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रूस के बाद तेहरान से भी म‍िलेगा सस्‍ता कच्‍चा तेल? द‍िल्‍ली आ रहे ईरान के पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍टर

Iran Petroleum Minister: भारत की मेजबानी में 22-23 जून को होने वाली BRICS देश की मीट‍िंग में मोहस‍िन पाकनेजाद ईरान की तरफ से प्रत‍िन‍िध‍ित्‍व करेंगे. उनके इस दौरे के दौरान उम्‍मीद की जा रही है क‍ि दोनों देशों की सस्‍ते तेल को लेकर बातचीत हो सकती है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 19, 2026, 08:36 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 08:36 AM IST
रूस के बाद तेहरान से भी म‍िलेगा सस्‍ता कच्‍चा तेल? द‍िल्‍ली आ रहे ईरान के पेट्रोल‍ियम म‍िन‍िस्‍टर
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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