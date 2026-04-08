Advertisement
trendingNow13171244
Hindi Newsबिजनेसहोर्मुज तो ईरान की ट्रॉफी, युद्ध रोककर अमेरिका ने क्या हासिल किया? तेल पर ट्रंप की चाल पड़ी उलटी...जंग की बैलेंसशीट देखिए

होर्मुज तो ईरान की ट्रॉफी, युद्ध रोककर अमेरिका ने क्या हासिल किया? तेल पर ट्रंप की चाल पड़ी उलटी...जंग की बैलेंसशीट देखिए

US-IRAN Ceasefire:  ईरान-अमेरिका सीजफायर के लिए तैयार हो गए हैं. दो हफ्ते से सीजफायर से किसे फायदा है और किसे इसका नुकसान है. 40 दिनों के जंग का पूरा बैलेंसशीट समझते हैं.  

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Apr 08, 2026, 08:52 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

होर्मुज तो ईरान की ट्रॉफी, युद्ध रोककर अमेरिका ने क्या हासिल किया? तेल पर ट्रंप की चाल पड़ी उलटी...जंग की बैलेंसशीट देखिए

Iran Vs USA: 39 दिनों तक लड़ने के बाद अमेरिका और ईरान ने जंग के 40वें दिन सीजफायर पर हामी भर दी. मिडिल ईस्ट युद्ध पर दो हफ्ते का ब्रेक लगा है. इस युद्ध में छोटे से देश ईरान ने सुपरपावर अमेरिका को घुटनों पर ला दिया है. अमेरिका लाख कोशिशों के बावजूद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खुलवा नहीं पाया.अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप तमाम दावे करते रहे, डेडलाइन जारी करते रहे, धमकियां दी पर, ईरान टस से मस नहीं हुआ. सीजफायर के लिए ईरान अपनी शर्तों पर तैयार हुआ है. उसने अमेरिका के सामने 10 शर्तें रख दी हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार हुआ, लेकिन टोल टैक्स की वसूली के साथ.  40 दिनों की जंग और सीजफायर के बाद किसे नुकसान हुआ और कौन इस युद्ध में हारा है, उसकी पूरी बैलेंसशीट समझते हैं . 

मिडिल ईस्ट जंग से ईरान क्या जीता ?  

9.3 करोड़ की आबादी वाले देश ईरान ने दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और ताकतवर अमेरिका के सामने जो जांबाजी दिखाई, आज उसकी वजह से वो मिडिल ईस्ट में पावर का सेंटर बनकर उभरा है. अमेरिका जिस मकसद के साथ इस युद्ध में आगे बढ़ा था, नतीजा उसके बिल्कुल उलट आया. वो सोचकर चला था कि वेनेजुएला की तरह एक रात में ईरान की सत्ता और तेल दोनों हासिल कर लेना, लेकिन नतीजा इसके बिल्कुल विपरीत निकला. अमेरिका के साथ डटकर लड़ने वाला ईरान पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरा है. होर्मुज पर ईरान ने जो दावे युद्ध के शुरुआत में किए थे, आज भी वो उसपर कायम है. इस्लामिक रिपब्लिक के नेता अली खामेनेई, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के बड़े जनरलों के मारे जाने के बावजूद ईरान 39 दिनों तक अमेरिका-इजरायल के सामने मजबूती से टिका रहा, यही उसकी सबसे बड़ी जीत है. ईरान का तेल भी उसके पास है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज भी उसके अधिकार में है और अपनी शर्तों पर वो अमेरिका के साथ बात कर रहा है. युद्ध में उसने अपने लोग को गंवाए, लेकिन जीत यह है कि उसके ऊपर लगे प्रतिबंध हट चुके हैं, होर्मुज पर ट्रांजिट फीस लगाकर वो करोड़ों-अरबों रुपये की कमाई कर रहा है. 

अमेरिका क्या-क्या हारा ?  

इस युद्ध ने अमेरिका के सुपरपावर की साख को हिलाकर रख दिया. ईरान के सामने विश्वशक्ति को घुटने टेकने पड़ गए. 39 दिन की जंग में अमेरिका ने पानी की तरह पैसा बहाया. CSIS के मुताबिक इस जंग में अमेरिका ने करीब 80 अरब डॉलर खर्च कर दिए. अमेरिकी मिसाइलों का भंडार काफी हद तक खाली हो गया. दर्जनों अमेरिकी सैनिकों की जान गई. तेल के दाम 4 डॉलर प्रति गैलन से ऊपर पहुंच गए. बढ़ती महंगाई ने अमेरिकियों की परेशानी बढ़ा दी.इस युद्ध की वजह से भारी कर्ज में डूबी अमेरिकी अर्थव्यवस्था और चरमरा गई. ट्रंप के फैसलों से नाराज होकर अमेरिका में लोग राष्ट्रपति के खिलाफ सड़कों पर उतर आए. अमेरिका में 60 फीसदी लोग ईरान युद्ध के खिलाफ थे. आंतरिक तनाव और राजनीतिक दबाव के साथ-साथ घटती लोकप्रियता के चलते ट्रंप इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं. मजबूर होकर उन्हें सीजफायर का रास्ता चुनना पड़ा है.     

