ने मान लिया तो चीन की उस कोशिश को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिसमें वो लगातार कोशिश करता रहा है कि अंतरराष्ट्रीय ट्रेड में युआन की हिस्सेदारी बढ़े.