Hindi Newsबिजनेसजंग के बीच म‍िली बड़ी राहत! ईरान का ऐलान- होर्मुज जलडमरूमध्य अमेरिका-इजराइल के लि‍ए बंद; भारत को क्‍या होगा फायदा?

Iran US War News: अमेर‍िका और इजरायल की तरफ से ईरान पर क‍िये गए हमले के बाद दुन‍ियाभर में उथल-पुथल मची हुई है. ईरान की तरफ से क्रूड ऑयल की सप्‍लाई बाध‍ित होने से कच्‍चे तेल की कीमत में तेजी देखी जा रही है. इसके बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करने की बात कही.

Mar 05, 2026, 08:04 PM IST
(Photo Credit: AL Jazeera)
(Photo Credit: AL Jazeera)

Hormuz Strait: मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच सबसे ज्‍यादा तेल की कीमत को लेकर च‍िंता जताई जा रही है. यह च‍िंता मार्च की शुरुआत से होर्मुज जलडमरूमध्य रूट बंद होने से और गहरा गई है. इस रूट के बंद होने के बाद तेल के जहाजों को ज्‍यादा लंबा चक्‍कर लगाकर आना पड़ेगा. इसके अलावा क्रूड की कीमत में भी जबरदस्‍त तेजी देखी जा रही है. लेक‍िन तनाव के बीच ईरान की तरफ से गुरुवार को बड़ा बयान द‍िया गया. ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने राज्य प्रसारक IRIB के जरिये ऐलान क‍िया क‍ि होर्मुज जलडमरूमध्य केवल अमेरिका, इजराइल, यूरोप और उनके पश्‍च‍िमी सहयोगियों के जहाजों के लिए बंद है.

ईरान की तरफ से यह बयान द‍िये जाने से भारत को बड़ी राहत म‍िलने की उम्‍मीद है. ईरान की तरफ से कहा गया क‍ि दूसरे देशों के जहाजों को सुरक्षित तरीके से गुजरने की इजाजत दी जा सकती है. ईरान की तरफ से आए इस बयान से भारत जैसे एशियाई देशों के ल‍िए उम्मीद जागी है. अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर संयुक्त सैन्य कार्रवाई शुरू की. इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य रूट को बंद कर दिया. इसके बाद दुनिया का सबसे व्यस्त शिपिंग रूट करीब-करीब ठप हो गया.

अमेरिका और इजराइल के जहाजों पर हमले की धमकी

इसके बाद ज्यादातर कमर्शियल श‍िप वहां से गुजरने से डर रहे हैं और कई टैंकर खाड़ी में खड़े हैं. ईरान की तरफ से कहा गया क‍ि जंग के दौरान इंटरनेशनल एक्‍ट के तहत उसे जलडमरूमध्य रूट पर नियंत्रण का पूरा अधिकार है. अमेरिका, इजराइल या यूरोप से जुड़े किसी भी जहाज को देखते ही हमला किया जाएगा. दो द‍िन पहले मंगलवार को ईरान की तरफ से कहा गया क‍ि केवल सिर्फ चीनी झंडे वाले जहाजों को गुजरने की इजाजत दी जाएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ईरान ने सबसे बड़े खरीदार चीन को दी राहत

आपको बता दें चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और यह फैसला ईरान की स्‍ट्रेटजी को दिखाता है कि वह अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाना चाहता है. होर्मुज जलडमरूमध्य से दुनिया का करीब 20 फीसदी समुद्री तेल और प्राकृतिक गैस गुजरती है. यह फारस की खाड़ी के पोर्ट का भी एकमात्र समुद्री रास्ता है. डूबई का जेबेल अली पोर्ट (10वां सबसे बड़ा कंटेनर टर्मिनल) भी इसी से जुड़ा है, जो कई देशों में सामान पहुंचाता है. जहाज ट्रैकिंग साइट्स पर दिख रहा है कि टैंकर कुवैत के पास, दुबई के किनारे और बंदर अब्बास के पास खाड़ी में खड़े हैं. ईरान के अपने जहाज भी रुके हुए हैं.

भारत के ल‍िए क्‍या हैं मायने?

भारत भी अपनी जरूरत के तेल और गैस का बड़ा ह‍िस्‍सा इसी रास्‍ते से आयात करता है. हालांकि, ईरान का यह ऐलान भारत जैसे गैर-पश्‍च‍िमी देशों के लिए राहत की बात हो सकती है. लेकिन अभी भी ज्यादातर जहाज होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने के र‍िस्‍क से बच रहे हैं. तेल की कीमतें पहले ही तेजी से बढ़ चुकी हैं और यद‍ि यह संकट लंबे समय तक चला तो देश की इम्‍पोर्ट कॉस्‍ट बढ़ेगी और महंगाई पर असर पड़ेगा. दूसरी तरफ भारत की तरफ से तेल की सप्‍लाई के ल‍िए दूसरे सोर्स का इंतजार क‍िया जा रहा है, अभी भारत के पास 25-45 दिन के तेल का स्टॉक है.

ऐसा पहली बार हुआ?

पहले कभी भी होर्मुज को कमर्शियल शिपिंग के लिए पूरी तरह बंद नहीं किया गया. यहां तक 1980-88 की ईरान-इराक जंग के दौरान जहाज चलते रहे, भले ही हमले होते थे. लेकिन इस बार संघर्ष ज्यादा गंभीर है और जहाजों पर हमले की धमकी से ट्रैफिक करीब-करीब जीरो हो गया है. यह स‍िचुएशन ग्‍लोबल इकोनॉमी के लि‍ए बड़ा खतरा बताई जा रही है. ईरान की तरफ से क‍िये गए हाल‍िया ऐलान के बाद भारत को राहत मिलने की उम्मीद है. लेकिन क्रूड के दाम अभी ऊंचे ही बने रहेंगे. दुनिया इस संकट के आगे बढ़ने पर नजर रखे हुए है.



Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

