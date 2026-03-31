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ईरान जंग नहीं रुकी तो और महंगा होगा क्रूड! होर्मुज के बाद लाल सागर पर नजर; हमले की तैयारी में हूती

Hormuz Strait: ईरान जंग में जल्‍द नया मोड़ आ सकता है. ईरान का सपोर्टर यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में जहाजों पर हमलों की नया प्‍लान तैयार कर रहा है. ऐसा हुआ तो दुनिया के दो खास समुद्री मार्ग होर्मुज और लाल सागर एक साथ प्रभाव‍ित हो जाएंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 31, 2026, 03:02 PM IST
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ईरान जंग नहीं रुकी तो और महंगा होगा क्रूड! होर्मुज के बाद लाल सागर पर नजर; हमले की तैयारी में हूती

Crude Oil Price: इजरायल और ईरान के बीच जारी युद्ध को एक महीने से ज्‍यादा हो गया है. इजरायल की तरफ से ईरान पर हमला क‍िया गया तो उसने होर्मुज स्‍ट्रेट पर पहरा लगा द‍िया और दुन‍ियाभर की तेल-गैस सप्‍लाई पर पाबंदी लगा दी. होर्मुज स्‍ट्रेट के संकरे रास्‍ते से दुन‍ियाभर की जरूरत का 20 प्रत‍िशत तेल और गैस सप्‍लाई होता है. इस रूट से तेल और गैस की सप्‍लाई रुकी तो दुन‍ियाभर की सप्‍लाई चेन टूट गई और कई देशों में क्राइस‍िस के हालात बन गए. होर्मुज का रूट बंद होना ग्‍लोबल इकोनॉमी के लि‍ए चुनौती बन गया है.

होर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से तेल और गैस की सप्लाई पर बुरी तरह असर पड़ रहा है. होर्मुज का संकट अभी शांत भी नहीं हुआ...लेक‍िन अब लाल सागर और बाब अल-मंदेब स्‍ट्रेट में नया संकट खड़ा हो रहा है. ईरान सपोर्टर यमन के हूती विद्रोही लाल सागर में शिपिंग जहाजों पर हमलों की नई मुहिम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं. यद‍ि ऐसा हुआ तो दुनिया के दो अहम समुद्री मार्ग एक साथ प्रभाव‍ित हो जाएंगे. लाल सागर तेल के जहाजों का आवागमन बाध‍ित हुआ तो क्रूड के दाम आसमान छू सकते हैं.

ग्‍लोबल तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा

28 फरवरी 2026 को शुरू हुए युद्ध के बाद ईरान ने होर्मुज का गेट बंद कर द‍िया है. इससे ग्‍लोबल तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ा है. जंग के बीच राहत की खबर यह आ रही है क‍ि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग को खत्म करने का व‍िचार कर रहे हैं. लेक‍िन होर्मुज में हालात सामान्‍य नहीं हैं. जानकारों का कहना है क‍ि क्रूड की कीमत में सुधार तब ही होगा, जब होर्मुज पूरी तरह खुल जाएगा. होर्मुज के जर‍िये दुन‍िया को अपनी ताकत द‍िखाने वाला ईरान अब हूतियों को लाल सागर में जहाजों के खिलाफ नई कार्रवाई के लिए उकसा रहा है.

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बाब अल-मंदेब स्‍ट्रेट से गुजरता है 15% हिस्सा

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में दावा क‍िया गया क‍ि यूरोपीय अधिकारियों ने ईरान हूत‍ियों को लाल सागर में जहाजों के ख‍िलाफ नई मुहिम तैयार करने के लिए दबाव डाल रहा है. हूत‍ियों ने हाल ही में इजरायल की तरफ मिसाइलें दागी हैं, यह जंग में उनका खुलकर पहला कदम है. बाब अल-मंदेब स्‍ट्रेट से ग्‍लोबल समुद्री ट्रेड का करीब 15% हिस्सा गुजरता है. 2023-2025 के बीच हूतियों ने 100 से ज्यादा जहाजों पर हमले किए थे. इससे शिपिंग कंपनियां केप ऑफ गुड होप से घूमकर जाने लगीं. इसके बाद समय और लागत दोनों बढ़ गए. यह खतरा अब और बड़ा हो रहा है क्‍योंक‍ि होर्मुज पहले से ही बंद है.

तेल का न‍िर्यात बढ़ा दिया

होर्मुज में जहाजों का आवागमन बाध‍ित होने के बाद सऊदी अरब ने अपनी ईस्‍ट-वेस्‍ट पाइपलाइन के जरिये लाल सागर पोर्ट यानबू से तेल का न‍िर्यात बढ़ा दिया है. लेकिन यह ऑप्‍शन बाब अल-मंदेब की सेफ्टी पर न‍िर्भर करता है. अगर हूति‍यों की तरफ से हमले शुरू क‍िये जाते हैं तो सऊदी से तेल निर्यात पर भी असर पड़ेगा. हमले की धमकी के बाद शिपिंग कंपनियों ने रास्‍ता बदलना शुरू कर द‍िया है. इससे फ्रेट रेट में इजाफा होगा, जंग के खतरे से इंश्‍योरेंस प्रीमियम पहले की तरह आसमान छू सकता है. हूत‍ियों की तरफ से साल 2023-24 में क‍िये गए हमलों के दौरान दो हफ्ते ज्‍यादा लग जाते थे. लेक‍िन अब हालात और ज्‍यादा खराब हैं क्‍योंक‍ि होर्मुज का ऑप्‍शन भी बंद हो सकता है.

भारत के लि‍ये दोहरी मार

> भारत होर्मुज स्‍ट्रेट के जर‍िये देश की जरूरत का 40% क्रूड ऑयल और 90% LPG आयात करता है. रेड सी बाध‍ित होने से ऑप्‍शन रूट पर भी असर पड़ेगा.
> यूरोप के साथ व्यापार का बड़ा हिस्सा रेड सी और स्‍वेज नहर से होकर गुजरता है. रूट बदलने से निर्यात-आयात महंगा और पहले से ज्‍यादा समय लगने वाला हो जाएगा.
> तेल की कीमत बढ़ने का असर यह होगा क‍ि पेट्रोल-डीजल, रसोई गैस महंगी होगी. महंगाई बढ़ने से अकाउंट डेफ‍िस‍िट बढ़ेगा और रुपया कमजोर हो सकता है. रिफाइनरी, एविएशन और लॉजिस्टिक्स सेक्‍टर पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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