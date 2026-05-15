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Hindi Newsबिजनेसअमेरिका पर भरोसा नहीं, दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं मिलेगी छूट...भारत में बोले ईरान के विदेश मंत्री अराघची

'अमेरिका पर भरोसा नहीं, दुश्मन देशों के जहाजों को नहीं मिलेगी छूट'...भारत में बोले ईरान के विदेश मंत्री अराघची

अराघची ने अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है. ईरानी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि 40 दिनों के संघर्ष के बाद जब अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, तब उसने बातचीत का प्रस्ताव दिया. 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: May 15, 2026, 04:19 PM IST
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Source : X/@DrSJaishankar
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वेस्ट एशिया में बढ़ते तनाव के बीच ईरान के विदेश मंत्री Abbas Araghchi ने शुक्रवार को नई दिल्ली में बड़ा बयान देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे अहम समुद्री व्यापार मार्गों में शामिल होर्मुज सभी देशों के जहाजों के लिए खुला है, लेकिन उन देशों के जहाजों को अनुमति नहीं दी जाएगी जो ईरान के साथ 'युद्ध की स्थिति' में हैं. BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत दौरे पर आए अराघची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'जहां तक हमारी चिंता है, होर्मुज सभी के लिए खुला है. सिवाय उन देशों के जहाजों के जो हमारे साथ युद्ध में हैं.' उन्होंने कहा कि ईरान उन सभी देशों की मदद करने को तैयार है जो इस समुद्री मार्ग से गुजरना चाहते हैं.

'हम सुरक्षित रास्ता सुनिश्चित करेंगे'

ईरानी विदेश मंत्री ने भरोसा दिलाया कि क्षेत्र में तनाव खत्म होने के बाद हालात सामान्य हो जाएंगे और जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहेगी. उन्होंने कहा, 'जैसे ही आक्रामकता खत्म होगी. मुझे यकीन है कि सब कुछ सामान्य हो जाएगा. हम सभी जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ते की व्यवस्था करेंगे.' अराघची ने यह भी कहा कि होर्मुज ईरान और ओमान के बीच स्थित है और इसके बीच कोई अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र नहीं है.

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भारत के साथ हुई अहम बातचीत

नई दिल्ली में अराघची ने विदेश मंत्री जयशंकर से द्विपक्षीय बातचीत की. इस दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, ऊर्जा आपूर्ति और होर्मुज समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. उन्होंने कहा कि भारत और ईरान की चिंताएं, हित और क्षेत्रीय मुद्दों पर सोच काफी हद तक समान है. इससे पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ईरानी विदेश मंत्री से मुलाकात की थी. माना जा रहा है कि इस बैठक में पश्चिम एशिया के हालात और बहुपक्षीय सहयोग पर चर्चा हुई.

'अमेरिका पर भरोसा नहीं'

अराघची ने अमेरिका पर भी तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ईरान को अमेरिका पर कोई भरोसा नहीं है. ईरानी विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि 40 दिनों के संघर्ष के बाद जब अमेरिका अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हुआ, तब उसने बातचीत का प्रस्ताव दिया. उन्होंने कहा, 'हमारे पास अमेरिकियों पर भरोसा न करने की हर वजह है, जबकि उनके पास हम पर भरोसा न करने की कोई वजह नहीं है.'

क्यों अहम है होर्मुज?

होर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में गिना जाता है. वैश्विक तेल और गैस आपूर्ति का बड़ा हिस्सा हर दिन इसी रास्ते से गुजरता है. ऐसे में यहां किसी भी तरह का तनाव या बाधा दुनिया भर के ऊर्जा बाजार और व्यापार पर सीधा असर डाल सकती है.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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