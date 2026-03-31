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Hindi NewsबिजनेसLPG के बाद सीमेंट पर भी टूटेगा होर्मुज का कहर! दाम में इजाफा करने की तैयारी में कंपन‍ियां; क‍ितना बढ़ने वाला है रेट?

LPG के बाद सीमेंट पर भी टूटेगा होर्मुज का कहर! दाम में इजाफा करने की तैयारी में कंपन‍ियां; क‍ितना बढ़ने वाला है रेट?

Cement Industry Growth: ईरान और इजरायल युद्ध का असर हर सेक्‍टर पर पड़ रहा है. देश की द‍िग्‍गज कंपन‍ियां अब सीमेंट के दाम में इजाफा करने की तैयारी कर रही हैं. इसका असर खुदरा बाजार में जल्‍द देखने को म‍िल सकता है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:35 AM IST
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LPG के बाद सीमेंट पर भी टूटेगा होर्मुज का कहर! दाम में इजाफा करने की तैयारी में कंपन‍ियां; क‍ितना बढ़ने वाला है रेट?

Cement Price Update: ईरान और इजरायल युद्ध का असर हर सेक्‍टर पर देखा जा रहा है. ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट से व‍िमानों की आवाजाही बंद की तो क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्‍लाई चेन टूट गई. इसका असर यह हुआ क‍ि देश में एलपीजी लेने वालों की लंबी- लंबी कतार लग गईं. इस संकट को थामने के ल‍िए सरकार की तरफ से गैस स‍िलेंडर की कीमत से लेकर ड‍िलीवरी तक के दाम में इजाफा क‍िया गया. पेट्रोल कंपन‍ियों को राहत देने के ल‍िए सरकार ने एक्‍साइज ड्यूटी में कटौती करने का फैसला क‍िया. अब घरेलू बाजार में सीमेंट के दाम पर असर द‍िखाई देने वाला है. जी हां, कंपन‍ियों की तरफ से सीमेंट के रेट बढ़ाने की तैयारी की जा रही है.

वेस्‍ट एश‍िया के संघर्ष के बीच देश में सीमेंट की कीमतें अप्रैल 2026 से बढ़ने वाली हैं. ईरान संघर्ष के चलते प्रोडक्‍शन कास्‍ट तेजी से बढ़ रही है. देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी UltraTech कीमत में सबसे पहले इजाफा करने की तैयारी कर रही है. अल्‍ट्राटेक की तरफ से कीमत में इजाफा क‍िये जाने के बाद दूसरी कंपन‍ियां भी उसके पीछे-पीछे दाम में बढ़ोतरी करने की तैयारी में हैं. इंडस्‍ट्री से जुड़े सूत्रों ने मार्च में कोई भी कंपनी दाम में इजाफा नहीं करना चाहती क्‍योंक‍ि साल के आख‍िर में सेल्‍स टारगेट पूरे करने का दबाव रहता है.

स्‍टील के दाम भी बढ़ेंगे!

अप्रैल के महीने से बढ़ी हुई लागत का असर ग्राहकों पर डाला जाएगा. इसके अलावा बड़ी स्‍टील कंपन‍ियां भी बढ़ी हुई लागत का हवाला देकर कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं. मकान बनाने के ल‍िए जरूरी चीजों के दाम में इजाफा होने से मकान की कंस्‍ट्रक्‍शन कॉस्‍ट बढ़ जाएगी. स्‍टील के दाम पर भी ईरान युद्ध का असर देखा जा रहा है.

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लागत क्‍यों बढ़ रही?

ईरान जंग से सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुई है. युद्ध का असर ही है क‍ि कई जरूरी चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं. सबसे ज्‍यादा समस्‍या पैकिंग की है. सीमेंट की बोरियों (बैग) बनाने के लिए पॉलीप्रोपाइलीन प्लास्टिक की भारी कमी हो गई है. रिफाइनरियां अब क्रूड ऑयल से एलपीजी बनाने पर फोकस कर रही हैं, इसलिए बाजार में पैक‍िंग मैटेर‍ियल की उपलब्‍धता कम हो गई है. इससे बोरियों के दाम काफी बढ़ गए हैं. इसके अलावा सीमेंट की भट्टियों में इस्तेमाल होने वाले पेटकोक और कोयले के दाम भी काफी चढ़ गए.

लॉजिस्टिक्स कॉस्‍ट में भी इजाफा

युद्ध के कारण फ्रेट और लॉजिस्टिक्स की कॉस्‍ट भी बढ़ गई है. जानकारों का कहना है क‍ि इन बढ़ी हुई लागतों को पूरा कवर करने के लिए सीमेंट कंपनियों को एक बैग पर करीब 20 से 30 रुपये का इजाफा करना पड़ सकता है. प‍िछले सालों पर गौर करें तो आमतौर पर सीमेंट के दाम में हर साल अप्रैल के महीने में महज 7 से 8 रुपये प्रत‍ि बैग की बढ़ोतरी की जाती है. लेक‍िन इस बार लागत बढ़ने से ज्‍यादा इजाफा क‍िया जाएगा.

निर्माण पर पड़ेगा असर

क‍िसी भी न‍िर्माण में सीमेंट कुल लागत का 5% होता है. इसके अलावा स्‍टील के दाम में भी इजाफा होने की उम्‍मीद है. इस बढ़ोतरी से घर, सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की लागत थोड़ी बढ़ जाएगी. जानकारों का यह भी कहना है क‍ि कंपनियां पूरी लागत एक बार में नहीं डालेंगी. मार्ज‍िन को धीरे-धीरे ठीक किया जाएगा.

मांग पर पड़ेगा असर?

जानकारों का कहना है क‍ि इसके बावजूद सीमेंट की ड‍िमांड मजबूत बनी रहेगी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और रियल एस्टेट सेक्टर की मजबूत ड‍िमांड खपत को सपोर्ट करेगी. मार्च में कंपनियों की तरफ से वॉल्यूम (बिक्री मात्रा) पर फोकस कि‍या जाता है और नए वित्तीय वर्ष से मार्जिन सुधार पर फोकस करती हैं. इस साल इनपुट कॉस्‍ट बढ़ने से ज्‍यादा दबाव देखा जा रहा है. अल्‍ट्राटेक के बाद अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट और डालम‍िया सीमेंट भी दाम बढ़ाने की तैयारी कर रही हैं.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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