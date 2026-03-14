Iran-US War: बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, कमी की अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी

Iran-US War Impact : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों से कंटेनरों में खुला फ्यूल नहीं खरीदने की अपील की गई है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण फ्यूल की सप्लाई में कमी की आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंप स्टेशनों के सामने कतारों में खड़े हैं.

Important advisory for citizens. Petrol and diesel are adequately available at retail outlets across the country. Consumers are advised not to take or store fuel in loose or inappropriate containers, as it poses serious safety risks. Add Zee News as a Preferred Source Retail outlets have been instructed to… pic.twitter.com/5KtQW5dbnR — Ministry of Petroleum and Natural Gas #MoPNG (@PetroleumMin) March 14, 2026

पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं पेट्रोल और डीजल : पेट्रोलियम मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि देशभर के रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ढीले या अनुचित कंटेनरों (प्लास्टिक की बोतलों, जार) में ईंधन न लें और न ही स्टोर करें. क्योंकि इससे गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं. बयान में आगे कहा गया है कि रिटेल आउटलेट्स को ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

'किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी'

ये कार्रवाई तमिलनाडु में हुई एक घटना के बाद की गई है, जहां एक ग्राहक को एक स्टेशन से किसी कंटेनर में खुला फ्यूल खरीदते हुए पकड़ा गया था. आरोप है कि पेट्रोल पंप ने नियमों और विनियमों का पालन किए बिना, गलत तरीके से पेट्रोल दिया था. इस सर्कुलर में आगे कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन के कारण संबंधित पेट्रोल पंप को निलंबित कर दिया गया है और उसके संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है. मंत्रालय ने देश के सभी खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को चेतावनी दी है कि वे ईंधन देते समय सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और संचालकों को सचेत किया है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फ्यूल ​की संभावित कमी को लेकर घबराहट

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से आपूर्ति में बाधा आने की आशंकाओं के कारण, कमी की आशंका में फ्यूल की मांग बढ़ गई है. भारत के कई शहरों विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संघर्ष से जुड़ी फ्यूल की कमी की अफवाहों के कारण लोग घबराकर अधिक फ्यूल खरीद रहे हैं.