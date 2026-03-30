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Hindi Newsबिजनेसईरान जंग को लेकर IMF ने कही ये बड़ी बात, दुनिया के लिए खतरे की घंटी, महंगाई बढ़ेगी; विकास की रफ्तार घटेगी

ईरान जंग को लेकर IMF ने कही ये बड़ी बात, दुनिया के लिए खतरे की घंटी, महंगाई बढ़ेगी; विकास की रफ्तार घटेगी

IMF का मानना है कि ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है. इससे महंगाई बढ़ेगी, विकास धीमा पड़ेगा और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 11:10 PM IST
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IMF Warning :  अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर हमलों के बाद जारी तनाव का असर अब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है. इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने सोमवार को चेतावनी दी है कि इस युद्ध के कारण महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी हो सकती है.

भविष्य की महंगाई को लेकर चिंता बढ़ी

IMF के मुताबिक, ये संघर्ष ऐसे समय में हुआ है जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं पिछले संकटों से उबरने की कोशिश कर रही थीं. लेकिन, अब ऊर्जा और खाद्य कीमतों में लगातार बढ़ोतरी से वैश्विक स्तर पर महंगाई और बढ़ सकती है. IMF ने कहा कि युद्ध केवल मौजूदा महंगाई ही नहीं बढ़ाता, बल्कि लोगों और बाजारों में भविष्य की महंगाई को लेकर चिंता भी बढ़ाता है.

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IMF ने बताया कि अगर ये संघर्ष कम समय का होता है, तो तेल और गैस की कीमतों में अचानक उछाल आ सकता था. लेकिन, अगर युद्ध लंबा चलता है, तो एनर्जी की कीमतें लंबे समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं. इससे आयात पर निर्भर देशों पर ज्यादा दबाव पड़ेगा. IMF के मुताबिक, इस युद्ध का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि ये कितने समय तक चलता है, कितना फैलता है और इससे सप्लाई चेन को कितना नुकसान होता है.

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एशिया पर पड़ सकता है बोझ

ईंधन आयात करने वाले देशों के लिए ये स्थिति आम लोगों की आय पर अतिरिक्त बोझ डालने जैसी है. खासकर एशिया के बड़े मैन्युफैक्चरिंग देशों में ईंधन और बिजली महंगी होने से उत्पादन लागत बढ़ रही है और लोगों की खरीदने की क्षमता घट रही है. IMF ने ये भी कहा कि इस संघर्ष से सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है. खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख हवाई मार्गों में बाधा आने से वैश्विक पर्यटन और व्यापार भी प्रभावित हो रहे हैं.

खाद्य कीमतों को लेकर भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया का लगभग एक-तिहाई उर्वरक (फर्टिलाइजर) स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से गुजरता है. ये फिलहाल प्रभावित है. IMF ने बताया कि महंगाई का सबसे ज्यादा असर गरीब देशों पर पड़ेगा, जहां लोग अपनी आय का बड़ा हिस्सा खाने-पीने पर खर्च करते हैं.

युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती

IMF का मानना है कि ये युद्ध वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए एक नई चुनौती बन सकता है. इससे महंगाई बढ़ेगी, विकास धीमा पड़ेगा और आम लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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