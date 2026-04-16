Crude Oil Price: ईरान युद्ध शुरू होने और 'स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज' बंद होने से दुन‍ियाभर के एनर्जी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है. दुन‍िया के सबसे अहम समुद्री मार्गों में से एक होर्मुज स्‍ट्रेट से जहाजों का आवागमन बंद होने से खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल और एलपीजी की सप्‍लाई चेन टूट गई. दुन‍ियाभर में क्रूड ऑयल की क‍िल्‍लत होने के बाद रूस से तेल की ब‍िक्री में उछाल दर्ज क‍िया गया है. इसका असर यह हुआ क‍ि अमेर‍िका दूसरे वर्ल्‍ड वार के बाद पहली बार क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा न‍िर्यातक बनने के बेहद करीब पहुंच गया है.

ईरान जंग और इजरायल के साथ संघर्ष के कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज समुद्री रूट से दुनिया के पांचवें हिस्से की तेल और गैस सप्लाई रुक गई. ईरान ने शिपिंग पर खतरा पैदा कर दिया, इससे ग्‍लोबल एनर्जी मार्केट में बड़ी द‍िक्‍कत बन रही है. क्रूड की क‍िल्‍लत के बीच एशिया और यूरोप के रिफाइनरी माल‍िक मि‍ड‍िल ईस्‍ट की सप्लाई को पूरा करने के लिए अमेरिकी तेल का रुख कर रहे हैं. ऐसे में तेल की खरीद के लि‍ए उन्‍होंने अमेर‍िका का रुख क‍िया है. अमेर‍िका जंग के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश बना हुआ है और वहां से तेल की ड‍िमांड र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है.

हर द‍िन 66,000 बैरल तेल का आयात

अमेरिका की ट्रंप सरकार की तरफ के जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले हफ्ते क्रूड ऑयल का आयात 66,000 बैरल प्रत‍िद‍िन रह गया. यह 2001 से शुरू हुए साप्‍ताह‍िक आंकड़ों में सबसे कम लेवल है. इसके अलावा एक्‍सपोर्ट बढ़कर 52 लाख बैरल रोजाना हो गया, यह पिछले सात महीने का सबसे हाई लेवल है. सालाना बेस पर अमेरिका आख‍िरी बार 1943 में क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा था. रिस्टाड एनर्जी के ऑयल मार्केट्स के वीपी जनिव शाह ने बताया क‍ि अटलांटिक बेसिन और एशियाई खरीदार दूर-दूर से तेल मंगवा रहे हैं.

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अमेर‍िका से कहां पर क‍ितना तेल गया?

शिपिंग कॉस्‍ट बढ़ने के बावजूद क्षेत्रीय तेल की कीमत में अंतर इसे फायदेमंद बना रहा है. ग्रीस जैसे देशों ने हाल‍िया महीनों में पहली बार अमेरिकी क्रूड ऑयल खरीदा है. केप्‍लर के अनुसार, पिछले हफ्ते अमेरिकी निर्यात का 47 प्रतिशत यानी 24 लाख बैरल रोजाना यूरोप की तरफ गया. एशिया को 37 प्रतिशत यानी 14.9 लाख बैरल तेल प्रत‍िद‍िन भेजा गया, यह पिछले साल के 30 प्रतिशत से ज्यादा है. नीदरलैंड, जापान, फ्रांस, जर्मनी और साउथ कोर‍िया मुख्‍य खरीदारों में शाम‍िल रहे.

अमेर‍िका अभी भी काफी तेल आयात करता है

पिछले हफ्ते अमेरिका में तेल का इम्‍पोर्ट 10 लाख बैरल रोजाना से ज्यादा घटकर 53 लाख बैरल रह गया. अमेरिकी रिफाइनरी भारी तेल की प्रोसेसिंग के लिए बनी हैं. इसलिए अमेर‍िका अभी भी काफी तेल का आयात करता है. ईरान जंग के कारण ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स और अमेरिकी WTI के बीच प्रीमियम पिछले महीने 20.69 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. इससे अमेरिकी खरीदारों ने आयात कम क‍िया, जबकि यूरोप और एशिया की रिफाइनरी के लिए अमेर‍िकी तेल ज्‍यादा आकर्षक हो गया.

एक्‍सपोर्ट हर द‍िन 52 लाख बैरल रहने की उम्मीद

केप्‍लर के एनालिस्ट मैट स्मिथ ने कहा कि अप्रैल में अमेर‍िकी एक्‍सपोर्ट करीब 52 लाख बैरल प्रतिदिन रहने की उम्मीद है. मंथली बेस पर एक्‍सपोर्ट कैप‍िस‍िटी की ल‍िम‍िट को छू रहा है. व्यापारियों और जानकारों का अनुमान है कि अमेरिका 60 लाख बैरल रोजाना तक तेल का निर्यात कर सकता है. लेकिन पाइपलाइन कैपेस‍िटी और जहाजों की उपलब्धता ल‍िम‍िटेड है. 2023 में एक्‍सपोर्ट का रिकॉर्ड 56 लाख बैरल प्रतिदिन रहा था.

ग्‍लोबल मार्केट पर असर

ईरान जंग से सप्लाई रुकने के साथ ही दाम आसमान पर पहुंच गए. अमेरिका अपनी घरेलू प्रोडक्‍शन कैप‍िस‍िटी के कारण इस संकट कम प्रभावित हुआ है, पूरी दुनिया में तेल के दाम बढ़ रहे हैं. विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिका अब अपनी निर्यात क्षमता की सीमा पर पहुंच चुका है और आगे बढ़ने के लिए लॉजिस्टिक्स में सुधार की जरूरत है.यह स्थिति दिखाती है कि वैश्विक ऊर्जा बाजार कितना आपस में जुड़ा हुआ है. मध्य पूर्व में छोटा सा व्यवधान भी दुनिया भर के खरीदारों को अमेरिका जैसे दूर के उत्पादकों की तरफ मोड़ देता है. आने वाले दिनों में अगर युद्ध जारी रहा तो अमेरिकी तेल निर्यात और नई ऊंचाइयों को छू सकता है, लेकिन क्षमता की सीमा एक बड़ी चुनौती बनी हुई है.