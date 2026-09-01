/ईरान वॉर और पाकिस्तान की संगत का असर, अब लोन मांगने लगा सऊदी अरब, प्रिंस सलमान को क्यों चाहिए पैसा?

DNA : एक समय था जब सऊदी अरब दूसरे देशों को कर्ज देता था, वो खुद अब कर्ज लेने वाला है. अब दुनिया के आगे कटोरा फैलाने वाला है. ईरान वॉर के बीच दुनिया के सबसे अमीर इस्लामिक देशों में शुमार सऊदी अरब का खजाना खाली कैसे हो गया. जो मुल्क अब तक छोटे-बड़े इस्लामिक देशों को कर्ज देता था. अमेरिका में अरबों डॉलर का निवेश करता था. आज वही देश कर्ज क्यों मांग रहा है?
सऊदी अरब, ईरान युद्ध में सीधे तौर पर शामिल तो नहीं हुआ. लेकिन, इस युद्ध का असर सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर दिखाई दे रहा है. सऊदी अरब की योजना 8 बिलियन डॉलर यानी करीब 76 हजार करोड़ रुपये का कर्ज जुटाने की है. जब कच्चा तेल अपनी रेग्युलर कीमत से करीब 30 प्रतिशत ऊपर है. फिर भी दुनिया को जरूरत का 15 प्रतिशत तेल सप्लाई करने वाला सऊदी अरब कर्ज मांग रहा है. कर्ज के लिए सऊदी अरब के नेशनल डेट मैनेजमेंट सेंटर ने बैंकों से बातचीत शुरू कर दी है. सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको भी बैंकों से कर्ज के लिए बातचीत कर रही है. सऊदी अरब 5 साल का सिंडिकेटेड लोन लेना चाहता है. इसके लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों और फाइनेंशियल एजेंसियों से चर्चा हो रही है.
अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए आंकड़ों के मुताबिक, सऊदी अरब की प्रति व्यक्ति आय करीब 75 लाख रुपए है. प्रति व्यक्ति आय के मामले में सऊदी अरब दुनिया में 24वें स्थान पर आता है. ऐसा अमीर देश आखिर क्यों कर्ज ले रहा है. कैसे सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था इतनी कमजोर हो गई कि उसे कर्ज लेना पड़ा रहा है. दुनिया में तेल का जितना भी भंडार है उसका करीब 17 प्रतिशत सऊदी अरब के पास है. सऊदी अरब के पास तेल प्रचुर मात्रा में है. तेल निर्यात की बदौलत सऊदी अरब दुनिया की 17वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है. स्विट्जरलैंड जैसे देश भी सऊदी अरब से पीछे हैं. सऊदी अरब की कुल GDP लगभग 1.39 ट्रिलियन डॉलर, यानी भारतीय रुपये में करीब 132 लाख करोड़ रुपये है. ये पाकिस्तान जैसे देश से करीब 3 गुना बड़ी है.
सऊदी की अर्थव्यवस्था तीन बड़े क्षेत्रों में बंटी है. इसमें पहले नंबर पर तेल है. दूसरे नंबर पर है गैर-तेल यानी नॉन-ऑयल प्राइवेट सेक्टर और तीसरा क्षेत्र है सरकारी सेवाओं और अन्य सेवाओं का. सऊदी अरब के पास तेल का प्रचुर भंडार है. लेकिन, उसकी अर्थव्यवस्था सिर्फ तेल पर आधारित नहीं है. सऊदी अरब अगर 100 रुपये कमाता है, तो इसमें तेल का योगदान 22 रुपये का होता है यानी तेल से होने वाली कमाई की सऊदी अरब की GDP में हिस्सेदारी एक चौथाई से भी कम है. सऊदी अरब सरकार की कमाई का करीब 85 प्रतिशत हिस्सा तेल से ही आता है. 100 रुपये की कुल कमाई में गैर-तेल यानी नॉन-ऑयल प्राइवेट सेक्टर का योगदान करीब 55 रुपये का होता है यानी सऊदी अरब को आधी से ज्यादा कमाई गैर-तेल सेक्टर से होती है.
