Crude Oil Price: अमेरिका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद भारत के लिए फिर सस्ते क्रूड ऑयल का रास्ता बन सकता है. इसी सिलसिले में ईरान अपने पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसिन पाकनेजाद (Mohsen Paknejad) को अगले हफ्ते नई दिल्ली भेज रहा है. उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्टर में नई और बड़ी रणनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. भारत की मेजबानी में अगले हफ्ते 22-23 जून को होने वाली 11-सदस्यीय ब्रिक्स (BRICS) ग्रुप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) और सीनियर सिक्योरिटी अधिकारियों की मीटिंग में मोहसिन पाकनेजाद ईरान की तरफ से प्रतिनिधित्व करेंगे. इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद रहेंगे.
BRICS की मीटिंग से इतर चीन के विदेश मंत्री भारत के एनएसए (NSA) अजीत डोभाल के साथ अलग से बातचीत कर सकते हैं. ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर की भारत यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोले जाने का समझौता हो गया है. अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार इस एग्रीमेंट के तहत ईरान से क्रूड ऑयल के निर्यात और इससे जुड़ी सर्विस पर लगे बैन में ढील दी गई है. इसके बाद ईरान ग्लोबल मार्केट में अपने लिए संभावनाएं तलाशने पर काम करेगा.
भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने एएनआई से बातचीत में कहा कि भारत को विश्वसनीय, स्थिर और सस्ती एनर्जी सप्लाई की जरूरत है. ईरान इन जरूरतों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम है. उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि प्रतिबंध हटने के बाद ईरान निश्चित रूप से भारत के 'प्रमुख तेल सप्लायर' में से एक बन सकता है. राजदूत ने पुराने दिनों को याद करते हुए कहा कि प्रतिबंध से पहले दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार 17 अरब डॉलर के पार पहुंच गया था.
उन्होंने यह भी भरोसा जताया कि यदि प्रतिबंध पूरी तरह हटते हैं और बैंकिंग चैनल बहाल होते हैं तो ईरान दोबारा भारत का प्रमुख तेल सप्लायर बन सकता है. फथाली की तरफ से दिये गए इन बयान के यही मायने निकाले जा रहे हैं कि ईरान की तरफ से भारत को सस्ते तेल की पेशकश की जा सकती है. ईरान के पेट्रोलियम मिनिस्टर मोहसिन पाकनेजाद की भारत यात्रा के दौरान अपने भारतीय समकक्ष हरदीप सिंह पुरी के साथ द्विपक्षीय बातचीत होने की संभावना है, हालांकि इसकी अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.
भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जून को वेस्ट एशिया में तनाव कम करने की दिशा में हुए समझौते की सराहना की थी. इससे पहले फ्रांस के इवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के इतर, पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक के दौरान भी यह मुद्दा प्रमुखता से उठा. इस दौरान पीएम मोदी ने वेस्ट एशिया में शांति बहाली के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के प्रयासों की खुलकर तारीफ की. गुरुवार को पेरिस में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने भी इस कूटनीतिक प्रगति का स्वागत किया.