Advertisement
trendingNow13140667
Hindi NewsबिजनेसIran-US War: बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, कमी की अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी

Iran-US War: बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, कमी की अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी

पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि देशभर के रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ढीले या अनुचित कंटेनरों (प्लास्टिक की बोतलों, जार) में ईंधन न लें और न ही स्टोर करें.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 14, 2026, 04:26 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Source : Canva
Source : Canva

Iran-US War Impact : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने शनिवार को एक एडवाइजरी जारी की है. इसमें लोगों से कंटेनरों में खुला फ्यूल नहीं खरीदने की अपील की गई है. मिडिल ईस्ट में तनाव के कारण फ्यूल की सप्लाई में कमी की आशंका के चलते लोग पेट्रोल पंप स्टेशनों के सामने कतारों में खड़े हैं.

पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं पेट्रोल और डीजल : पेट्रोलियम मंत्रालय

पेट्रोलियम मंत्रालय ने अपने X (ट्विटर) हैंडल पर पोस्ट करते हुए कहा है कि देशभर के रिटेल आउटलेट्स पर पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं. उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे ढीले या अनुचित कंटेनरों (प्लास्टिक की बोतलों, जार) में ईंधन न लें और न ही स्टोर करें. क्योंकि इससे गंभीर सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं. बयान में आगे कहा गया है कि रिटेल आउटलेट्स को ईंधन वितरण के दौरान सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

'किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी'

ये कार्रवाई तमिलनाडु में हुई एक घटना के बाद की गई है, जहां एक ग्राहक को एक स्टेशन से किसी कंटेनर में खुला फ्यूल खरीदते हुए पकड़ा गया था. आरोप है कि पेट्रोल पंप ने नियमों और विनियमों का पालन किए बिना, गलत तरीके से पेट्रोल दिया था. इस सर्कुलर में आगे कहा गया है कि नियमों के उल्लंघन के कारण संबंधित पेट्रोल पंप को निलंबित कर दिया गया है और उसके संचालकों के खिलाफ उचित कार्रवाई की गई है. मंत्रालय ने देश के सभी खुदरा विक्रेताओं और डीलरों को चेतावनी दी है कि वे ईंधन देते समय सुरक्षा दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करें और संचालकों को सचेत किया है कि किसी भी उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

फ्यूल ​की संभावित कमी को लेकर घबराहट

मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) के बंद होने से आपूर्ति में बाधा आने की आशंकाओं के कारण, कमी की आशंका में फ्यूल की मांग बढ़ गई है. भारत के कई शहरों विशेष रूप से तमिलनाडु राज्य में पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि संघर्ष से जुड़ी फ्यूल की कमी की अफवाहों के कारण लोग घबराकर अधिक फ्यूल खरीद रहे हैं.

About the Author
author img
Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

TAGS

Iran-US War

Trending news

LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
LPG Crisis
LPG की कालाबाजारी पर एक्शन, पेट्रोल-डीजल की कमी नहीं'; जंग के बीच क्या बोली सरकार?
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
Iran-US War
बोतलों में तेल लेने वालों की खैर नहीं, अफवाहों के बीच मोदी सरकार ने दी चेतावनी
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
LPG Crisis
'शिवालिक' के बाद 'नंदा देवी' जहाज ने भी पार की 'मौत की गली'; कब पहुंचेगा भारत?
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
West Bengal elections 2026
'TMC सरकार जाने का काउंटडाउन शुरू...' कोलकाता से ममता सरकार पर जमकर बरसे PM मोदी
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
Gujarat news
नहीं कम हुई विवाद की रौनक, LPG की हलचल के बीच लोगों ने लिया चूल्हों की रोटी का स्वाद
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
PM Modi
मोदी का कांग्रेस पर हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
Sonam Wangchuk
6 महीनों की गिरफ्तारी के बाद झुकी सरकार! सोनम वांगचुक पर लगा NSA हटाया, होंगे रिहा
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
PM Modi West Bengal tour
PM के बंगाल दौरे से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं का हंगामा, सड़क पर धरना-प्रदर्शन
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
Chief Election Commissioner
CEC पर कैसे महाभियोग लाएगा विपक्ष; क्या है प्रोसेस और कितना तैयार है विपक्ष?
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान
MT Safesea Vishnu
टैंकर पर हुए हमले में मारे गए मुंबई के इंजीनियर, आत्मघाती जहाज ने ली जान