बाकी अन्य सेक्टर्स का योगदान करीब 23 प्रतिशत होता है. इसमें सरकारी सेवाओं और प्राइवेट सेक्टर के दूसरे क्षेत्रों का योगदान भी शामिल है. सऊदी अरब बेशक तेल प्रधान देश है. लेकिन, सऊदी अरब की आधी से ज्यादा कमाई दूसरे क्षेत्रों से होती है. फिर सवाल ये है कि सऊदी अरब को कर्ज क्यों चाहिए? आखिर सऊदी अरब ने कैसे अपनी अर्थव्यवस्था को तेल से दूसरे क्षेत्रों की ओर शिफ्ट कर लिया है? ये क्षेत्र कौन-से हैं, जो सऊदी की कुल कमाई का आधे से ज्यादा हिस्सा लाते हैं?
ईरान ने सऊदी अरब के कई ऑयल फिल्ड और तेल रिफाइनरी यूनिट्स को निशाना बनाया. मनीफा और खुरैस ऑयल फील्ड पर हुए हमले से 6 लाख बैरल प्रति दिन तेल उत्पादन पर असर पड़ा है. सऊदी अरब की सबसे बड़ी रिफाइनरी रास तनूरा पर ईरान ने ड्रोन अटैक किया था. इस रिफाइनरी की क्षमता 5 लाख 50 हजार बैरल तेल प्रति दिन है. रिफाइनरी मई में आंशिक रूप से चालू हो गई, लेकिन इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं हो रहा है. सटोर्प रिफाइनरी में 4 लाख 60 हजार बैरल तेल रोजाना रिफाइन किया जाता था. ये रिफाइनरी फिलहाल 70% क्षमता पर चल रही है. अब्कैक प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, जो रोजाना 70 लाख बैरल से ज्यादा तेल प्रोसेस करता है, वो भी ड्रोन हमले के कारण पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहा है. समरेफ रिफाइनरी, रियाद रिफाइनरी और जुऐयमाह गैस-प्रोसेसिंग यूनिट पर भी ईरान ने हमला किया. इससे भी प्रोडक्शन प्रभावित हुआ.
होर्मुज बंद होने के बाद सऊदी अरब ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन के जरिए क्रूड ऑयल की सप्लाई कर रहा था. ईरान ने इसे भी निशाना बनाया. इससे सऊदी अरब के तेल निर्यात पर असर पड़ा यानी, ईरान से सऊदी अरब के तेल उत्पादन, रिफाइनरी और निर्यात, तीनों को निशाना बनाया गया. इससे होर्मुज बंद होने और ईरान के हमले के कारण सऊदी अरब के तेल निर्यात में 94 प्रतिशत की कमी आई. सऊदी अरब ने अपने कुल तेल उत्पादन में लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख बैरल प्रति दिन की कटौती की है.
इसका असर ये हुआ कि इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में सऊदी अरब की GDP में करीब 5 प्रतिशत की गिरावट हुई. ये कोविड के बाद सबसे बड़ी गिरावट है. इसकी वजह तेल से होने वाली आय में कमी है. साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून तक सऊदी अरब का बजट घाटा करीब 34 अरब डॉलर यानी 3.2 लाख करोड़ रुपये का रहा. ये सऊदी अरब के इतिहास का सबसे बड़ा तिमाही घाटा है. सऊदी अरब ने पूरे साल के दौरान घाटे का जो अनुमान लगाया था, उसका 76 प्रतिशत सिर्फ अप्रैल से जून के दौरान हो गया.
ईरान ने सऊदी अरब के तेल उत्पादन और निर्यात को जमीन पर ला दिया. हालांकि, बाद में तेल की कीमतें जब 90 डॉलर के पार चली गईं तो सऊदी अरब को राहत मिली, लेकिन अगस्त में तेल के दाम फिर घट गए. इससे ये राहत भी खत्म हो गई. सऊदी अरब अगर एक बैरल तेल 108 से 111 डॉलर की कीमत पर निर्यात करे तब उसका घाटा पूरा होगा. लेकिन, तेल की कीमत फिलहाल 92 डॉलर प्रति बैरल है. इसलिए सऊदी अरब आज भी घाटे में है
तेल उत्पादन और निर्यात कम होने के कारण सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है.
