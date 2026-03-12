मोजतबा की बात सच हुई तो दहल जाएगा अमेरिका, थर्राएगी दुनिया; 50 दिन के बाद भारत पर भी आएगी आफत!

Advertisement
सुपरपावर अमेरिका ने ईरान को हल्के में ले लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें छोटे से मुस्लिम देश से इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Mar 12, 2026, 08:59 PM IST
Iran Strait of Hormuz: सुपरपावर अमेरिका ने ईरान को हल्के में ले लिया. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें छोटे से मुस्लिम देश से इतनी बड़ी चुनौती मिलेगी. अमेरिका मिसाइलें दागकर ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना चाहता है तो ईरान ने जबरदस्त प्रहार करते हुए पूरे वॉर को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर शिफ्ट कर दिया. वो रास्ता जो ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए लाइफलाइन है, जिसपर ग्लोबल क्रूड ऑयल का 20 फीसदी हिस्सा गुजरता है, ईरान ने उस रास्ते पर अपना शिकंजा कस कर पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला दिया है. खुद अमेरिका इस हमले से बच नहीं पाया है. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरानी पाबंदी के बाद से कच्चे के की कीमतों में लगी आग की चपेट में खुद अमेरिका भी झुलस रहा है. इस जंग में सिर्फ बीते 6 दिनों में अमेरिका को  11.3 अरब डॉलर (1.04 लाख करोड़ रुपये)का नुकसान हो चुका है. ग्लोबल सप्लाई चेन पर बढ़े तनाव के चलते अमेरिका में तेल की कीमतों में 30 से 40 सेंट की बढ़ोतरी हुई है और यह 4.5 डॉलर प्रति गैलन तक पहुंच गई है. 

ईरान का असली हथियार बना स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  

ईरान ने अमेरिका पर दवाब बनाने के लिए दुनिया के सबसे प्रमुख चोकपॉइंट  स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर ग्लोबल एनर्जी बाजार और ट्रांसपोर्ट में अफरा-तफरी मच दी. ईरान ने होर्मुज के नीचे बारूद बिछा दी और दो टूक धमकी देते हुए कहा कि वो इस रास्ते से 1 लीटर तेल भी नहीं गुजरने देगा. ईरान के नए सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मुजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद अपने सबसे पहले बयान में अमेरिका को धमकी देते हुए कहा कि मौजूदा हालात में होर्मुज स्ट्रेट का रास्ता नहीं खोला जाएगा. ईरान की धमकी से साफ है कि ये युद्ध इतनी जल्दी खत्म होने वाला नहीं है.  

होर्मुज में छूटे अमेरिका के पसीने

स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर ईरान की पहरेदारी के सामने अमेरिका भी पस्त दिखा है. अमेरिकी नौसेना ने साफ कर दिया है कि वो होर्मुज से गुजरने वाले  तेल टैंकरों को निगरानी करने के लिए तैयार नहीं है. अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने कहा कि सेना का फोकस ईरान की आक्रामक क्षमताओं के खिलाफ अभियानों पर केंद्रित है, वो फिलहाल होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं हैं.  बता दें कि कुछ दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को जरूरत पड़ने पर अमेरिकी नेवी एस्कॉर्ट करवाएंगे. उन्होंने तेल कंपनियों को बिना डरे इस रास्ते से गुजरने की सलाह दी, लेकिन ईरानी हमले के बाद अब वो अमेरिकी नौसेना पीछे हट गई है.  क्रिस राइट ने साफ किया कि उस रास्ते पर जोखिम बहुत अधिक है और उनके लिए फिलहाल उपलब्ध करवाना संभव नहीं है. 

भारत के लिए क्यों जरूरी है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज  

यूएस एनर्जी इन्फोर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से साल 2025 की पहली छमाही में हर दिन 2 करोड़ बैरल कच्चा तेल गुजरा है. दुनिया भर में पेट्रोल-डीजल की जो खपत होती है, उसका 20% इसी रास्ते से गुजरता है. भारत के लिहाज से देखें तो इस रास्ते से जितना भी तेल गुजरता है, उसका 74% चीन, जापान, भारत और साउथ कोरिया को मिलता है. भारत का करीब 50 फीसदी तेल और 60 फीसदी से गैस इसी रास्ते से गुजरता है. इस रास्ते से बंद होने से सप्लाई चेन टूट गई है.  

भारत के पास कितने दिन का तेल और गैस बचा है  ?  

भारत दुनिया के 40 देशों से कच्चा तेल खरीदता है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक भारत के पास 7 से 8 हफ् यानी 50 से 60 दिन का ऑयल रिजर्व है. भारत के पास 25 करोड़ बैरल यानी करीब 4000 करोड़ लीटर कच्चा तेल है. अगर ये युद्ध लंबा चला तो भारत की मुश्किल बढ़ेगी. भारत वैकल्पिक रास्तों की तलाश कर रहे हैं. गैस के लिए मिडिल ईस्ट के देशों के अलावा अन्य स्त्रोतों का रूख कर रहा है, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है.भारत दूसरे देशों, दूसरे रास्तों से तेल और गैस खरीद तो लेगा, लेकिन कच्चे तेल की बढ़ती कीमत, शिपिंग और बीमा के बढ़ते खर्च की वजह से तेल का इंपोर्ट बिल तेजी से बढ़ेगा. सरकार और तेल कंपनियां इस बढ़ते बिल का दबाव बहुत दिनों तक झेल नहीं पाएंगी. ऐसे में आने वाले दिनों में पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है. 
   

कहां-कहां से तेल खरीद रहा भारत 

 
हरदीप सिंह पुरी ने ऊर्जा संकट पर भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए बताया कि देश ने कच्चे तेल की आपूर्ति सुरक्षित की है. भारत ने होर्मुज पर अपनी निर्भरता को कम किया है. ईरान युद्ध से पहले भारत के कच्चे तेल आयात का लगभग 45 फीसदी हॉर्मुज के रास्ते से आता था. भारत ने अब गैर-हॉर्मुज स्रोतों से तेल की सप्लाई बढ़ाकर इसे आयात का लगभग 70 फीसदी कर दिया है. भारत 40 देशों से कच्चा तेल खरीद रहा है, जबकि 2006-07 में यह केवल 27 थी.  उन्होंने कहा कि पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, एटीएफ या ईंधन तेल की कोई कमी नहीं है.   

