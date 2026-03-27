Iran Israel War: कश्मीर से भेजे गिफ्ट का असर या मोदी मौजिक? भारत के लिए ईरान ने क्यों खोल दिया होर्मुज का गेट

Strait of Hormuz News: ईरान ने भारत को अपना 'मित्र राष्ट्र' बताते हुए गुरुवार को होर्मुज का गेट खोल दिया है. भारत अब इस समुद्री रास्ते के जरिये अपनी जरूरत की एलपीजी और क्रूड ऑयल का आयात आसानी से कर सकेगा. अब सवाल यह है कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच भारत को मिली यह कामयाबी मोदी मैजिक का कमाल है या कश्मीर से ईरान को भेजी गई मदद का असर.
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Strait of Hormuz News: 28 फरवरी से शुरू हुए इजरायल-ईरान युद्ध का आज 28वां दिन है. जंग शुरू होने के बाद ईरान 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' पर रोक लगाकर दुनिया को अपनी ताकत का अहसास करा रहा है. होर्मुज स्ट्रेट से दुनियाभर का 20% तेल और LNG का बड़ा हिस्सा गुजरता है. ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट अमेरिका, इजरायल और उनके सहयोगी देशों के लिए बंद किया तो दुनियाभर के लिये सप्लाई चेन टूट गई. इससे ग्लोबल एनर्जी संकट गहराने लगा और क्रूड के दाम आसमान छूने लगे. लेकिन अब ईरान की तरफ से कहा गया है कि होर्मुज दुश्मन देशों के लिए बंद रहेगा लेकिन मित्र राष्ट्रों के लिए खुला रहेगा.
ईरान की तरफ से किये गए इस ऐलान के बाद भारत के लिए होर्मुज का गेट खुल गया. भारत ने ईरान से बातचीत के आधार पर पहले ही अपने तेल और गैस के जहाजों को होर्मुज से पार करा लिया था. हालांकि, सप्लाई चेन टूटने के बीच यह इन जहाजों को रुक-रुक कर भारत की तरफ भेजा जा रहा था. लेकिन अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से गुरुवार को घोषणा की गई कि चीन, रूस, भारत, पाकिस्तान और इराक जैसे 'मित्र देशों' के जहाजों को सुरक्षित गुजरने की अनुमति दी गई है. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि भारत को ईरान की तरफ से दी गई राहत यह केवल संयोग है या कश्मीर से भेजे गए 'गिफ्ट' का असर?
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के ऐलान को जानकार पीएम मोदी की कूटनीतिक जीत बता रहे हैं. मित्र देशों के लिए राहत का ऐलान करते हुए ईरान के विदेश मंत्री ने खासतौर पर भारत का नाम लिया. ईरानी दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि 'भारत हमारा दोस्त है.' लेकिन क्यों? आखिर ईरान की तरफ से भारत को यह छूट क्यों दी गई, जबकि अमेरिका-इजरायल से जुड़े देशों पर सख्ती बरती जा रही है?
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इसका जवाब छिपा है कश्मीर घाटी की तरफ से की गई ईरान की मदद में. जी हां, इजरायल-ईरान युद्ध के बीच कश्मीर के लोग ईरान की मदद के लिए सड़क पर उतर आए. महज दो दिन में कश्मीर के लोगों ने सैकड़ों करोड़ रुपये की मदद के लिए नकदी के साथ ही अपने सोना-चांदी के गहने भी दान कर दिये. इतना ही नहीं एक शख्स ने अपनी कार दे दी और बच्चे अपनी गुल्लक तोड़कर ईरान की मदद के लिए आगे आए. ईरान के लिए घर-घर जाकर वालंटियर की तरफ से मदद जुटाई गई.
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भारतीयों की तरफ से ईरान के लिए मदद के हाथ आगे बढ़े तो ईद के मौके पर पहुंची 'मानवीय मदद' ने वहां के आवाम को भावुक कर दिया. इसके लिए ईरानी दूतावास ने भी बार कोड जारी किया था. मदद पर ईरानी दूतावास ने धन्यवाद देते हुए कहा 'कश्मीर की यह दया कभी नहीं भूलेंगे.' इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एयरोस्पेस फोर्स ने भी कश्मीरियों को शुक्रिया अदा किया. ईरान के लिए यह 'गिफ्ट' केवल पैसों का नहीं, बल्कि भावनाओं का था. संघर्ष देख चुका कश्मीर आज ईरान के साथ खड़ा है.
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दूसरी तरफ पीएम मोदी के कूटनीतिक कदम ने भी होर्मुज खुलने में मदद की. मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान से फोन पर बातचीत करके शांति और होर्मुज को खुला रखने की अपील की. इसके बाद ईरान ने भारत को 'दोस्त' करार दिया और भारतीय झंडा लगे जहाजों को पास करना शुरू कर दिया. जानकारों के बीच यह भी चर्चा है कि ईरान की दरियादिली, 'कश्मीर गिफ्ट का असर' है. ईरान ने यह साफ तौर पर देखा कि भारतीय मुस्लिम (खासकर कश्मीर) उसके साथ इस दौरान कदम से कदम मिलाकर खड़ा है.
> भारत LPG टैंकरों को सुरक्षित निकालने में कामयाब हुआ है. सरकार की तरफ से कहा गया देश में गैस की किल्लत नहीं है.
> होर्मुज के दरवाजे भारत के लिए खुलने से तेल-गैस का आयात प्रभावित नहीं होगा.
> भारतीय क्रू मेंबर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित किया.
> भारत अपनी हर दिन की जरूरत के हिसाब से एलपीजी और क्रूड ऑयल होर्मुज के जरिये आयात कर सकेगा.
> रास्ता खुलने से शिपिंग कॉस्ट कम होगी और महंगाई पर लगाम लगाने में आसानी होगी.
होर्मुज स्ट्रेट का दरवाजा भारत के लिए खुलने से अब पहले की तरह 85 फीसदी तेल और गैस का आयात किया जा सकेगा. ईरान के होर्मुज के पहरे से ग्लोबल एनर्जी सप्लाई पर लगी रुकावट से अब भारत ने पार पा लिया है. अब होर्मुज के जरिये भारत पहले की तरह हर दिन 50 लाख बैरल तेल का आयात कर सकेगा. इससे शिपिंग कॉस्ट भी कम होगी और महंगाई पर लगाम लगाने में आसानी होगी. आपको बता दें मिडिल ईस्ट से शिप के जरिये सामान आने में 5 से 10 दिन का समय लगात है. होर्मुज का गेट बंद होने से यह समय बढ़कर तीन हफ्ते तक पहुंच गया था.
ईरान के इस कदम के बीच सवाल यह है कि क्या ईरान की तरफ से भारत के लिए खोला गया होर्मुज स्थायी है? ईरान की तरफ से साफ कहा गया 'होर्मुज दोस्तों के लिए खुला है, दुश्मनों के लिए बंद.' अगर युद्ध बढ़ा तो दबाव फिर से बढ़ सकता है. हालांकि, भारत ने फिलहाल अपनी एनर्जी सप्लाई बचाने में कामयाबी हासिल की है.