प्रिंस सलमान ने अप्रैल 2016 में विजन 2030 लॉन्च किया था. ये सऊदी अरब का कायाकल्प करनेवाला प्लान है. इस प्लान के तहत सऊदी अरब को तेल आधारित अर्थव्यवस्था से पर्यटन, तकनीक और मैन्युफैक्चरिंग आधारित अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है. इसके लिए नियोम जैसे अत्याधुनिक, इको-फ्रेंडली और फ्यूचरिस्टिक शहरों का निर्माण हो रहा है, ताकि सऊदी अरब को वैश्विक व्यापार और तकनीक का केंद्र बनाया जा सके. धार्मिक पर्यटन यानी हज और उमरा के अलावा वैश्विक पर्यटकों के लिए सऊदी अरब के दरवाजे खोले जा रहे हैं. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजनों की मेजबानी की तैयारी कर रहा है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर भारी खर्च किया जा रहा है.
फिलहाल सऊदी अरब की GDP में पर्यटन की हिस्सेदारी लगभग 7 प्रतिशत है. इसे 2030 तक बढ़ाकर 10% के आस-पास पहुंचाने का लक्ष्य है. सरकारी नौकरियों पर निर्भरता कम करके प्राइवेट सेक्टर की हिस्सेदारी बढ़ाई जा रही है. इसके लिए भी बड़े स्तर पर निवेश किया जा रहा है. यहीं से 8 बिलियन डॉलर के लोन की कहानी भी शुरू होती है. सऊदी सरकार ने तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू किए हैं. इन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए अरबों डॉलर का फंड चाहिए.
तेल निर्यात ठप होने से सऊदी अरब सरकार का खजाना तेजी से खाली हो रहा है, क्योंकि सऊदी सरकार की आमदनी में अब भी तेल से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा है. खजाना खाली होने के कारण सऊदी सरकार विजन 2030 के अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को फंड नहीं कर पा रही है. ऐसे में इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए सिर्फ कर्ज का सहारा है. यही वजह है कि सऊदी सरकार ने अब 8 बिलियन डॉलर के लिए अंतरराष्ट्रीय बैंकों और वित्तीय संस्थानों से बातचीत शुरू की है.
2016 में सऊदी अरब ने पांच साल के लिए 10 अरब डॉलर का लोन लिया था. कच्चे तेल की कीमत में गिरावट के कारण बजट घाटा भरने के लिए ये लोन लिया गया था. मार्च 2018 में सऊदी अरब ने 16 बैंकों के समूह से 16 अरब डॉलर का लोन लिया था. ये लोन मुख्य तौर पर 2016 में लिए गए लोन को चुकाने और दूसरे विकास कार्यों के लिए लिया गया था. दिसंबर 2025 में सऊदी अरब ने 13 अरब डॉलर का सिंडिकेटेड लोन 7 साल के लिए लिया. ये लोन बिजली, पानी और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े दूसरे प्रोजेक्ट्स को फंड करने के लिए लिया गया.
अब एक बार फिर सऊदी अरब 8 बिलियन डॉलर का कर्ज ले रहा है, तात्कालिक तौर पर इस कर्ज का एक हिस्सा बजट घाटा पूरा करने पर खर्च होगा. बाकी पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े प्रोजेक्ट्स को पूरा करने पर खर्च होगा. सुन्नी इस्लामिक नाटो में अपने साझीदार पाकिस्तान को सऊदी अरब ने करीब 8 अरब डॉलर का कर्ज दिया है. मुनीर और शहबाज को 3 अरब डॉलर का कर्ज तो इसी साल अप्रैल में दिया गया. क्योंकि पाकिस्तान को UAE का 3.5 अरब डॉलर का कर्ज वापस करना था. इतना ही नहीं मई 2025 में सऊदी अरब ने राष्ट्रपति ट्रंप की रियाद यात्रा के दौरान 600 अरब डॉलर यानी करीब 57 लाख करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी. ये निवेश रक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा और तकनीक क्षेत्रों में होना है. नवंबर 2025 में क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की वाशिंगटन यात्रा के दौरान अमेरिका में निवेश की रकम को बढ़ाकर 1 ट्रिलियन डॉलर कर दिया गया. ये रकम सऊदी अरब की एक साल की पूरी GDP के लगभग बराबर राशि है.