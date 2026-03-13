Advertisement
ईरान की धमकी के बीच अमेरिका ने रूसी तेल पर उठाया यह कदम, अब नीचे आएगा क्रूड ऑयल का रेट?

ईरान की धमकी के बीच अमेरिका ने रूसी तेल पर उठाया यह कदम, अब नीचे आएगा क्रूड ऑयल का रेट?

Crude Oil Price: अगस्‍त 2022 के बाद क्रूड ऑयल के दाम चढ़कर 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल के ऊपर पहुंच गए हैं. लेक‍िन अब अमेर‍िका की तरफ से रूस को अस्‍थायी तेल ब‍िक्री की इजाजत द‍िये जाने के बाद क्रूड के दाम में नरमी की उम्‍मीद है. 

 

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 13, 2026, 07:47 AM IST
ईरान की धमकी के बीच अमेरिका ने रूसी तेल पर उठाया यह कदम, अब नीचे आएगा क्रूड ऑयल का रेट?

Crude Oil Crisis: इजरायल-अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग से म‍िड‍िल ईस्‍ट के साथ ही दुन‍ियाभर में तनाव है. इस युद्ध का असर प्रत्‍यक्ष या परोक्ष रूप से हर देश पर पड़ रहा है. दुन‍ियाभर में जंग का असर यह हो रहा है क‍ि तेल के दाम आसमान छू रहे हैं. दो द‍िन पहले अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने युद्ध में नरमी के संकेत द‍िये तो क्रूड ऑयल का दाम घटकर 90 डॉलर प्रत‍ि बैरल से भी नीचे आ गया. लेक‍िन अब फ‍िर से इसमें तेजी देखी जा रही है. क्रूड का रेट हर द‍िन आसमान छू रहा है.

युद्ध के संकट के बीच पूरा खाड़ी क्षेत्र ह‍िला हुआ है. क्रूड ऑयल के संकट के बीच अमेरिका की तरफ से बड़ा फैसला ल‍िया गया है. अमेर‍िका ने जहाजों पर लदे रूसी तेल को बेचने के ल‍िए अस्थायी इजाजत दे दी है. तेल की कीमत लगातार चढ़ रही है और ब्रेंट क्रूड 100 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गया. अगस्त 2022 के बाद ब्रेंट क्रूड का पहली बार यह लेवल है. गुरुवर को ब्रेंट 9.2% चढ़कर 100.46 डॉलर पर बंद हुआ, जबकि अमेरिकी WTI 9.7% बढ़कर 95.73 डॉलर पर पहुंच गया.

ईरान ने अमेरिका को दी चेतावनी

अमेर‍िका के इस कदम के बाद क्रूड ऑयल के दाम में नरमी आ सकती है. शुक्रवार सुबह ब्रेंट क्रूड का दाम 100 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. इसके अलावा अमेर‍िकी WTI क्रूड का दाम प‍िछले स्‍तर के ही आसपास 95.70 डॉलर प्रत‍ि बैरल पर देखा गया. ईरान की तरफ से अमेरिका को लगातार चेतावनी दी जा रही है. अब ईरान की तरफ से कहा गया क‍ि वह कार्रवाई का पछतावा करेगा. ईरान की सेना की तरफ से साफ धमकी दी गई क‍ि यद‍ि उसके एनर्जी स्‍ट्रक्‍चर या पोर्ट पर हमला हुआ तो पूरे क्षेत्र के तेल-गैस को आग लगा देंगे.

पूरे क्षेत्र के तेल और गैस को आग लगाने की धमकी

खातम अल-अंबिया कमांड के स्‍पोक्‍सपर्सन ने कहा, जरा सा भी हमला होने पर क्षेत्र के तेल और गैस को आग लगा देंगे. ईरान की जवाबी कार्रवाई से होर्मुज स्‍ट्रेट में ज्यादातर व्यापार रुक गया है. अमेरिकी ट्रेजरी ड‍िपार्टमेंट की तरफ से शुक्रवार को नोटिस जारी कर कहा गया क‍ि 12 मार्च की आधी रात से पहले जहाजों पर लदा रूसी क्रूड ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्‍ट की डील की अनुमति है. यह लाइसेंस 11 अप्रैल तक वैल‍िड रहेगा. इसका मकसद ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट को स्थिर रखना है, क्योंकि युद्ध से तेल की सप्लाई पर असर पड़ रहा है.

तेल के दाम पर से ज्‍यादा अहम ईरान को परमाणु हथियार से रोकना

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार से रोकना तेल के दाम पर नियंत्रण से ज्‍यादा अहम है. इससे निवेशकों में डर बढ़ा है. शेयर बाजार गिर रहे हैं, क्योंकि म‍िड‍िल ईस्‍ट में लंबे युद्ध की आशंका है. अमेरिका-इजरायल की तरफ से ईरान पर हमले जारी हैं.

iran israel war

