होर्मुज पर फिर बढ़ा तनाव, ईरान के फैसले से बढ़ेगी तेल की टेंशन, भारत में बढ़ चुके हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, अब आगे क्या?

Iran war: ईरान अब फिर से होर्मुज पर टोल टैक्स की बातें करने लगा है. अमेरिका के साथ युद्ध विराम के बीच अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नया टोल सिस्टम लागू करने की बात कही है. ईरान के इस फैसले का असर फिर से कच्चे तेल की कीमतों पर दिख सकता है. कच्चे तेल की कीमतें 100.49 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई है. अगर ईरान ने टोल सिस्टम लागू कर दिया तो कीमतों में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है.

ईरान होर्मुज पर टोल वसूलने की तैयारी में

ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने कहा है कि जल्द ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नया टोल सिस्टम लागू किया जाएगा. ईरान के अंतरराष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा को ध्यान में रखकर नए टोल सिस्टम को तैयार किया जा रहा है. इस सिस्टम से सिर्फ वही कारोबारी जहाज और देश फायदा उठा सकेंगे जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे. अगर ईरान ने होर्मुज पर टोल की व्यवस्था लागू कर दी तो तेल की कीमतों में और तेजी लौटेगी. होर्मुज के रास्ते दुनिया के 20 फीसदी कच्चे तेल और गैस का आयात-निर्यात होता है. इस रास्ते को ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद से बंद कर रखा है. अगर टोल लगाया गया तो कच्चे तेल का इंपोर्ट महंगा हो जाएगा, जिसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ेगी. वहीं ईरान ने फिर से कुवैत और UAE को कड़ी चेतावनी दी है. ईरान की धमकियों से फिर से युद्ध तेज होने की आशंका बढ़ गई है. होर्मुज पर ईरान के टोल टैक्स वसूली से अमेरिका एक बार फिर से भड़क सकता है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर फिर से मिसाइल हमले तेज कर सकते हैं. अगर युद्ध फिर से भड़का तो कच्चे तेल की कीमतों में और तेजी आएगी.

भारत में पेट्रोल -डीजल के दाम

इस बीच भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम में बढ़ोतरी कर दी गई है. 15 मई से भारत में तेल कंपनियों ने देशभर में पेट्रोल-डीजल के दाम में 3 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है. सरकार ने कच्चे तेल के बढ़े आयात की वजह से तेल कंपनियों को हो रहे नुकसान की वजह से दाम में बढ़ोतरी की फैसला किया है. LPG सिलेंडर के दाम भी दो महीने में 4 बार बढ़ाए चुके हैं.