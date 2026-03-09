Israel-Iran War: भारत-UK की GDP मिलाकर भी छोटी, ईरान वॉर ने पैदा कर दिया 35 ट्रिलियन डॉलर का 'सुपरपावर'

Israel-Iran War : इंटरनेशनल गोल्ड बेंचमार्क 5,400 डॉलर प्रति औंस से ऊपर चढ़ गए हैं और 5,600 डॉलर के करीब रिकॉर्ड लेवल के करीब पहुंच गए हैं. इससे सेंट्रल बैंक की खरीदारी और महामारी के बाद महंगाई के डर से पहले से ही चल रही कई सालों की जबरदस्त तेजी और बढ़ गई है.
Gold Rates: गोल्ड मार्केट की वैल्यू अब 30-35 ट्रिलियन डॉलर की 'इकोनॉमी' में तब्दील हो चुकी है. अगर भारत और ब्रिटेन की जीडीपी को मिला भी दिया जाए, तो भी यह उससे ज्यादा बड़ी है.ईरान जंग के कारण अब इन्वेस्टर्स दुनिया की सबसे पुरानी और सुरक्षित माने जाने वाली धातु में पैसा लगा रहे हैं.
ईरान पर US के सपोर्ट वाले इजरायली हमलों और पूरे इलाके में तेहरान के जवाबी हमलों के बाद से इसमें और तेजी आई है, जिससे ग्लोबल मार्केट में उतार-चढ़ाव आया और इन्वेस्टर बुलियन की तरफ बढ़े.
कीमतें बढ़ने के साथ, जमीन के ऊपर रखे सोने की कुल कीमत 30-35 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई है, जिससे इस मेटल का अनुमानित आर्थिक असर भारत और UK के लगभग 8-9 ट्रिलियन डॉलर के कुल उत्पादन से कहीं ज्यादा हो गया है.
सोना अभी-अभी 13 साल के ट्रेडिंग बेस से बाहर निकला है, जो 1972 और 2005 में बड़े लॉन्च की तरह है जो छह से आठ साल तक चले थे. एक दशक तक साइडवेज चलने के बाद, इसने स्टॉक्स और क्लासिक 60/40 पोर्टफोलियो दोनों से बेहतर परफॉर्म करना भी शुरू कर दिया है.
इस युद्ध ने असल में बुलियन में एक 'फाइनेंशियल सुपरपावर' बना दिया है, जिसे कुछ एनालिस्ट 'फाइनेंशियल सुपरपावर' कहते हैं, यह दौलत का एक बड़ा भंडार है जो जियोपॉलिटिकल रिस्क बढ़ने पर बढ़ता है.
मार्केट रियल टाइम में रिएक्ट कर रहे हैं. हर एस्केलेशन हेडलाइन, खाड़ी में मिसाइल हमले, होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने की धमकी, या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों ने साइक्लिकल इक्विटी में बिकवाली और सोने में नया फ्लो शुरू कर दिया है. इस बड़े संघर्ष ने कमोडिटीज को भी झटका दिया है, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं और ग्लोबल स्टॉक मार्केट हिल गए हैं.
इन्वेस्टर्स अब सोने को ऐसी दुनिया में सबसे बड़ा हेज मान रहे हैं, जहां जंग, महंगाई और कर्ज के रिस्क एक-दूसरे से टकरा रहे हैं. यह बदलाव कितना बड़ा है, यह बहुत साफ है. भारत ने अपनी इकॉनमी को दोगुना करने में एक दशक लगा दिया है और उसका लक्ष्य GDP को 5 ट्रिलियन डॉलर के पार ले जाने का है.जबकि ब्रिटेन लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर पर है. इसके उलट, सोने की वैल्यूएशन अब दोनों से कहीं ज्यादा है, बिना फैक्ट्रियों, मजदूरों या चुनावों के, यह बस मेटल का एक फिक्स्ड ग्लोबल स्टॉक है जिसकी कीमत डर से बदली जा रही है.
हालांकि, एनालिस्ट इस बात पर बंटे हुए हैं कि यह 'गोल्ड सुपरपावर' मोमेंट बना रहेगा या नहीं. ईरान संघर्ष में कमी, मजबूत ग्रोथ या ज्यादा रियल इंटरेस्ट रेट से करेक्शन हो सकता है. लेकिन दूसरों का तर्क है कि स्ट्रक्चरल ताकतें जैसे सेंट्रल-बैंक का जमा होना, पुराना जियोपॉलिटिकल तनाव और फिएट करेंसी पर बढ़ता भरोसा बुलियन को सिस्टम-लेवल एसेट के तौर पर मजबूत बनाए रखेगा.