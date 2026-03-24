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ईरान जंग का असर; हल्दी के दाम ₹3,500 प्रति क्विंटल गिरे, जानिए भारत लिए क्यों है ये चिंता की बात?

ईरान युद्ध के कारण मराठवाड़ा से निर्यात रुकने से हल्दी के दाम ₹3,500 प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं. इससे हिंगोली, नांदेड़ और आस-पास के जिलों के किसानों पर संकट मंडरा रहा है.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Mar 24, 2026, 07:13 PM IST
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ईरान जंग का असर; हल्दी के दाम ₹3,500 प्रति क्विंटल गिरे, जानिए भारत लिए क्यों है ये चिंता की बात?

US-Iran War Impact :  देश में हल्दी सस्ती तो हो गई है, लेकिन फिर भी चिंता का कारण बनी हुई है. पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के बीच भारतीय निर्यात धीमा पड़ने से घरेलू बाजार में हल्दी के दाम ₹3,500 प्रति क्विंटल तक गिर गए हैं. भारत के घरेलू बाजार में हल्दी की कीमत ₹16,500 प्रति क्विंटल से गिरकर ₹13,000 प्रति क्विंटल रह गई है.

हल्दी निर्यात में बड़ी गिरावट

मराठवाड़ा से देश का हल्दी निर्यात बहुत अधिक होता है. लेकिन, ईरान युद्ध शुरू होने के बाद से निर्यात में भारी गिरावट देखी गई है. शिवसेना MLC हेमंत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि मराठवाड़ा में उगाई जाने वाली हल्दी का निर्यात खाड़ी और अफ्रीकी देशों में होता है. लेकिन, पिछले महीने शुरू हुए युद्ध के कारण निर्यात पूरी तरह रुक गया है.

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कहां-कहां निर्यात होती है हल्दी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2024-25 में भारत का हल्दी निर्यात $341.54 मिलियन रहा. इसमें केवल महाराष्ट्र का हिस्सा $155.35 मिलियन था. ये उत्पाद बांग्लादेश, यूएई, अमेरिका, मलेशिया और मोरक्को को निर्यात किया गया था.

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सप्लाई चेन में बाधा

महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में ( 2024 में इसे (GI) टैग मिला) लगभग 2 लाख एकड़ में हल्दी की खेती होती है. हिंगोली और आसपास के क्षेत्रों से हल्दी को प्रोसेसिंग के बाद तमिलनाडु और केरल के रास्ते देश से बाहर भेजा जाता है. युद्ध शुरू होने के बाद से इन मार्गों से निर्यात पूरी तरह ठप हो गया है.

पाटिल ने बताया कि  हिंगोली, नांदेड़, वर्धा, परभणी, यवतमाल और वाशिम मराठवाड़ा के प्रमुख हल्दी उत्पादक क्षेत्र हैं. ये जिले मिलकर लगभग 25 लाख टन फसल का उत्पादन करते हैं. हिंगोली के हल्दी व्यापारी प्रकाश सोनी ने कहा कि ईरान युद्ध ने न केवल निर्यात को पूरी तरह रोक दिया है, बल्कि घरेलू बाजार में कीमतों पर भी असर डाला है. सोनी ने कहा कि  युद्ध से पहले हल्दी ₹16,500 प्रति क्विंटल बिक रही थी. अब कीमत ₹13,000 तक आ गई है. अगर युद्ध जारी रहा तो कीमत और गिर सकती है.

इसके अलावा, कमजोर हाजिर मांग के चलते सटोरियों द्वारा अपने सौदे घटाने से मंगलवार को वायदा कारोबार में धनिया की कीमत ₹68 गिरकर ₹11,570 प्रति क्विंटल रह गई.

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Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बा...और पढ़ें

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