Crude Oil Price: अमेर‍िका और ईरान के बीच हुए अंतरिम समझौते के बाद भारत के ल‍िए फ‍िर सस्‍ते क्रूड ऑयल का रास्‍ता बन सकता है. इसी सिलसिले में ईरान अपने पेट्रोलियम म‍िन‍िस्‍टर मोहसिन पाकनेजाद (Mohsen Paknejad) को अगले हफ्ते नई दिल्ली भेज रहा है. उनके इस दौरे को दोनों देशों के बीच एनर्जी सेक्‍टर में नई और बड़ी रणनीतिक शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है. भारत की मेजबानी में अगले हफ्ते 22-23 जून को होने वाली 11-सदस्यीय ब्रिक्स (BRICS) ग्रुप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) और सीन‍ियर स‍िक्‍योर‍िटी अधिकारियों की मीट‍िंग में मोहस‍िन पाकनेजाद ईरान की तरफ से प्रत‍िन‍िध‍ित्‍व करेंगे. इस दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद रहेंगे.