घायल ईरान का घातक प्रहार, दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट पर मिसाइल अटैक, भारत सबसे बड़ा खरीदार, क्या और बढ़ेगा गैस संकट ?

Iran-Isreal War: अमेरिका के साथ मिलकर इजरायल ने जिस जंग की शुरुआत की, उसने पूरे विश्व को अपनी चपेट में ले लिया है. इजरायल और ईरान आमने-सामने हैं तो पूरे मिडिल ईस्ट पर मिसाइल हमले हो रहे हैं. इजरायल ने ईरान स्थित दुनिया के सबसे बड़े गैस प्लांट 'पार्स गैस प्लांट' पर हमला कर उसे बड़ी चोट पहुंचाई है. इस हमले का जबाव घायल ईरान ने कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट ‘रास लफान’ पर मिसाइल दाग दिए. इस हमले के बाद तनाव और बढ़ गया है. इस हमले का तनाव इस बात से समझ सकते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इससे अपने कदम पीछे खींच लिए और कहा कि अमेरिका को इसकी जानकारी नहीं थी. उन्होंने ईरान के पार्स गैस प्लांट पर हुए हमले को इजरायल की जिम्मेदारी बताते हुए किनारा कर लिया और कतर को हमला रोकने की धमकी दी. अमेरिका समझ चुका है कि अगर ईरान ने कतर को निशाना बनाया तो कच्चे तेल और गैस की किल्लत से उसकी मुश्किल और बढ़ेगी.

ईरान-इजरायल में आर-पार, दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड पर हमला

इजराइल ने ईरान की जिस पार्स गैस फील्ड पर मिसाइलें दागीं वो दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस फील्ड है. इस बात से अंदाजा लगाना आसान है कि इस हमले का कितना खतरनाक असर होने वाला है. पार्स गैस प्लांट के साथ-साथ पेट्रोकेमिकल और तेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमले में ध्वस्त हो गए. इस हमले के बाद ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी को निशाना बनाया. ईरान के निशाने पर गल्फ देशों की तेल और गैस रिफाइनरी हैं. उसने पहले से ही तेल सप्लाई की लाइफलाइन कहलाने वाली 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' को बंद कर रखा है. लाल सागर में ईरान समर्थित हूती आंतकवादी एक्टिव हो चुके हैं. तेल के रास्ते पहले से रोकने के बाद अब ईरान तेल और गैस से सोर्स पर हमला कर अमेरिका और इजरायल को चोट पहुंचाना चाहता है. कतर के सबसे बड़े गैस प्लांट पर हमला इस बात की ही नतीजा है. पढ़ें- LPG संकट के बाद एक और नई मुश्किल, शुगर, बुखार से लेकर इन दवाओं की हो सकती है किल्लत, सिर्फ 10 दिन का स्टॉक बचा !

भारत के लिए बढ़ने वाली है मुश्किल

गल्फ देशों की यह लड़ाई दिल्ली से 2100 किलोमीटर दूर हो रही है, लेकिन युद्ध की आग में भारत भी जलने वाला है. इजरायल और ईरान के ताजा हमलों से चोट भारत को लगने वाली है. घायल शेर की तरह ईरान सिर्फ खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और एयरबेस को निशाना नहीं बना रहा है, बल्कि वो अमेरिका की कमर तोड़ने की कोशिश कर रहा है. एनर्जी इन्फ्रास्ट्र्क्चर और सप्लाई चेन को टारगेट करके वो युद्ध के खौफ को दुनियाभर में फैला रहा है. कतर के एनर्जी ठिकानों पर ईरान के हमले की चोट भारत को भी लगने वाली है, क्योंकि गैस संकट और बढ़ने वाला है. पढ़ें- संकट अभी और बढ़ेगा! होर्मुज के बाद अब लाल सागर पर मंडराया खतरा, ईरान की इस धमकी से और उबलेगा तेल, मुश्किल में भारत

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गैस की किल्लत और बढ़ेगी, इस हमले का भारत पर गहरा असर

ईरान ने कतर के रास लफान इंडस्ट्रियल सिटी पर मिसाइल दागे, जिसके बाद कतर ने तुरंत LNG का उत्पादन रोक दिया. ऊर्जा के बुनियादी ढांचों पर हमले से ऊर्जा संकट और गहराने वाला है. गैस की सप्लाई रुकने से कीमतें आसमान छूएंगी. भारत के लिए यह खतरा और भयानक हैं, क्योंकि कतर भारत का सबसे बड़ा गैस सप्लायर है. कतर के जिस रास लफान कॉम्प्लेक्स पर ईरान ने मिसाइल दागे हैं, वहां से भारत सबसे ज्यादा गैस की खरीदारी करता है. ईरान बनाम अमेरिका-इजरायल के युद्ध ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया है.

भारत और कतर के बीच गैस की डील

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और कतर के बीच 14.14 अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापर हुआ है. कतर भारत को गैस बेचता है तो भारत कतर के लिए फूड, टेक्सटायल, इंजीनियरिंग गुड्स निर्यात करता है. भारत अपनी जरूरत का 40 से 45 फीसदी कतर से आयात करता है. हर साल वो 12 से 13 मिलियन टन एलएनजी गैस खरीदता है, साल 2026 से शुरुआती महीनों में ये आंकड़ा 5.3 मिलियन मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है. भारत के लिए चिंता इसलिए बड़ी है, क्योंकि उसके सबसे बड़ा सप्लायर पर हमले हो रहे हैं. होर्मुज के रास्ते पहले से बंद है.भारत ईरान से बातचीत कर कुछ जहाजों को पार करवाने में सफल भी रहा है, लेकिन अगर गैस सप्लायर ही हमले का शिकार हो जाए तो मुश्किल और बढ़ जाएगी. कतर पर अगर ईरान का अटैक बढ़ता है और वहां के गैस फैसिलिटी को नुकसान होता है तो आने वाले दिनों में भारत में गैस संकट और बढ़ सकता है. भारत में कतर से मिलने वाली गैस सप्लाई रूक करती है.

भारत और कहां- कहां से गैस खरीदता है ?

भारत गैस की जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर है, जिसमें सबसे बड़ी हिस्सेदारी कतर की है. कुल आयात का 47 फीसदी हिस्सा कतर से आता है. इसके अलावा यूएई , अमेरिका ,ओमान, अंगोला और नाइजीरिया से गैस खरीदता है. मिडिल ईस्ट के देश युद्ध में फंसे हुए हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद है. ऐसे से कोसों दूर हो रहे हमले भारत की टेंशन बढ़ाएंगे.

