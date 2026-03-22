ट्रंप के 48 घंटे के अल्टीमेटम के बाद ईरान का बड़ा ऐलान, सबके लिए खोला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन...

Strait of Hormuz: हर बीतते दिन के साथ खाड़ी का युद्ध भीषण होता जा रहा है. अमेरिका और इजरायल के सामने ईरान मजबूती के खड़ा है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज रोककर ईरान ने अमेरिका को घुटनों पर ला लिया. अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे की मोहलत दी और कहा कि अगर 48 घंटे के भीतर होर्मुज पूरी तरह से नहीं खुला तो वो ईरान के पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे. ट्रंप की इस धमकी के कुछ ही देर बाद ईरान ने अपना जवाब भी भेज दिया. जवाब में बड़े ऐलान तो किए, लेकिन शर्तें लागू कर एक बार फिर से अमेरिका को झटका दिया है. ईरान के जबाव से साफ है कि वो झुकने को तैयार नहीं है.

सबके लिए खुला स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, लेकिन...

मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर बड़ा बयान दिया है. ईरान ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का गलियारा सभी देशों के जहाजों के लिए खुला है. हालांकि, उसने शर्त रखी कि इस रास्ते से दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी. ईरान ने साफ किया कि ये रास्ता दुनियाभर के देशों के लिए खुला है, लेकिन उसके दुश्मनों के जहाज यहां से अभी भी नहीं गुजर सकेंगे. ईरान का इशारा अमेरिका, इजरायल और गल्फ देशों की ओर था. उसने अमेरिका का साथ देने वाले मिडिल ईस्ट के देशों जैसे UAE, कतर, कुवैत, सऊदी अरब सबको इस रास्ते से दूर रहने के लिए संकेत ले दिया है. ईरान के प्रतिनिधि अली मौसवी ने कहा कि जो जहाज उनके दुश्मन देशों से जुड़े नहीं है, वो सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए इस रास्ते से गुजर सकते हैं. ईरान के इस ऐलान के बाद ग्लोबल ऑयल क्राइसिस को बड़ी राहत मिल सकती है, हालांकि इस रास्ते से गुजरना इतना आसान नहीं है. युद्ध की वजह से ये गलियारा बेहद संवेदनशील है. संघर्ष की वजह से जहाज इस रास्ते से गुजरने से बच रहे हैं. पढ़ें- इसे कहते हैं असली दोस्त, चीन के लिए कच्चा तेल लेकर निकला रूसी जहाज यूटर्न लेकर भारत पहुंचा, बीच समंदर में पुतिन ने किया खेल

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क्या भारत के लिए खुल गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का रास्ता

ईरान के इस बयान से भारत को राहत मिल सकती है. भारत के 22 जहाज स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर फंसे हुए हैं. भारत की ओर से लगातार ईरान से संपर्क बनाया जा रहा है. इस बयान के बाद भारत की उम्मीद बढ़ गई है. ईरान ने ये भी साफ किया कि वो कूटनीति को महत्व देता है, लेकिन इसके लिए पहले अमेरिका और इजरायल को हमले पूरी तरह बंद करने होंगे. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर एक तरफ ट्रंप का अल्टीमेटम है तो दूसरी ओर शर्तों के साथ ईरान इसे खोलने की बात कर रहा है. भारत के लिए अब देखने वाली स्थिति है कि ईरान उसके जहाजों को यहां से गुजरने पर क्या रूख रखता है. अगर भारतीय जहाजों को जहां से गुजरने की इजाजत मिल जाती है तो देश में ऊर्जा संकट जल्द खत्म हो जाएगा.

ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम

इससे पहले ईरान से इजरायल पर हमला करते हुए डिमोना और अराद शहरों पर मिसाइल दागे. डिमोना शहर में इजरायल के परमाणु सेंटर को निशाना बनाने की कोशिश की. इस हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट के जरिए ईरान को 48 घंटे की चेतावनी दी. ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान, 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका उसके पावर प्लांट को तबाह कर देगा.