LPG Crisis: इजरायल-अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग से म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव चरम पर है. जंग के कारण होर्मुज जलडमरूमध्य में आवागम बंद होने से पेट्रोल‍ियम प्रोडक्‍ट की सप्‍लाई में द‍िक्‍कत आ रही है. इस बीच ग्‍लोबल लेवल पर एलपीजी (रसोई गैस) की सप्लाई प्रभाव‍ित होने की आशंका के बीच भारत सरकार की तरफ से बड़ा कदम उठाया गया है. पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍ट्री की तरफ से सभी तेल रिफाइनरियों को एलपीजी का प्रोडक्‍शन ज्‍यादा करने और एक्‍स्‍ट्रा एलपीजी को केवल घरेलू ग्राहकों के ल‍िये इस्तेमाल करने का निर्देश दिया गया है.

सरकार का टारगेट करोड़ों घरों में रसोई गैस की सप्‍लाई को बि‍ना क‍िसी रुकावट के बनाए रखना है. भारत अपनी एलपीजी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसमें म‍िड‍िल ईस्‍ट का योगदान 85-90% तक का है. प‍िछले करीब 10 द‍िन से संकट के कारण आयात पर दबाव बढ़ने से घरेलू प्रोडक्‍ट को बढ़ाकर कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है. दूसरी तरफ जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकने के मकसद से घरेलू एलपीजी रिफिल बुक‍िंग का न्यूनतम इंतजार 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है.

जरूरतमंदों तक आसान हो सकेगी सप्‍लाई

सरकार के इस कदम से गैस का एकसमान ड‍िस्‍ट्रीब्‍यूशन हो सकेगा और जरूरतमंदों तक इसकी सप्‍लाई आसान हो सकेगी. म‍िड‍िल ईस्‍ट से आयात की जाने वाली एलपीजी को अब अस्पतालों, स्कूलों जैसे जरूरी क्षेत्रों के लिए प्र‍ियोर‍िटी दी जाएगी. होटल, रेस्टोरेंट और इंडस्‍ट्री से आने वाले अनुरोधों की जांच के लिए तीन ऑयल मार्केट‍िंग कंपनियों (OMC) के एग्‍जीक्‍यूट‍िव डायरेक्‍टर्स की एक समिति बनाई गई है. यह कमेटी गैस की उपलब्धता और प्राथमिकता के आधार पर फैसला लेगी.

होर्मुज स्‍ट्रेट से सप्लाई बहाल होने की संभावना कम

सरकार की तरफ से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत आपात शक्तियों का इस्तेमाल कर यह आदेश जारी किया है. यह कदम ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट की अन‍िश्‍च‍ितता के बीच घरों में खाना पकाने की गैस की कोई कमी न हो, इसको लेकर सरकार की तैयारी द‍िखाता है. सरकारी सूत्रों का कहना है न‍िकट भव‍िष्‍य में होर्मुज जलडमरूमध्य से सप्लाई बहाल होने की संभावना नहीं है. एक अधिकारी ने बताया क‍ि आने वाले समय में स्‍थ‍ित‍ि कैसी होगी, यह देखने वाली बात होगी. उन्होंने आश्‍वासन द‍िया क‍ि स्‍थ‍ित‍ि सामान्‍य है, घबराने की जरूरत नहीं है.

पाक‍िस्‍तान में हालात हुए खराब

अधिकारी ने यह भी साफ क‍िया क‍ि भारतीय कस्‍टमर पर इसका असर अमेरिका जैसे देशों से एकदम अलग होगा. भारत दूसरे कई देशों के मुकाबले बेहतर स्थिति में है. पाकिस्तान का उदाहरण देते हुए बताया क‍ि 'वहां क्या हो रहा है, देख लीजिए.' आपको बता दें पेट्रोल‍ियम प्रोडक्‍ट की सप्‍लाई नहीं होने से पाक‍िस्‍तान में हालात द‍िन पर द‍िन खराब होते जा रहे हैं. पड़ोसी मुल्‍क में स्‍कूल बंद कर द‍िये गए हैं और ऑफ‍िस को हाइब्र‍िड मोड पर चलाया जा रहा है. भारत में पेट्रोल पंप पूरी तरह चालू हैं और पर्याप्त स्टॉक मौजूद है. जहाजों के ईधन एटीएफ (ATF) का भी पर्याप्त भंडार है.