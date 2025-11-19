Iran Visa Suspension: ईरान की तरफ से भारतीयों के लिए वीजा फ्री एंट्री बंद करने के फैसले को लोग अलग-अलग नजरिये से देख रहे हैं. लेकिन ईरान की तरफ से यह कदम उठाए जाने के बाद यह तो तय है कि भारतीयों के साथ हो रहे फ्रॉड पर लगाम लगाई जा सकेगी.
Iran Visa Free Entry: ईरान ने आने वाली 22 नवंबर से भारतीय नागरिकों के लिए वीजा-फ्री एंट्री को रोकने का फैसला किया है. इस फैसले को लागू किये जाने के बाद भारत से जाने वाले नागरिक बिना वीजा के ईरान की सीमा में एंट्री नहीं कर सकेंगे. इस सुविधा को ईरान की तरफ से फरवरी 2024 में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया गया था. लेकिन पिछले कुछ महीनों में भारतीयों के साथ हुए फ्रॉड और मानव तस्करी मामलों में इजाफा होने के बाद ईरान ने यह कदम उठाया है. रिपोर्ट के अनुसार कई भारतीयों से फर्जी नौकरी का वायदा करके और दूसरे देशों में पहुंचाने के बहाने ईरान लाया गया था.
22 नवंबर से वीजा फ्री एंट्री बंद
भारत में ईरानी दूतावास ने अपनी एक्स (X) पोस्ट में लिखा कि 22 नवंबर 2025 से भारतीय नागरिक वीजा-फ्री ईरान में एंट्री नहीं कर सकेंगे. अब भारतीयों को ईरान में घुसने या उसके रास्ते ट्रांजिट करने के लिए वीजा लेना जरूरी होगा. ईरान ने यह कदम पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से शुरू किया था लेकिन दुरुपयोग होने के बाद इस सुविधा को बंद कर दिया गया. ईरान की इस सुविधा के तहत टूरिस्ट को 15 दिन ठहराव की अनुमति मिलती है. इसे छह महीने में एक बार यूज किया जा सकता था.
अपराध रोकने के लिए उठाया कदम
भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि तमाम भारतीय नागरिकों को झूठी नौकरी के दावों और दूसरे देशों में भेजने के गलत वायदों के साथ ईरान लाया गया. लोग वीजा-फ्री सुविधा का फायदा उठाने के चक्कर में एजेंट्स के झांसे में आए और ईरान पहुंचने पर उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया. विदेश मंत्रालय ने इसे गंभीर अपराध बताते हुए कहा कि ऐसे क्राइम को रोकने के लिए तेहरान ने वीजा फ्री एंट्री की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है. आइए जानते हैं ईरान के इस कदम के भारतीयों के लिए मायने-
इन लोगों पर पड़ेगा सीधा असर
ईरान की तरफ से भारतीयों की वीजा फ्री एंट्री बंद किये जाने के बाद छात्रों, वर्कर्स, बजट यात्रियों और ट्रैवल इंडस्ट्री पर सीधा असर पड़ेगा. अब किसी भी भारतीय को ईरान जाने से पहले वीजा लेना जरूरी होगा. पहले वीजा फ्री एंट्री के जरिये ईरान में 15 दिन तक रुका जा सकता था. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और वीजा बनवाने में खर्चा करने की जरूरत होगी. भारत से जाने वाले हर शख्स को चाहे वह टूरिस्ट हो या ट्रांजिट पैसेंजर वीजा लेना जरूरी होगा.
ट्रैवल टाइम और डॉक्यूमेंटेशन बढ़ जाएगा
अब भारतीयों को ईरान जाने से पहले वीजा आवेदन करना जरूरी होगा. इसके लिए आपको पासपोर्ट कॉपी, फोटो, ट्रैवल करने का कारण, होटल की जानकारी, वीजा फीस देनी होगी. इसके अलावा प्रोसेसिंग टाइम बढ़ने से पूरी यात्रा महंगी और टाइम टेकिंग हो जाएगी.
फ्रॉड और अवैध ट्रांजिट कराने वालों पर रोक लगेगी
पिछले कुछ महीने के दौरान ही कई मामलों में भारतीयों को फर्जी नौकरी देने का झांसा देकर, यूरोप भेजने का झूठा वादा करके अवैध रूट से ट्रांजिट कराने के नाम पर ईरान बुलाया गया. इनमें से कुछ मामलों में किडनैप करके फिरौती भी मांगी गई. अब फ्री वीजा प्रोसेस को बंद किये जाने के बाद इस तरह के मामलों पर लगाम लगेगी. जो कि भारतीयों के लिये भी फायदेमंद है.
सरकार के लिए निगरानी और ट्रैकिंग आसान होगी
ईरान की तरफ से वीजा जरूरी किये जाने के बाद सरकार के पास हर भारतीय के ईरान जाने का आधिकारिक रिकॉर्ड रहेगा. इससे यात्रियों की पहचान करना पहले के मुकाबले ज्यादा आसान हो सकेगा. इसके अलावा फर्जी नौकरी और तस्करी रूट की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से की जा सकेगी. इस कदम को दोनों देशों के लिए ज्यादा फायदेमंद माना जा रहा है.