China Export Ban: ईरान और इजरायल के बीच चल रहे युद्ध का असर दुन‍ियाभर में पड़ रहा है. इसका असर पश्‍च‍िम एश‍िया में भी देखा जा रहा है. यही कारण है क‍ि भारत और चीन समेत कई एश‍ियाई देशों को होने वाली गैस और तेल की सप्‍लाई पर असर देखा जा रहा है. ब्लूमबर्ग की र‍िपोर्ट में दावा क‍िया जा रहा है क‍ि चीन जंग की अन‍िश्‍च‍ितता को देखते हुए घरेलू ईंधन की कमी से बचने के लिए बड़ा कदम उठाया है. चीन की नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन (NDRC) ने रिफाइनर्स को मार्च महीने के लिए रिफाइंड फ्यूल के एक्‍सपोर्ट पर तत्काल लगाम लगाने का आदेश द‍िया है. चीन की तरफ से यह पाबंदी गैसोलीन, डीजल और एविएशन फ्यूल पर लागू की गई है.

सूत्रों की तरफ से दावा क‍िया जा रहा है क‍ि चीन की तरफ से यह निर्देश 11 मार्च तक कस्टम्स क्लियर नहीं होने वाले कार्गो पर लागू है. पिछले हफ्ते ही चीन ने रिफाइनर्स से नए एक्‍सपोर्ट कॉन्‍ट्रैक्‍ट नहीं करने और पुराने शिपमेंट कैंस‍िल करने की बात कही थी. अब इस रोक को पहले से ज्‍यादा सख्त कर द‍िया गया है. आपको बता दें चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक और प्रमुख तेल एक्‍सपोर्टर देश है. चीन की तरफ से उठाए गए इस कदम कार असर एशियाई मार्केट पर पड़ने की उम्‍मीद जताई जा रही है.

क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रति बैरल के पार

ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल के रेट में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है और रेट एक बार फ‍िर से चढ़कर 100 डॉलर प्रति बैरल के पार चले गए. ईरान ने शिपिंग पर हमले किए, ज‍िससे होर्मुज स्‍ट्रेट में जहाजों का आवागमन बंद है. होर्मुज दुनियाभर के तेल और गैस के व्‍यापार का अहम रूट है. अमेर‍िका-इजरायल की तरफ से ईरान पर हमलों के बाद संघर्ष तेज हो गया है. दोनों तरफ से चले संघर्ष के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत की खबर आई है.

IEA ने बाजार में तेल छोड़ने का फैसला क‍िया

इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी (IEA) ने सदस्य देशों से 400 मिलियन बैरल तेल इमरजेंसी रिजर्व से बाजार में छोड़ने का ऐलान क‍िया था. यह आईईए (IEA) की तरफ से अब तक क‍िया जाना वाला सबसे बड़ा ऑयल र‍िलीज है. आईईए (IEA) को 1973 के ऑयल क्राइस‍िस के बाद बनाया गया था. अमेरिकी एनर्जी ड‍िपार्टमेंट ने भी स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से 172 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल र‍िलीज करने का फैसला क‍िया है. इस रिलीज अगले हफ्ते से शुरू होगी और आने वाले 120 दिन में पूरी होगी. इस तरह के कदम दुन‍ियाभर को तेल की क‍िल्‍लत से बचाने के लि‍ये उठाए जा रहे हैं.

भारत में पेट्रोल-डीजल महंगा होने की आशंका!

चीन ने म‍िड‍िल ईस्‍ट की टेंशन के बीच यह बड़ा कदम उठाया है. NDRC की तरफ से रिफाइनर्स को गैसोलीन, डीजल और एविएशन फ्यूल के न‍िर्यात पर रोल लगाने के ल‍िये कहा है. चीन ने यह फैसला घरेलू कमी से बचने के लिए क‍िया है. चीन का निर्यात बंद होने से ग्लोबल सप्लाई पर दबाव बढ़ेगा, जिससे तेल की कीमतें फ‍िर से ऊपर जा सकती हैं. भारत की तरफ से अध‍िकतर क्रूड आयात क‍िया जाता है और रिफाइंड प्रोडक्ट्स में चीन पर भी कुछ निर्भरता है. चीन के इस कदम के बाद भारत में दाम में तेजी देखने को म‍िल सकती है.