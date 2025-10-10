Advertisement
एक बार फिर भारत को ट्रंप ने दिया झटका! लगाई पाबंदी, इन भारतीय कंपनियों पर होगा असर

ईरान से तेल और गैस खरीदने को लेकर कुल 50 एंटीटीज पर बैन लगा दिया है. इस बैन में कुछ भारतीय कंपनियां और नागरिक भी शामिल हैं जिन पर ईरान से तेल और LPG व्यापार में शामिल होने का आरोप है. 

 

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 01:01 PM IST
US sanctions over 50 entities: पहले टैरिफ फिर वीजा... ट्रंप थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. अब उन्होंने ईरान की एनर्जी ट्रेड से होने वाली इनकम को रोकने के लिए बड़ा कदम उठाया है. ईरान से तेल और गैस खरीदने को लेकर कुल 50 एंटीटीज पर बैन लगा दिया है. इस बैन में कुछ भारतीय कंपनियां और नागरिक भी शामिल हैं जिन पर ईरान से तेल और LPG व्यापार में शामिल होने का आरोप है. 

कई भारतीय कंपनियों पर शिकंजा

अमेरिकी वित्त विभाग के ऑफिस ऑफ फॉरेन असेट्स कंट्रोल (OFAC) ने गुरुवार को ईरान से तेल और लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की बिक्री और शिपिंग में शामिल 50 से ज्यादा लोगों, कंपनियों और जहाजों पर प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिका ने ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात को रोकने के प्रयास के तहत नए प्रतिबंध लगाए हैं. अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट के मुताबिक, ये कदम ईरान की ऊर्जा निर्यात प्रणाली के प्रमुख हिस्सों को खत्म कर उसकी कैश फ्लो को कमजोर करने के लिए उठाए गए हैं.

उन्होंने कहा कि हम ईरान की तेल निर्यात मशीन को तोड़ रहे हैं, जिससे उनकी कमाई कम हो और आतंकवादी समूहों को फंडिंग न मिले.  प्रेस रिलीज के मुताबिक, भारतीय नागरिक वरुण पुला, सोनिया श्रेष्ठ और इयप्पन राजा पर ईरानी तेल और LPG के ट्रांसपोर्ट में शामिल होने के लिए प्रतिबंध लगाए गए हैं.

भारतीय नागरिक वरुण पुला और सोनिया श्रेष्ठ पर लगा प्रतिबंध

अमेरिका ने जिन लोगों पर प्रतिबंध लगाया है उसमें भारतीय नागरिक वरुण पुला और सोनिया श्रेष्ठ शामिल हैं, जिनकी कंपनियां कोमोरोस-ध्वज वाले जहाजों का ऑपरेशन करती हैं इस जहाज ने जुलाई 2024 से चीन को लगभग 40 लाख बैरल ईरानी LPG पहुंचाया है.

इसके अलावा अमेरिका ने भारतीय नागरिक सोनिया श्रेष्ठ पर प्रतिबंध लगाया है, वो वेगा स्टार शिप मैनेजमेंट प्राइवेट की मालिक हैं. ये कंपनी भी कोमोरोस ध्वज वाले जहाज नेप्टा (NEPTA) का स्वामित्व और ऑपरेशन करती हैं, इसने जनवरी 2025 से पाकिस्तान को ईरानी LPG पहुंचाया है.

About the Author
author img
Gaurav Singh

ज़ी न्यूज़ में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगा...और पढ़ें

