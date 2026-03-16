पेट्रोल ₹31, डीजल ₹54 और LPG ₹296 महंगा, ईरान जंग से भारत के पड़ोस में फूटा महंगाई का बम, गैस संकट के बीच बदले सिलेंडर से जुड़े नियम

LPG-Oil Crisis in India: मिडिल ईस्ट तनाव के बीच भारत में तेल और गैस पर संकट मंडराने लगा है. ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर पाबंदी लगाकर ग्लोबल सप्लाई चेन को तोड़ दिया है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी तेजी जारी है. सोमवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $2.01 की तेजी के साथ $105.15 प्रति बैरल पर पहुंत गया. शुक्रवार के मुकाबले इसमें $2.68 की तेजी आई है. इसी तरह से WTI क्रूड ऑयल $1.61 की तेजी के साथ $100.32 प्रति बैरल पर पहुंच गया है.

कच्चा तेल महंगा, क्या पेट्रोल-डीजल की कीमत बढ़ेगी ?

ईरान-अमेरिका युद्ध शुरू होने के बाद से कच्चा तेल 40 फीसदी तक महंगे हो चुके हैं. वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच अब इस बात का खतरा मंडराने लगा है कि क्या भारत में पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ेंगे? क्या भारत में सिलेंडर के बाद पेट्रोल-डीजल महंगा होगा? सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया है कि वो देश में तेल की कीमतों को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन वैश्विक मार्केट में दाम बढ़ने, लागत मूल्य बढ़ने, बीमा शुल्क बढ़ने के चलते तेल कंपनियों पर बोझ बढ़ रहा है. तेल की बढ़ती कीमतों की वजह से तेल कंपनियों को भारी नुकसान हो रहा है. एमआरपीएल, सीपीसीएल और एचएमएल रिफाइनरियों को बढ़ने कीमत की वजह से घाटा हो रहा है. नुकसान का अंदाजा इस बात के लगा सकते हैं कि जो तेल $70 प्रति बैरल पर थीं वो आज $105 के पार है. सरकार की अपील के बाद ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को इस बढ़ोतरी का बोझ खुद उठाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान हो रहा है. पढ़ें- सबके लिए बंद, फिर भारत के लिए कैसे खुले 'स्ट्रेट ऑफ होर्मुज' के दरवाजे, 92700 टन LPG लेकर निकले भारतीय जहाज, दिल्ली-तेहरान के बीच हुई सीक्रेट डील !

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नेपाल में महंगा हुआ तेल और गैस

ईरान-अमेरिका युद्ध की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमत और सप्लाई में आ रही बाधा के बाद नेपाल सरकार ने एक झटके में पेट्रोल-डीजल, एलपीजी सिलेंडर के दाम में बड़ी बढ़ोतरी कर दी है. नेपाल में पेट्रोल 31 रुपये लीटर, डीजल 54 रुपये लीटर और एलपीजी सिलेंडर के दाम 296 रुपये बढ़ा दिए गए हैं. नेपाल ऑयल निगम की ओर से इस बढ़ोतरी के बाद नेपाल में पेट्रोल 188 रुपये/ लीटर, डीजल 196 रुपये/ लीटर और गैस सिलेंडर 2126 रुपये में मिल रहा है. पाकिस्तान ने भी पेट्रोल की कीमत में 55 रुपये की बढ़ोतरी कर दी. पाकिस्तान में पेट्रोल 321.17 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर और डीजल 335.86 पाकिस्तानी रुपये प्रति लीटर बिक रहा है. पढ़ें- तुरंत सरेंडर करें LPG सिलेंडर, वरना... गैस संकट के बीच सरकार का नया फरमान, 24 घंटे में ताबड़तोड़ बदल दिए ये नियम

भारत में पेट्रोल-डीजल की कीमत

भारत ने घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपये और कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम में 115 रुपये की बढ़ोतरी कर दी, लेकिन पेट्रोल-डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है. पेट्रोल के दाम जस के तस रखे गए हैं. भारत के प्रमुख शहरों की बात करें तो ...

दिल्ली में पेट्रोल 94.77 रुपये प्रति लीटर,डीजल 87.67 रुपये प्रति लीटर.

मुंबई में पेट्रोल 103.54 रुपये प्रति लीटर,डीजल 92.05 रुपये प्रति लीटर

चेन्नई में पेट्रोल 100.84 रुपये प्रति लीटर, डीजल 92.48 रुपये प्रति लीटर

कोलकाता में पेट्रोल 105.45 रुपये प्रति लीटर,डीजल 92.36 रुपये प्रति लीटर

गैस संकट के बीच सरकार ने बदल दिए नियम

जंग की वजह से देश में एलपीजी संकट पैदा हो गया है. सरकार तमाम दावे कर रही है कि देश में गैस संकट की स्थिति नहीं है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है. होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों को गैस की सप्लाई नहीं मिल पर रही है. सरकार ने गैस पर ECA (Essential commodities act) लागू कर दिया है. संकट की वजह पैनिक बुकिंग और कालाबाजारी हो रही है. दिल्ली सरकार ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए दिल्ली में 19 किलो वाले कॉमर्शियल सिलेंडरों की सप्लाई को सीमित कर दिया है. सरकार ने रोजाना 9000 सिलेंडर पर 20 फीसदी का कैप लगाया है. यानी दिल्ली में 1800 सिलेंडर की सप्लाई होगी, जिसे प्राथमिकता के आधार पर बांटा जाएगा.

सिलेंडर पर सरकार ने बदले ताबड़तोड़ कई नियम

1.एलपीजी संकट के बीच सरकार ने पहले गैस सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की बढ़ोतरी कर दी.

2. सरकार ने पैनिक बुकिंग को रोकने के लिए रिफिलिंग की समयसीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 (शहर) और 45 (ग्रामीण) कर दिया.

3. गैस सिलेंडर पर ECA एक्ट लगाकर कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने की कोशिश की.

4. सरकार ने सिलेंडर के लिए OTP अनिवार्य कर दिया.

5. सरकार ने PNG ग्राहकों के लिए सिलेंडर की बुकिंग बंद कर दी.

6. पाइपलाइन गैस उपभोक्ताओं से अपने सिलेंडर को तुरंत सब्मिट करने के लिए कहा गया.