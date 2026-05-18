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ट्रंप की चेतावनी के बाद लगातार तीसरे दिन बढ़ी तेल की कीमतें, $110 के ऊपर निकला ब्रेंट क्रूड

Crude Oil Price: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, जिसका असर तेल की कीमतों पर देखा जा रहा है, ब्रेंट क्रूड (Brent Crude oil price) करीब 1.3% चढ़कर $110.70 प्रति बैरल तक पहुंच गया है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: May 18, 2026, 07:40 AM IST
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ट्रंप की चेतावनी के बाद लगातार तीसरे दिन बढ़ी तेल की कीमतें, $110 के ऊपर निकला ब्रेंट क्रूड

Iran US War News: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब भी लगातार बना हुआ है, होर्मुज स्ट्रेट पर दोनों देशों की निगरानी है, यहां से गुजरने वाले जहाजों पर दोनों देशों ने पाबंदी लगाई है, इसका असर दुनियाभर में देखा जा रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, 18 मई को भी तेल की कीमतों में बढ़ोतरी देखी गई. ट्रंप की धमकी के बाद ब्रेंट क्रूड $110 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया है, जबकि वेस्ट टेक्सास (WTI) $107 के आसपास पहुंच गया है. 

पिछले हफ्ते हुई कितनी बढ़ोतरी

ट्रंप चाहते हैं कि ईरान समझौता कर ले, ऐसे में अगर ईरान मान जाता है तो वो होर्मुज स्ट्रेट (Hormuz Strait) में रुकावट खत्म हो सकती है और तेल का सामान्य परिवहन फिर शुरू हो सकता है. होर्मुज स्ट्रेट के जरिए दुनिया भर के कई देशों में तेल सप्लाई किया जाता है. ऐसे में यहां पर ट्रैफिक कम होने से तेल की सप्लाई काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, इससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, फरवरी से अभी तक कीमतों में 50% से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है, पिछले हफ्ते ही 8% की बढ़ोतरी देखी गई थी.

ट्रंप लगातार दे रहे हैं धमकी

ईरान को लेकर ट्रंप लगातार तेवर दिखा रहे हैं, उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए ट्रूथ सोशल पर लिखा था कि ईरान के लिए, समय निकलता जा रहा है, और उन्हें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, वरना उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा, समय बहुत कीमती है. उन्होंने कहा कि तेहरान केवल एक ही परमाणु साइट चलाएगा, बाकी बंद करेगा. ईरान अपने हाई एनरिच्ड यूरेनियम की भंडार अमेरिका को देगा. अमेरिका ईरान की विदेशों में फ्रीज की गई संपत्तियों का 25% हिस्सा भी नहीं छोड़ेगा. 

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नहीं दिया जाएगा मुआवजा

युद्ध के दौरान ईरान को हुए नुकसान के लिए चार आने का मुआवजा नहीं दिया जाएगा. बातचीत की शुरुआत में ही सभी मोर्चों पर दुश्मनी बंद होनी चाहिए. ट्रंप की इस चेतावनी का जवाब देते हुए अबोलफजल शेकर्ची ने कहा कि ईरान पर दोबारा हमले हुए तो दुश्मनों को भीषण नतीजे भुगतने होंगे. हम अपने आस-पास मौजूद सभी अमेरिकी संसाधनों को बर्बाद करने में देर नहीं लगाएंगे. 

न्यूक्लियर प्लांट पर हमला

संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के अल धफरा क्षेत्र स्थित बराकाह न्यूक्लियर पावर प्लांट के बाहरी हिस्से में ड्रोन हमला हुआ, जिसकी वजह से आग लग गई. अधिकारियों के मुताबिक, घटना के तुरंत बाद सुरक्षा और दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया. राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.

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Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

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