Add Zee News as a Preferred Source

पढ़ें- युद्ध पर दो हफ्ते का ब्रेक, होर्मुज भी खुला, पर फ्री में नहीं मिली शांति ,ईरान के साथ-साथ अब ओमान भी वसूलेगा TAX, भारत के लिए राहत या आफत ?

तेल ने बिगाड़ा ट्रंप का खेल  

अमेरिकी हमले के बाद ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया. इसके साथ ही अमेरिका की टेंशन बढ़ गई. लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिका इस अहम इंटरनेशनल रूट को नहीं खुलवा सका.  होर्मुज बंद होने से कच्‍चे तेल की कीमतें बढ़नी शुरू हुईं. जिसने अमेरिका की मुश्किल को और बढ़ा दिया. कच्चे तेल की कीमत 120 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गई थी. सिर्फ दाम ही नहीं तेल के पावर गेम में भी ट्रंप ईरान से पिछड़ गए. अमेरिका युद्ध में ईरान पर दबाव बनाकर सत्ता परिवर्तन और उसके तेल पर कब्जा करने के मकसद से उतरा था, लेकिन वो ऐसा करने में सफल होते नहीं दिख रहे.  

पढ़ें- जिस स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के लिए युद्ध पर लगा 14 दिन का ब्रेक, उसका असली मालिक कौन है ? क्या समंदर में टोल TAX वसूला जा सकता है ?

जीत का दूसरा पहलू खतरनाक  

ईरान इस युद्ध का क्लियर विनर दिख रहा है, लेकिन इस जीत का इस खतरनाक पहलू यह भी है कि मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है.  UAE, कतर, बहरीन और कुवैत के लिए चुनौती बढ़ने वाली है.अब इस क्षेत्र में ईरान एक नई ताकत बनकर उभर रहा है. अमेरिका के साथ 40 दिन जंग लड़कर उसने मिडिल ईस्ट देशों के सामने खुद को ताकतवर साबित कर दिया है. ताकत के साथ घमंड आने में देर नहीं लगती है. होर्मुज पर ईरान की ताकत सबसे देखी, अगर उसकी मनमानी आने वाले वक्त में भी चलती रही, तो तेल और गैस का आयात ईरान के इशारों पर होगा. ग्लोबल ऊर्जा को ईरान अपने इशारों पर नचा सकता है, जो किसी के लिए भी सही नहीं है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Iran war

Trending news

'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
Sabrimala Mandir
'जब भक्त नहीं, तो मंदिर की परंपरा...,' सबरीमाला में महिलाओं की एंट्री पर बहस
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
Maharashtra news
मुंबई में 'योगी स्टाइल' एक्शन, 1200 अवैध झोपड़ियों पर चला बुलडोजर
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
Assembly Election 2026
1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, पति लॉटरी किंग, कौन हैं TN की सबसे अमीर प्रत्याशी
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
Middle East War
6000 का अंडा और 1 लाख में बिका सेब... अब पता चला ईरान ने क्यों कहा था थैंक्यू इंडिया
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
weather update
पहाड़ों में बारिश से बुरा हाल-बेहाल, बर्फबारी से ढकी चोटियां; लुढ़का तापमान
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
Kerala Assembly Election 2026
केरलम की इस सीट पर कांग्रेस के नेता की पूर्व मेयर से होगी टक्कर; BJP का किस पर भरोसा
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
Asaduddin Owaisi
'जो काम भारत को करना था, वो आतंक फैलाने वाले मुल्क...', मोदी सरकार पर ओवैसी का हमला
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
Jammu-kashmir
घाटी को फिर दहलाने की कोशिश, सेना ने निष्क्रिय किया 14 किलो IED
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
Consumer Justice Report
तेज डिलीवरी, धीमा न्याय: उपभोक्ता क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा
Rampal
राजद्रोह मामले में रामपाल को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी जमानत; 11 साल बाद होंगे रिहा