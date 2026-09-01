/ईरान वॉर और पाकिस्तान की संगत का असर, अब लोन मांगने लगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान को क्यों चाहिए पैसा?

अब एक बार फिर सऊदी अरब 8 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रहा है, तात्कालिक तौर पर इस कर्ज का एक हिस्सा बजट घाटा पूरा करने पर खर्च होगा. बाकी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर खर्च होगा. सुन्नी इस्लामिक नाटो में अपने साझीदार पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया है. मुनीर और शहबाज को 3 अरब डॉलर का कर्ज तो इसी साल अप्रैल में दिया गया. क्योंकि पाकिस्तान को UAE का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना था. इतना ही नहीं मई 2025 में सऊदी अरब ने राष्ट्रपति ट्रंप की रियाद यात्रा के दौरान 600 अरब डॉलर यानी करीब 57 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी. ये निवेश रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और तकनीक क्षेत्रों में होना है. नवंबर 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिका में निवेश की रकम को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर कर दिया गया. ये रकम सऊदी अरब की एक साल की पूरी GDP के लगभग बराबर राशि है.