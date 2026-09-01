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ईरान वॉर और पाकिस्तान की संगत का असर, अब लोन मांगने लगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान को क्यों चाहिए पैसा?

ईरान वॉर, तेल प्रोडक्शन में गिरावट और विजन 2030 के भारी खर्च के बीच सऊदी अरब का खजाना दबाव में है. इसलिए प्रिंस सलमान अब 8 अरब डॉलर का कर्ज जुटाने की तैयारी में हैं.

Written ByGaurav Singh
Published: Sep 01, 2026, 10:41 PM IST|Updated: Sep 01, 2026, 10:42 PM IST
ईरान वॉर और पाकिस्तान की संगत का असर, अब लोन मांगने लगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान को क्यों चाहिए पैसा?
Image Credit: AI

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Gaurav Singh

Gaurav Singh

जी न्यूज में सीनियर सब-एडिटर हैं और वर्तमान में बिजनेस व फाइनेंशियल न्यूज कवर करते हैं.  देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों और घटनाओं को कवर कर चुके हैं  पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो UPTU से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन किया है. उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गौरव ने अपने करियर की शुरुआत डिजिटल मीडिया से की और पिछले 6 वर्षों से लगातार इस क्षेत्र में सक्रिय हैं. आप गौरव सिंह से Gaurav.Singh@India.Com पर ईमेल के जरिए सीधे जुड़ सकते हैं.

 

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