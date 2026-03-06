LNG Supply: पश्‍च‍िम एश‍िया में अमेर‍िका, इजरायल और ईरान के बीच के संघर्ष ने ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में हलचल पैदा कर दी है. दुन‍िया के सबसे अहम एनर्जी रूट होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की आवाजाही रुक सी गई है. इसका असर यह हो रहा है क‍ि ल‍िक्‍व‍िफाइड नेचुरल गैस (LNG) की सप्लाई में बड़ी ग‍िरावट आई है. सप्‍लाई कम होने से एलएनजी (LNG) के दाम आसमान छू रहे हैं. देश के अध‍िकतर घरों में पाइप्ड गैस से खाना बनता है, सीएनजी से गाड़ियां चलती हैं... ऐसे में गैस की कीमत में इजाफा हो सकता है.

होर्मुज जलडमरूमध्य संकरा समुद्री रूट ओमान और ईरान के बीच है. इस रूट से रोजाना करीब 20 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल और दुनिया के कुल एलएनजी (LNG) ट्रेड का करीब 20% गुजरता है. प‍िछले कुछ द‍िनों में ईरान की तरफ से जहाजों पर हमले की धकमी और अमेर‍िका-इजरायल के हमलों के बाद जहाज रुक गए हैं. कई टैंकर फंसे हुए हैं और कतर जैसे बड़े उत्पादकों की एलएनजी फैसिलिटी पर हमले हुए हैं. कतर की तरफ से प्रोडक्‍शन को रोक द‍िया गया है, इससे ग्‍लोबल सप्लाई में 10 बिलियन क्यूबिक फीट रोजाना की कमी आई है.

र‍िकॉर्ड लेवल पर LNG की कीमत

इसका असर यह हो रहा है क‍ि ग्लोबल मार्केट में एलएनजी (LNG) की कीमतें र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. एशिया का प्रमुख बेंचमार्क प्लैट्स जेकेएम (JKM) प‍िछले कुछ द‍िन के दौरान 15 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) से बढ़कर 25 डॉलर के करीब पहुंच गया है. साल 2022 के ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस के बाद यह सबसे तेजी उछाल है. इससे एशियाई देशों पर सबसे ज्‍यादा असर पड़ रहा है क्योंकि होर्मुज से गुजरने वाली 90% से ज्यादा एलएनजी (LNG) एश‍ियाई देशों को जाती है. यूरोप में भी गैस के दाम 40-50% तक बढ़ गए हैं.

भारत पर सबसे ज्यादा खतरा

भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एलएनजी खरीदार है. देश का 50-55% क्रूड ऑयल और एलएनजी इम्‍पोर्ट होर्मुज से ही होकर गुजरता है. साल 2025 में भारत की एलएनजी जरूरत का करीब 59% ह‍िस्‍सा कतर और यूएई से आया था. अब जब कतर का प्रोडक्‍शन रुक गया है और जहाज नहीं चल पा रहे तो इससे सप्‍लाई चेन टूट गई है. पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियों ने फोर्स मेज्योर नोटिस जारी किया है. भारत के पास तेल के लिए महज 8-9 द‍िन का स्ट्रैटेजिक रिजर्व है. लेकिन गैस के लिए इस तरह का कोई बड़ा भंडार नहीं है.

घरेलू गैस और CNG पर असर

देश में सवा करोड़ से ज्‍यादा घरों में पीएनजी (PNG) के जर‍िये खाना बनता है और 7200 से ज्यादा सीएनजी स्टेशन रन करते हैं. एलएनजी महंगी होने या सप्लाई में कमी आने से सिटी गैस कंपनियां इनपुट कॉस्ट बढ़ने से टैरिफ बढ़ा सकती हैं. इंडस्ट्रीज के ल‍िए पहले की सप्‍लाई के मुकाबले गैस सप्लाई में 10-30% तक की कटौती की जा रही है. इससे फर्टिलाइजर फैक्टरियों और गैस बेस्‍ड पावर प्लांट पर भी असर पड़ेगा.

इकोनॉमी पर भी असर

एलएनजी (LNG) महंगी होने से खाद उत्पादन की लागत में इजाफा होगा, इससे सरकार की सब्सिडी बढ़ सकती है. इसका असर यह होगा क‍ि खाने-पीने की चीजों के रेट बढ़ सकते हैं. बिजली प्रोडक्‍शन महंगा होने से बिजली बिल पर भी असर पड़ेगा. हालांकि, ग्‍लोबल ऑयल मार्केट में पहले के मुकाबले कुछ आराम था. लेकिन होर्मुज के बंद होने पर दूसरी जगहों से तुरंत सप्लाई बढ़ाना आसान नहीं है.

आने वाले समय में क्‍या होगा?

जानकारों का कहना है क‍ि यद‍ि संकट आने वाले समय यानी अप्रैल के महीने में भी जारी रहा तो गैस की क‍िल्‍लत हो सकती है. भारत जैसे आयात पर निर्भर देश हजारों किमी दूर की ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल टेंशन सीधे डोमेस्‍ट‍िक एनर्जी ब‍िल पर असर डाल सकती है. जानकारों का मानना है क‍ि वैकल्‍प‍िक रास्ते से जहाज घुमाने और दूसरे सोर्स से एलएनजी (LNG) लाने की कोशिश होगी. हालांक‍ि इससे लागत में इजाफा हो सकता है.